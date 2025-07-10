Вам поможет огурец: как жарить на сковороде без использования растительного и сливочного масла / © Associated Press

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Вам для этого понадобится обычный огурец. Об этом лайфхаке рассказал кулинар и автор страницы Petro Cook и как выяснилось — это не просто забавная выдумка из соцсетей. Метод действительно работает и даже имеет свои логические объяснения.

Как это работает

Секрет в высоком содержании воды и слизистых веществ в огурце. Его сок создает на поверхности сковородки тонкий увлажняющий слой, который:

препятствует прилипанию продуктов к поверхности,

слегка охлаждает металл и снижает риск пригорания,

создает эффект пара, благодаря чему яичница нежно запекается, а не «поджаривается» в классическом понимании.

Приготовление яичницы без масла

Огурец разрежьте пополам, удобнее всего использовать широкую часть. Хорошо натрите поверхность сковороды срезом огурца — круговыми движениями, включая дно и бока. Включите средний огонь и дайте сковороде прогреться несколько секунд. Разбейте яйцо сразу на увлажненную поверхность. Готовьте на среднем или даже минимальном огне и не накрывайте крышкой. Через 2-3 мин яичница будет готова, вы увидите, как легко она отстает от дна, без следов пригорания.

Польза такого метода

Без дополнительных калорий — ни капли жира.

Подходит для людей с заболеваниями ЖКТ, кому не рекомендуется жареное.

Идеальный вариант для диетического питания, в частности во время детокс-меню или постного периода.

Советы

Если у вашей сковороды уже есть поврежденное антипригарное покрытие — лучше используйте пергамент или силиконовый коврик, или все же добавьте 1 каплю масла.

Попробуйте этот лайфхак не только с яичницей, но и с блинами, сырниками, запеченными овощами.

Идеально подходит для летних завтраков, когда хочется легкости и свежести.

Если огурец горчит

Тогда лучше не использовать его для натирания сковороды. Горечь может остаться на дне и изменить вкус яичницы. Выбирайте молодые, свежие огурцы — упругие, сочные, без семян.

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Этот кулинарный лайфхак — отличный пример того, как можно обойтись без традиционных ингредиентов и при этом не потерять вкус. Жарить без масла — возможно и порой очень удобно.