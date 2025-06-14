- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 234
- Время на прочтение
- 3 мин
В постели с врагом: как проверить наличие постельных клопов у себя дома
Они маленькие, незаметные, двигаются быстро, но могут испортить вам сон, нервы и бюджет.
Постельные клопы – один из самых опасных «домашних захватчиков», которого боятся во всем мире. Несмотря на небольшие размеры, борьба с ними может затянуться на месяцы. Издание Real Simple рассказало, что нужно знать, чтобы распознать их вовремя, а главное – избавиться навсегда.
Постельные клопы – это мелкие насекомые, достигающие всего 5 мм в длину (примерно размером с семена яблока). Они не переносят опасных заболеваний, но вызывают другие проблемы со здоровьем: аллергические реакции, зуд, раздражение кожи и бессонницу.
С начала 2020-х годов наблюдается новый всплеск популяции постельных клопов из-за активизации путешествий после пандемии. Некоторые популяции уже выработали устойчивость к стандартным химическим препаратам, что значительно усложняет их уничтожение.
Как выглядят постельные клопы
Размер – до 5 мм.
Цвет – красно-коричневый.
Форма – плоское, овальное тело.
Подвижность – очень быстро передвигаются.
Яйца — белые размером менее 1 мм, похожие на рисинки.
Их можно увидеть невооруженным глазом, но из-за их скорости это непросто. Часто вы заметите следы их присутствия раньше, чем самих клопов.
Как понять, что у вас завелись постельные клопы
Основные признаки:
Следы укусов – красные, зудящие пятна на коже, часто расположенные группами или линиями.
Кровавые пятна – остатки раздавленных насекомых на простыне.
Темные пятна – экскременты клопов на матрасе или мебели.
Лущение кожи – остатки сброшенных кожных оболочек.
Клопы активны преимущественно ночью — они реагируют на тепло тела и выдыхаемый углекислый газ. Именно поэтому укусы часто появляются с утра.
Где прячутся постельные клопы
Они способны проникать в малейшие щели и трещины:
швы матрасов и мягкой мебели;
спинки диванов, кресел;
складки штор;
розетки и бытовая техника;
стыки обоев;
под плинтусами;
за картинами, фотографиями, зеркалами.
Чем меньше в квартире загроможденных уголков, тем меньше мест для укрытия клопов.
Когда проводить проверку
по возвращении из путешествий;
после переезда в новое жилье;
после ночевки гостей или рабочих в доме;
при первых подозрениях на укусы.
Как самостоятельно проверить дом на наличие клопов
Вооружитесь фонарем.
Проверьте швы матраса, подушек и диванов.
Посмотрите картины, шторы, плинтусы, розетки.
Ищите темные пятна, скорлупы яиц и живых насекомых.
Как избавиться от постельных клопов
Профессиональная помощь – самый эффективный вариант
Как только вы заметили клопов – обращайтесь к специалистам. Самостоятельная борьба часто не дает результата, ведь эти паразиты способны скрываться глубоко в конструкциях мебели.
Специалисты используют:
инсектициды нового поколения;
термическая обработка (уничтожение при температуре 50–60°C);
обработка паром (пар более 54°C убивает взрослых и яйца);
замораживание;
герметизацию щелей.
Что можно сделать самостоятельно
Герметизация – заделайте все щели герметиком.
Стирка — стирайте все текстильные приборы при температуре 60°C, высушите на максимальном режиме.
Обработка паром – используйте пароочиститель для мебели и ковров.
Замораживание – выдержите вещи на морозе (-18°C) не менее 4 суток.
Вакуумация – регулярно пилотяжьте, выбрасывайте мешки после каждого использования.
Как предотвратить появление клопов в будущем
Проверяйте гостиничные номера: внимательно осматривайте кровать, швы матрасов, спинки мебели.
Храните чемоданы на высоте: идеально – в ванной комнате во время путешествия.
Не раскладывайте вещи в ящики гостиничных комодов.
После путешествия постирайте всю одежду и просушите в сушилке.
Проверяйте новую мебель.
Не храните чемоданы в спальнях – лучше в гараже или на балконе.
Часто задаваемые вопросы
Как быстро проверить наличие клопов? Фонарик, тщательный осмотр швов матраса, мебели и ковров. Ищите красные пятна, темные точки и мелкие беленькие яйца.
Как выманить клопов из укрытия? Используйте пар или фен – тепло привлекает клопов. Они более активны ночью. Некоторые специалисты применяют ловушки с углекислым газом.
Появление постельных клопов не связано с чистотой вашего дома. Их могут привезти из любой гостиницы, магазина или транспорта. Но чем раньше вы их обнаружите – тем проще будет от них избавиться.