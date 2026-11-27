В упаковке из супермаркета треснуло яйцо: можно ли его есть / © Associated Press

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Даже небольшая трещина на яичной скорлупе — не просто косметический дефект. Она может стать своеобразными входными воротами для бактерий, которые способны проникнуть внутрь продукта. И хотя привычка не выбрасывать еду вполне понятна, с яйцами стоит быть особенно осторожными, об этом рассказало издание Good Housekeeping.

Трещина на скорлупе — это проблема

Яичная скорлупа выполняет важную защитную функцию. Она состоит преимущественно из карбоната кальция, имеет пористую структуру и помогает защищать содержимое яйца от механических повреждений и бактериального загрязнения.

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Когда скорлупа трескается, этот естественный барьер нарушается. Бактерии, которые могут находиться на его поверхности, получают возможность проникнуть внутрь и загрязнить белок и желток. Поэтому даже если яйцо снаружи выглядит вполне нормальным, это ещё не гарантирует его безопасности.

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Можно ли готовить яйцо, которое треснуло

Всё зависит от обстоятельств, если вы купили целую упаковку, а одно яйцо треснуло по дороге из магазина или при распаковке продуктов дома, его, скорее всего, можно использовать.

Однако хранить такое яйцо сырым в холодильнике не стоит. Его следует приготовить как можно скорее.

Совсем другая ситуация, если вы обнаружили трещину уже в магазине. Неизвестно, сколько времени яйцо пролежало поврежденным на полке и успели ли внутрь попасть бактерии. Поэтому такие яйца лучше не покупать и не употреблять.

Как готовить треснувшие яйца

Если скорлупа повредилась непосредственно во время транспортировки домой, важно обеспечить надлежащую термическую обработку. Лучше всего приготовить такое яйцо в виде омлета, яичницы или скрембла. Главное правило — белок и желток должны полностью прожариться, без жидкой середины.

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Для поврежденных яиц рекомендуется температура приготовления не менее 74°C. Это более строгая рекомендация, чем для обычных яиц, которые готовят для немедленного употребления. Поэтому от яиц с жидким желтком, яиц-по-шо или недостаточно прожаренной яичницы в таком случае лучше отказаться.

Как избежать проблем при покупке

Прежде чем положить упаковку в корзину, уделите несколько секунд осмотру яиц. Обратите внимание на следующие моменты:

скорлупа должна быть целой, без трещин и повреждений

на поверхности не должно быть заметной грязи

проверьте, нет ли поврежденных яиц в нижнем ряду упаковки

перевозите яйца осторожно, чтобы избежать ударов и давления

Треснувшее яйцо не всегда означает, что его нужно немедленно выбросить. Если вы точно знаете, что скорлупа повредилась по дороге домой, продукт можно использовать при условии быстрого приготовления и полной термической обработки. А вот яйца, которые уже были треснутыми в магазине или неизвестно сколько времени хранились поврежденными, лучше не рисковать есть. Ведь экономия на одном яйце точно не стоит возможных проблем со здоровьем.

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