В полдень, утром или вечером: эксперт назвал лучшее время суток для полива растений и опроверг распространенный миф

Полив растений / © Credits

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Полив растений — это очень важная вещь для их процветания. И в этом вопросе главное — соблюдать правила и рекомендации, а также учитывать температурный режим и особенности своего сада, начиная от почвы и заканчивая количеством солнечных и затененных мест.

GardensIllustrated спросил Стюарта Томпсона, старшего преподавателя биохимии растений Вестминстерского университета, как правильно поливать растения. По словам специалиста, растения поглощают воду больше всего в солнечный день. Он пояснил, что растения, не растущие в горшках, получат наибольшую пользу от полива утром или вечером, когда капли успевают впитаться в почву.

Почему нельзя поливать растения днем

Распространено мнение, что капли воды действуют как лупа и обжигают листья, если они мокрые, — скорее миф. По словам Томпсона, это справедливо для всех растений, за исключением листьев с волосками, которые могут удерживать капли на достаточном расстоянии от листа, чтобы солнечные лучи фокусировались на его поверхности. В действительности же смысл не поливать растения в середине дня, когда солнце светит слишком сильно, заключается в том, чтобы избегать полива под прямыми лучами, поскольку вода улетучится, прежде чем сможет должным образом увлажнить почву.

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Растения в контейнерах очень быстро тратят воду, поэтому рекомендуется переместить их в тень или поливать несколько раз в день.

Полезные советы по поливу

Обильно поливайте растения, если впереди теплый в солнечный день

Поливайте растения в почве в саду утром или вечером

Избегайте полива в полдень

Ставьте комнатные растения в тень или поливайте несколько раз в день

Холодная вода из-под крана хорошо подходит для растений

В жару обратите наибольшее внимание на растения, которые в природе произрастают в более прохладных или влажных районах, менее адаптированных к слишком теплой погоде.

Томпсон добавил: растения имеют системы для уменьшения потери воды, которые очень эффективны для видов из засушливых сред с интенсивным светом, таких как суккуленты и юкки, поэтому они потребуют меньше ухода.

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