В какое время дня нужно поливать растения, чтобы не заводились слизни и улитки: советы садоводов

Как выбрать правильное время для полива растений, если вы хотите избежать появления в вашем саду непрошеных гостей, а именно слизней и улиток, рассказывают опытные садоводы.

Избавиться от слизней и улиток может быть довольно трудно, но, если поливать сад в правильное время, можно предотвратить их появление, утверждают опытные садоводы, которые поделились своим опытом с читателями Еxpress.co.uk.

По данным Королевского садоводческого общества (RHS), лучше всего поливать сад по утрам, если это возможно, потому что именно тогда встает солнце и растения начинают использовать воду.

Почему утром поливать лучше, чем вечером

Кроме того, если вы поливаете растения утром, листва и поверхность почвы высыхают быстрее, чем при вечернем поливе, что отпугивает вредителей, таких как улитки и слизни.

Улитки и слизни очень любят влажную среду: чем влажнее среда, тем меньше слизи им приходится выделять. Зависимость улиток и слизней от воды означает, что они предпочтут забраться на богатые влагой растения, например, на помидоры. Вот почему очень важно направлять воду к корням, а не поливать растения сверху. Если у вас автоматический полив, то вам стоит отдать предпочтение капельному поливу.

Как поливать растения

Большинство слизней питаются ночью, поэтому многие садоводы видят нанесенный ущерб утром. Если вы можете поливать растения только ночью, рассмотрите возможность использования средств отпугивания слизней и поливайте ваши растения прямо под корни, чтобы вода не попадала на листву.

Отдайте предпочтение менее частому, но более обильному поливу. Лучше всего начать поливать сад до того, как действительно наступит засуха, чтобы поддерживать равномерный уровень влажности почвы и избегать ее высыхания.

Какие растения любят, а какие ненавидят слизни и улитки

Еще одно средство борьбы со слизнями - такие травы, как розмарин, их можно выращивать рядом с уязвимыми растениями.

Было обнаружено, что слизни ненавидят запах розмарина и фенхеля, поэтому их можно использовать в качестве сдерживающего фактора.

Борьба с сорняками также помогает избежать проблем со слизнями. Это потому, что сорняки служат отличным укрытием для слизней, вырывая сорняки, вы лишаете слизняков дома.

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