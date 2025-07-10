ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
317
Время на прочтение
2 мин

Вам поможет огурец: как жарить на сковороде без использования растительного и сливочного масла

Когда хочется яичницы, но в холодильнике закончилось растительное или сливочное масло — не спешите расстраиваться. В быту есть простой, удивительный и абсолютно естественный лайфхак, который позволяет приготовить блюдо на сковороде без всякого жира.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Вам поможет огурец: как жарить на сковороде без использования растительного и сливочного масла

Вам поможет огурец: как жарить на сковороде без использования растительного и сливочного масла / © Associated Press

Вам для этого понадобится обычный огурец. Об этом лайфхаке рассказал кулинар и автор страницы Petro Cook и как выяснилось — это не просто забавная выдумка из соцсетей. Метод действительно работает и даже имеет свои логические объяснения.

Как это работает

Секрет в высоком содержании воды и слизистых веществ в огурце. Его сок создает на поверхности сковородки тонкий увлажняющий слой, который:

  • препятствует прилипанию продуктов к поверхности,

  • слегка охлаждает металл и снижает риск пригорания,

  • создает эффект пара, благодаря чему яичница нежно запекается, а не «поджаривается» в классическом понимании.

Приготовление яичницы без масла

  1. Огурец разрежьте пополам, удобнее всего использовать широкую часть.

  2. Хорошо натрите поверхность сковороды срезом огурца — круговыми движениями, включая дно и бока.

  3. Включите средний огонь и дайте сковороде прогреться несколько секунд.

  4. Разбейте яйцо сразу на увлажненную поверхность.

  5. Готовьте на среднем или даже минимальном огне и не накрывайте крышкой.

  6. Через 2-3 мин яичница будет готова, вы увидите, как легко она отстает от дна, без следов пригорания.

Польза такого метода

  • Без дополнительных калорий — ни капли жира.

  • Подходит для людей с заболеваниями ЖКТ, кому не рекомендуется жареное.

  • Идеальный вариант для диетического питания, в частности во время детокс-меню или постного периода.

Советы

  • Если у вашей сковороды уже есть поврежденное антипригарное покрытие — лучше используйте пергамент или силиконовый коврик, или все же добавьте 1 каплю масла.

  • Попробуйте этот лайфхак не только с яичницей, но и с блинами, сырниками, запеченными овощами.

  • Идеально подходит для летних завтраков, когда хочется легкости и свежести.

Если огурец горчит

Тогда лучше не использовать его для натирания сковороды. Горечь может остаться на дне и изменить вкус яичницы. Выбирайте молодые, свежие огурцы — упругие, сочные, без семян.

Этот кулинарный лайфхак — отличный пример того, как можно обойтись без традиционных ингредиентов и при этом не потерять вкус. Жарить без масла — возможно и порой очень удобно.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie