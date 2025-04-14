В помещении или на улице: 7 овощей, которые нужно посадить в апреле

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Если вы собираетесь заводить огород этой весной, то важно знать свой климат и его совместимость с культурами, которые вы хотите выращивать. Для некоторых овощей в это время лучше сеять семена в помещении, тогда как для других лучше высеять семена в открытый грунт.

Какие именно семена вы начнете выращивать внутри или снаружи, зависит от типа овощей, вашей зоны и даты последних заморозков.

Вот какие овощи рекомендует посадить в апреле GardeningKnowHow.

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Большинство садоводов могут сеять семена овощей для холодной погоды на улице в это время. Садоводы в более прохладных зонах с поздними заморозками должны начинать выращивать культуры в теплую погоду в помещении примерно за шесть недель до даты последних заморозков.

Высаживая семена в помещении, используйте лоток для посева с крышкой, маленькие горшки или другие соответствующие контейнеры с дренажными отверстиями.

Фасоль

Выращивать стручковую фасоль легко. Температура почвы для выращивания фасоли на улице должна быть не менее 16°C. Сейте каждую неделю до десяти раз для непрерывного сбора урожая.

Если вы сажаете бобы прямым посевом на открытом воздухе, обязательно обеспечьте сопротивление, например решетку, на которую они смогут подниматься, когда растут. Есть много отличных идей для овощных решеток, которые позволят увеличить ваш урожай. Если вы находитесь в более холодной зоне, вы можете выращивать фасоль в помещении, но она чувствительна к пересадке. Будьте очень осторожны с корнями, когда выносите растения на улицу.

Свекла

Корнеплоды свеклы достаточно морозостойки, поэтому большинство огородников могут высевать семена на улицу в апреле. В идеале минимальная температура почвы для выращивания свеклы составляет 7°C, но вы также можете немного подогреть почву, чтобы получить преимущество в более холодных районах. Вы можете собирать зелень и корнеплоды рано, чтобы получить сладкую бэби-свеклу и зелень для салата, или дать им созреть для более позднего сбора.

Кукуруза

Апрель — прекрасное время во многих зонах, чтобы начать посев семян кукурузы на улице. Лучшее время для начала выращивания сахарной кукурузы — неделя или две после последних заморозков, когда почва имеет температуру по крайней мере 16–18°C. При выращивании кукурузы рассада не должна подвергаться воздействию температуры воздуха ниже 10°C. Защитите их укрытием грядок, если у вас холодный период.

Традиционно кукурузу не сажают в помещении, потому что она плохо пересаживается, но это можно сделать. Если в апреле слишком холодно, чтобы начать сеять кукурузу на улице, начните посев в помещении примерно за две недели до последних морозов. Пересадите растения на улицу, как только станет достаточно тепло, и будьте очень аккуратны с корнями.

Помидоры

Выращивание помидоров — любимое занятие почти всех. Эти универсальные кулинарные продукты очень вкусно есть свежими, и есть такое большое количество разновидностей по выбору.

Помидоры хорошо развиваются в жаркую погоду и плохо переносят низкие температуры. Немногие места достаточно теплы, чтобы высаживать семена на улице в апреле, но почти все садоводы могут сейчас высаживать семена томатов в помещении. Лучшее время для начала — за пять-шесть недель до последних заморозков.

Семена и рассаду томатов необходимо хранить в тепле в помещении. При необходимости используйте грелку под лотком для семян. Почва должна быть не менее 21°C.

Морковь

Апрель — идеальное время для выращивания моркови на открытом воздухе в большинстве зон устойчивости. Почва должна быть не менее 16°C. Если вы живете в более холодном климате, возможно, придется подождать до мая или выращивать морковь в больших горшках в помещении, которые можно вынести на улицу. Пересаживать морковь не рекомендуется.

Эти корнеплоды растут довольно быстро, поэтому обязательно начинайте прореживать всходы сразу и подготовьтесь к сбору урожая в июне.

Морковь настолько универсальна, что имеет смысл выращивать более одного сорта.

Горох

Снежный горох и сахарный горох хорошо растут в прохладную весеннюю погоду и начинают увядать в летнюю жару. Во многих регионах начало апреля — прекрасное время для начала выращивания гороха на открытом воздухе. Это время обеспечивает достаточно прохладную весеннюю погоду, чтобы получить урожай к лету.

В более теплом климате, где температура начинает резко повышаться в мае, лучше начать сеять горох раньше, в марте. Как вариант, можно усадить поздний летний урожай.

Клубника

Ладно, это не овощ, но выращивание клубники обязательно для многих садоводов. Апрель — хорошее время, чтобы посадить кроны клубники на улицу для летнего сбора урожая.

Предварительно подготовьте грядку к посадке. Удаление сорняков сейчас значительно облегчит уход позже.

Советы по началу посева в апреле

Важно знать, как начать посадку семян, чтобы дать овощам лучшие шансы на успех. Для наполнения контейнеров всегда используйте высококачественную стерильную исходную смесь для семян. Увлажните смесь, а затем посейте семена в соответствии с инструкциями на упаковке семян. Держите лотки для семян и рассады в тепле и влажности, пока они прорастают и растут.

Чтобы получить достаточное количество тепла, подумайте, чтобы под лотками подложить грелку. Добавление крышки над лотком, например купола для увлажнения, поможет сохранить смесь для заливки теплой и влажной. Грелку следует удалить, когда рассада разовьется

Высевая семена на улице, начните с подготовки почвы. Сгребайте почву и при необходимости добавьте компост или другие примеси. Удалите сорняки, камни и другой мусор. Увлажните почву и посейте семена в соответствии с расстоянием и глубиной, как указано на упаковке. Поддерживайте почву постоянно влажной. Если погода неожиданно ухудшится, используйте крышки, чтобы защитить семена или рассаду до тех пор, пока температура снова не поднимется.

Это основные и общие инструкции по началу посева. Важно следовать конкретным инструкциям для каждого типа овощей, которые вы выращиваете. Это включает сроки посева, начиная с даты последних заморозков и соблюдая рекомендуемую глубину и расстояние для каждого вида овощей.

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