Вакцинация собак: почему нужна и от чего защищает

Вакцинация проводится с целью создания активной специфической иммунной реакции, в ходе которой продуцируются антитела против возбудителей инфекционных заболеваний, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Вакцины содержат ослабленные или убитые возбудители разных инфекций. Различают моновалентные вакцины (против возбудителей одного заболевания) и поливалентные (против нескольких заболеваний).

Основные вакцины для собак содержат компоненты против:

чумы плотоядных;

аденовирусов I и II типа;

парвовирусного энтерита;

парагриппа;

коронавируса;

лептоспироза;

бешенства.

Всемирной ветеринарной ассоциацией мелких животных (WSAVA) доказано, что материнские антитела защищают щенков первые несколько недель, а затем восприимчивость к заболеваниям увеличивается. Однако, чем больше материнских антител в организме, тем менее эффективна вакцина.

Поэтому щенков в первые 16 недель необходимо трижды вакцинировать, начиная с 6-8-недельного возраста, каждые 4 недели. Вакцинировать от бешенства можно только с 12-недельного возраста. Далее ревакцинация проводится ежегодно комплексной и антирабической вакциной.

В Европе ревакцинация от бешенства проводится раз в 3 года. К сожалению, в Украине (особенно в Киеве и областях) случаи бешенства случаются довольно часто, поэтому ежегодная ревакцинация обязательна.

Вакцинация важна как для здоровья питомца, так и для вашей безопасности. Кроме того, без ветеринарного паспорта с отметками о вакцинации уехать с животным за границу невозможно.

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