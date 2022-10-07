Вакцинация собак: почему нужна и от чего защищает

Вакцинация проводится с целью создания активной специфической иммунной реакции, в ходе которой продуцируются антитела против возбудителей инфекционных заболеваний, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.
Вакцины содержат ослабленные или убитые возбудители разных инфекций. Различают моновалентные вакцины (против возбудителей одного заболевания) и поливалентные (против нескольких заболеваний).
Основные вакцины для собак содержат компоненты против:
- чумы плотоядных;
- аденовирусов I и II типа;
- парвовирусного энтерита;
- парагриппа;
- коронавируса;
- лептоспироза;
- бешенства.
Всемирной ветеринарной ассоциацией мелких животных (WSAVA) доказано, что материнские антитела защищают щенков первые несколько недель, а затем восприимчивость к заболеваниям увеличивается. Однако, чем больше материнских антител в организме, тем менее эффективна вакцина.
Поэтому щенков в первые 16 недель необходимо трижды вакцинировать, начиная с 6-8-недельного возраста, каждые 4 недели. Вакцинировать от бешенства можно только с 12-недельного возраста. Далее ревакцинация проводится ежегодно комплексной и антирабической вакциной.
В Европе ревакцинация от бешенства проводится раз в 3 года. К сожалению, в Украине (особенно в Киеве и областях) случаи бешенства случаются довольно часто, поэтому ежегодная ревакцинация обязательна.
Вакцинация важна как для здоровья питомца, так и для вашей безопасности. Кроме того, без ветеринарного паспорта с отметками о вакцинации уехать с животным за границу невозможно.
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