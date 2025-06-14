В постели с врагом: как проверить наличие постельных клопов у себя дома / © Credits

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Постельные клопы – один из самых опасных «домашних захватчиков», которого боятся во всем мире. Несмотря на небольшие размеры, борьба с ними может затянуться на месяцы. Издание Real Simple рассказало, что нужно знать, чтобы распознать их вовремя, а главное – избавиться навсегда.

Постельные клопы – это мелкие насекомые, достигающие всего 5 мм в длину (примерно размером с семена яблока). Они не переносят опасных заболеваний, но вызывают другие проблемы со здоровьем: аллергические реакции, зуд, раздражение кожи и бессонницу.

С начала 2020-х годов наблюдается новый всплеск популяции постельных клопов из-за активизации путешествий после пандемии. Некоторые популяции уже выработали устойчивость к стандартным химическим препаратам, что значительно усложняет их уничтожение.

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Как выглядят постельные клопы

Размер – до 5 мм.

Цвет – красно-коричневый.

Форма – плоское, овальное тело.

Подвижность – очень быстро передвигаются.

Яйца — белые размером менее 1 мм, похожие на рисинки.

Их можно увидеть невооруженным глазом, но из-за их скорости это непросто. Часто вы заметите следы их присутствия раньше, чем самих клопов.

Как понять, что у вас завелись постельные клопы

Основные признаки:

Следы укусов – красные, зудящие пятна на коже, часто расположенные группами или линиями.

Кровавые пятна – остатки раздавленных насекомых на простыне.

Темные пятна – экскременты клопов на матрасе или мебели.

Лущение кожи – остатки сброшенных кожных оболочек.

Клопы активны преимущественно ночью — они реагируют на тепло тела и выдыхаемый углекислый газ. Именно поэтому укусы часто появляются с утра.

Где прячутся постельные клопы

Они способны проникать в малейшие щели и трещины:

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швы матрасов и мягкой мебели;

спинки диванов, кресел;

складки штор;

розетки и бытовая техника;

стыки обоев;

под плинтусами;

за картинами, фотографиями, зеркалами.

Чем меньше в квартире загроможденных уголков, тем меньше мест для укрытия клопов.

Когда проводить проверку

по возвращении из путешествий;

после переезда в новое жилье;

после ночевки гостей или рабочих в доме;

при первых подозрениях на укусы.

Как самостоятельно проверить дом на наличие клопов

Вооружитесь фонарем. Проверьте швы матраса, подушек и диванов. Посмотрите картины, шторы, плинтусы, розетки. Ищите темные пятна, скорлупы яиц и живых насекомых.

Как избавиться от постельных клопов

Профессиональная помощь – самый эффективный вариант

Как только вы заметили клопов – обращайтесь к специалистам. Самостоятельная борьба часто не дает результата, ведь эти паразиты способны скрываться глубоко в конструкциях мебели.

Специалисты используют:

инсектициды нового поколения;

термическая обработка (уничтожение при температуре 50–60°C);

обработка паром (пар более 54°C убивает взрослых и яйца);

замораживание;

герметизацию щелей.

Что можно сделать самостоятельно

Герметизация – заделайте все щели герметиком.

Стирка — стирайте все текстильные приборы при температуре 60°C, высушите на максимальном режиме.

Обработка паром – используйте пароочиститель для мебели и ковров.

Замораживание – выдержите вещи на морозе (-18°C) не менее 4 суток.

Вакуумация – регулярно пилотяжьте, выбрасывайте мешки после каждого использования.

Как предотвратить появление клопов в будущем

Проверяйте гостиничные номера: внимательно осматривайте кровать, швы матрасов, спинки мебели.

Храните чемоданы на высоте: идеально – в ванной комнате во время путешествия.

Не раскладывайте вещи в ящики гостиничных комодов.

После путешествия постирайте всю одежду и просушите в сушилке.

Проверяйте новую мебель.

Не храните чемоданы в спальнях – лучше в гараже или на балконе.

Часто задаваемые вопросы

Как быстро проверить наличие клопов? Фонарик, тщательный осмотр швов матраса, мебели и ковров. Ищите красные пятна, темные точки и мелкие беленькие яйца.

Как выманить клопов из укрытия? Используйте пар или фен – тепло привлекает клопов. Они более активны ночью. Некоторые специалисты применяют ловушки с углекислым газом.

Появление постельных клопов не связано с чистотой вашего дома. Их могут привезти из любой гостиницы, магазина или транспорта. Но чем раньше вы их обнаружите – тем проще будет от них избавиться.

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