ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
234
Время на прочтение
3 мин

В постели с врагом: как проверить наличие постельных клопов у себя дома

Они маленькие, незаметные, двигаются быстро, но могут испортить вам сон, нервы и бюджет.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
В постели с врагом: как проверить наличие постельных клопов у себя дома

В постели с врагом: как проверить наличие постельных клопов у себя дома / © Credits

Постельные клопы – один из самых опасных «домашних захватчиков», которого боятся во всем мире. Несмотря на небольшие размеры, борьба с ними может затянуться на месяцы. Издание Real Simple рассказало, что нужно знать, чтобы распознать их вовремя, а главное – избавиться навсегда.

Постельные клопы – это мелкие насекомые, достигающие всего 5 мм в длину (примерно размером с семена яблока). Они не переносят опасных заболеваний, но вызывают другие проблемы со здоровьем: аллергические реакции, зуд, раздражение кожи и бессонницу.

С начала 2020-х годов наблюдается новый всплеск популяции постельных клопов из-за активизации путешествий после пандемии. Некоторые популяции уже выработали устойчивость к стандартным химическим препаратам, что значительно усложняет их уничтожение.

Как выглядят постельные клопы

  • Размер – до 5 мм.

  • Цвет – красно-коричневый.

  • Форма – плоское, овальное тело.

  • Подвижность – очень быстро передвигаются.

  • Яйца — белые размером менее 1 мм, похожие на рисинки.

Их можно увидеть невооруженным глазом, но из-за их скорости это непросто. Часто вы заметите следы их присутствия раньше, чем самих клопов.

Как понять, что у вас завелись постельные клопы

Основные признаки:

  • Следы укусов – красные, зудящие пятна на коже, часто расположенные группами или линиями.

  • Кровавые пятна – остатки раздавленных насекомых на простыне.

  • Темные пятна – экскременты клопов на матрасе или мебели.

  • Лущение кожи – остатки сброшенных кожных оболочек.

Клопы активны преимущественно ночью — они реагируют на тепло тела и выдыхаемый углекислый газ. Именно поэтому укусы часто появляются с утра.

Где прячутся постельные клопы

Они способны проникать в малейшие щели и трещины:

  • швы матрасов и мягкой мебели;

  • спинки диванов, кресел;

  • складки штор;

  • розетки и бытовая техника;

  • стыки обоев;

  • под плинтусами;

  • за картинами, фотографиями, зеркалами.

Чем меньше в квартире загроможденных уголков, тем меньше мест для укрытия клопов.

Когда проводить проверку

  • по возвращении из путешествий;

  • после переезда в новое жилье;

  • после ночевки гостей или рабочих в доме;

  • при первых подозрениях на укусы.

Как самостоятельно проверить дом на наличие клопов

  1. Вооружитесь фонарем.

  2. Проверьте швы матраса, подушек и диванов.

  3. Посмотрите картины, шторы, плинтусы, розетки.

  4. Ищите темные пятна, скорлупы яиц и живых насекомых.

Как избавиться от постельных клопов

Профессиональная помощь – самый эффективный вариант

Как только вы заметили клопов – обращайтесь к специалистам. Самостоятельная борьба часто не дает результата, ведь эти паразиты способны скрываться глубоко в конструкциях мебели.

Специалисты используют:

  • инсектициды нового поколения;

  • термическая обработка (уничтожение при температуре 50–60°C);

  • обработка паром (пар более 54°C убивает взрослых и яйца);

  • замораживание;

  • герметизацию щелей.

Что можно сделать самостоятельно

  • Герметизация – заделайте все щели герметиком.

  • Стирка — стирайте все текстильные приборы при температуре 60°C, высушите на максимальном режиме.

  • Обработка паром – используйте пароочиститель для мебели и ковров.

  • Замораживание – выдержите вещи на морозе (-18°C) не менее 4 суток.

  • Вакуумация – регулярно пилотяжьте, выбрасывайте мешки после каждого использования.

Как предотвратить появление клопов в будущем

  • Проверяйте гостиничные номера: внимательно осматривайте кровать, швы матрасов, спинки мебели.

  • Храните чемоданы на высоте: идеально – в ванной комнате во время путешествия.

  • Не раскладывайте вещи в ящики гостиничных комодов.

  • После путешествия постирайте всю одежду и просушите в сушилке.

  • Проверяйте новую мебель.

  • Не храните чемоданы в спальнях – лучше в гараже или на балконе.

Часто задаваемые вопросы

  • Как быстро проверить наличие клопов? Фонарик, тщательный осмотр швов матраса, мебели и ковров. Ищите красные пятна, темные точки и мелкие беленькие яйца.

  • Как выманить клопов из укрытия? Используйте пар или фен – тепло привлекает клопов. Они более активны ночью. Некоторые специалисты применяют ловушки с углекислым газом.

Появление постельных клопов не связано с чистотой вашего дома. Их могут привезти из любой гостиницы, магазина или транспорта. Но чем раньше вы их обнаружите – тем проще будет от них избавиться.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie