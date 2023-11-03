В стиле "Миссия невыполнима": котята рассмешили Сеть шпионскими умениями

Наверное, миссия выполнима. Кошачье семейство рассмешило пользователей Сети своими умениями, которые не хуже, чем у шпионов.
В Сети распространяется видео с пушистыми домашними питомцами. На видео 5 котят, которые, играя, один за другим пытаются вскарабкаться на стену, что, собственно, им хорошо удается. Цепляясь когтями, они наперегонки лезут вверх, подталкивая и обходя друг друга.
Комментаторы смеются и вспоминают фильм "Миссия невыполнима".
Также под видео они пишут:
"Ого, кото-пауки! Возьмите их в "Мстители"!";
"Я думаю, это из-за обоев";
"К счастью, у нас нет обоев";
"Самое время делать стену с ковровым покрытием".
Раньше мы писали о забавном псе, похожем на Моцарта.
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