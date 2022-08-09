Вакцинация кошек: почему нужна и от чего защищает

Вакцинация проводится с целью создания активной специфической иммунной реакции, в ходе которой производятся антитела, направленные против возбудителей инфекционных заболеваний, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Вакцины содержат ослабленные или убитые возбудители разных инфекций. Различают моновалентные вакцины (против возбудителей одного заболевания) и поливалентные (против нескольких заболеваний).

Основные вакцины для кошек содержат компоненты против:

панлейкопении;

калицивирусной инфекции;

герпесвирусной инфекции (инфекционного ринотрахеита);

хламидиоза;

бешенства.

Всемирной ветеринарной ассоциацией мелких домашних животных (WSAVA) доказано, что материнские антитела защищают котят первые несколько недель, а затем восприимчивость к заболеваниям увеличивается. Однако, чем больше материнских антител в организме, тем менее эффективна вакцина.

Поэтому котят в первые 16 недель необходимо трижды вакцинировать, начиная с 6-8-недельного возраста - каждые 4 недели. Вакцинировать от бешенства можно только с 12-недельного возраста. Далее ревакцинация проводится ежегодно комплексной и антирабической вакциной.

В Европе ревакцинация от бешенства проводится раз в 3 года вследствие благополучной эпизоотической ситуации. В Украине (особенно в Киеве и областях) случаи бешенства происходят довольно часто, поэтому ежегодная ревакцинация обязательна.

Вакцинация важна как для здоровья питомца, так и для вашей безопасности. Кроме того, без ветеринарного паспорта с отметками о вакцинации уехать с домашним любимцем за границу невозможно.

Читайте также: