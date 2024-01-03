В новый год с новыми правилами: 15 привычек, которые помогут поддерживать чистоту и порядок в доме 

Когда дело доходит до поддержания чистоты и порядка в доме, нужно понимать, что все начинается с самых незначительных повседневных привычек, которые направят вас на правильный путь поддержания порядка в доме.

Следуйте этим ежедневным привычкам поддержания чистоты и порядка в новом году, и вы сможете создать вокруг себя более приятную среду, которая позволит вам чувствовать себя лучше и полноценно отдыхать у себя дома в атмосфере уюта и комфорта.

Включение не требующих много времени и сил действий в вашу повседневную жизнь, избавит вас от необходимости выполнять более трудную работу по уборке в долгосрочной перспективе, будь то уборка на кухне или уборка в ванной, а вашей наградой будет время, которое вы освободите от часов, потраченных на уборку дома.

Woman&Home назвал 15 простых действий, которые помогут вам поддерживать чистоту и порядок в доме без особых усилий.

Заправьте кровать

15 привычек, которые помогут поддерживать чистоту и порядок в доме / Фото: Credits

Заправить кровать — это первый шаг к созданию свободного от беспорядка пространства.

Удивительно, сколько удовлетворения и гордости вы можете почувствовать, выполнив первый из своих ежедневных ритуалов по поддержанию чистоты и порядка в доме. Кроме того, красиво заправленная кровать — верный способ сделать вашу спальню визуально более роскошной. И это точно не займет много времени.

Уберите стаканы и чашки с прикроватной тумбочки

Эту простую задачу чрезвычайно легко выполнить, но еще легче забыть, поэтому в 2024 году обязательно превратите ее в привычку или даже правило повседневной жизни — каждое утро возвращайте на кухню стаканы или чашки, чтобы в вашей спальне было чисто и опрятно.

Проветривайте

Открывать окна каждое утро — хорошая привычка, позволяющая улучшить качество воздуха в помещении, выпуская застоявшийся воздух и оживляя дом за счет притока свежего воздуха.

Открывайте окна утром, хотя бы на десять минут, чтобы свежий воздух циркулировал. Это помогает избавиться от затхлых запахов и уменьшить влажность и плесень. В засушливые дни старайтесь открывать окна примерно на один час в день.

Ежедневное открытие окон — это также простой способ поддерживать дом в чистоте за счет уменьшения скопления пыли.

Убирайте во время того, как готовите

Лучшая ежедневная привычка, позволяющая держать беспорядок под контролем, — это наводить порядок в процессе работы.

Профессиональные повара утверждают, что секрет поддержания чистоты на кухне заключается в том, чтобы наводить порядок во время готовки.

Протирайте поверхности после приготовления еды или напитков, чтобы на них не осталось остатков пищи или жидкости. Старайтесь мыть кастрюли, сковородки и кухонную утварь во время готовки, чтобы исключить необходимость уборки после ужина, тогда вам удастся не только поддерживать чистоту, но и избавиться от запахов еды.

Чистите тостер и прилегающую территорию

Ничто так быстро не создает иллюзию хаоса и беспорядка, как хлебные крошки на кухонных поверхностях. Возьмите за привычку каждый раз протирать тостер после ежедневной порции тостов, булочек или бубликов.

Поддон для крошек внизу можно легко вытащить, а затем опорожнить в мусорное ведро, много времени это не займет, или вы можете делать это как минимум еженедельно.

Мойте посуду

15 привычек, которые помогут поддерживать чистоту и порядок в доме / Фото: Credits

Не оставляйте грязную посуду на второй день. Всегда мойте грязную посуду перед сном, чтобы она не мешала и не портила вам утром.

Это не только облегчает задачу, поскольку любые остатки пищи высыхают за ночь, а это значит, что вам придется тереть сильнее, это еще и гарантирует вам, что вы не проснетесь от неприятных запахов на кухне.

Мойте душевую кабину вместе с собой

Почему бы не выполнять несколько задач одновременно: принимая душ, можно ополаскивать душевую кабину.

Таким образом, вы выполняете две работы одновременно. Просто не забудьте держать под рукой бутылку натурального чистящего спрея и пока вы моетесь, побрызгайте им на стены кабины, а затем смойте, как смываете мыльную пену с себя.

Стирайте воду со стекол и зеркал

Поддерживайте уровень чистоты между глубокими чистками стеклянных и зеркальных поверхностей, стирая воду и конденсат с них по мере необходимости во время каждого посещения ванной.

После принятия душа протирайте стекла и зеркала специальным скребком с резинкой, который удаляет воду.

Если сделать это ежедневной задачей, это значительно облегчит дальнейшую очистку известкового налета.

Наводите порядок на туалетном столике

В ванной комнате мы ежедневно используем множество продуктов: от зубной пасты и жидкости для полоскания рта до сыворотки для лица. Несмотря на то, что может быть проще сразу же держать их под рукой, лучше выработать привычку убирать их после каждого использования, чтобы пространство было аккуратным и чистым.

Держите поверхности ванной комнаты чистыми - бутылки с шампунем, гелем для душа, мылом и свечами, сложенные вокруг ванны, создают беспорядок.

Найдите практичное и гигиеничное решение для хранения вещей, которое каждый сможет использовать, а затем убрать. Чтобы ванная комната дольше оставалась чистой.

Не захламляйте прихожую

Всегда следите за тем, чтобы вход был свободным от беспорядка. Вместо того, чтобы снимать обувь и оставлять ее разбросанной, возьмите за правило ежедневно убирать ее на полку или в шкаф, когда вы входите в дом.

Выделите вешалку и крючок для верхней одежды каждого члена вашей семьи и храните все необходимое на своем законном месте.

Кладите все на место

Не забывайте возвращать все, что вы используете в течение дня, на свое законное место, а не скапливать предметы в ключевых местах вроде журнального столика или обеденного стола.

Найдите для всего место — и положите это обратно после того, как воспользовались. В самых красивых домах для всех предметов выделены отдельные места, поэтому каждый точно знает, где их найти.

Неважно, ключи ли это от машины, клейкая лента, перчатки или паспорта, нет необходимости тратить время на их поиск или заставлять других членов семьи ожидать, что вы их наконец найдете. Вещи всегда будут там, где им место.

Выносите мусор

Выработайте привычку регулярно опорожнять мусорные баки и избегать их переполнения.

Также стоит задуматься над тем, достаточно ли у вас мусорных корзин.

Взбейте диванные подушки

Поскольку место, где мы каждый вечер удобно устраиваемся, чтобы посмотреть фильм или сериал и просто расслабиться, - наши диваны - могут начать выглядеть несколько потрепанными, стоит каждый раз после использования взбивать диванные подушки и аккуратно складывать пледы. Даже самые шикарные текстильные элементы в гостиной могут выглядеть неопрятно, если о них не заботиться.

Обратите внимание на журнальный столик

Чтобы сохранить чистоту поверхностей, ежедневно наводите порядок на журнальных столиках или приставных столиках, на которых могут быть ненужные предметы. Это может быть что угодно: от спичек, выброшенных после зажигания любимых ароматических свечей, до журналов, которые вам больше не нужны. Очистите поверхности, чтобы поддерживать чистоту и порядок в целом.

Складывайте полотенца

15 привычек, которые помогут поддерживать чистоту и порядок в доме / Фото: Credits

После того как полотенца высохнут, выработайте привычку ежедневно складывать их для следующего использования.

Эксперты рекомендуют нам стирать полотенца чаще, чем мы, вероятно, это делаем, поэтому поддержание их опрятного вида — это небольшой шаг к тому, чтобы мы не чувствовали себя виноватыми, если у нас нет времени постирать их после каждого третьего использования.

Если вы когда-либо работали в сфере розничной торговли или гостиничного бизнеса, вам, вероятно, знакома фраза "заключительная смена" — последняя ночная смена, когда все прибирается, предметы занимают свои места, а поверхности блестят в рамках подготовки к открытию следующего дня. Если вы каждый день перед сном будете выходить на заключительную смену, ваш дом будет всегда в порядке и в нем будет царить чистота и уют.

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