Ванны на ножках появились еще в XIX веке и сразу стали символом статуса и эстетики. Сегодня дизайнеры снова влюбляются в них, но уже по-новому. Кто-то подчеркивает винтажный характер, кто-то, наоборот, играет на контрасте с минималистичными стенами и современными материалами, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Главное правило — нет единого правильного решения. Есть лишь ваш стиль, пространство и желание добавить интерьеру характера.

Добавьте отдельный душ. Ванна на ножках — это красиво, но не всегда практично для повседневной жизни. Если позволяет площадь, отдельный душ решает все. Чтобы пространство имело целостный вид, используйте одинаковую плитку под ванной и в душевой зоне.

Выберите смеситель с ручным душем. Смеситель с гибким шлангом в стиле начала XX века — классика, которая мгновенно добавляет шарма. Он имеет винтажный вид, но прекрасно работает в современном контексте.

Матовый монохром. Вместо традиционного глянца — матовое покрытие. Черная ванна на черных ножках или белая в тон стен создает эффект сдержанной роскоши и делает интерьер более современным.

Бисерная панель как фон. Бисерная вагонка — идеальный партнер для ванны на ножках. В сочетании с деликатными обоями она создает атмосферу уютного европейского дома с историей.

Покрасьте ванну. Если вам досталась чугунная ванна в идеальном состоянии, но без «вау» эффекта, краска решает все. Нежно-голубой, глубокий зеленый или классический черный могут полностью изменить настроение пространства.

Латунная фурнитура. Теплая, немного состаренная латунь — безошибочный способ подчеркнуть винтажный характер ванны. Она красиво сочетается с белой эмалью и природными текстурами.

Перед окном . Ванна на ножках у окна — это максимум эстетики и релакса. Дневной свет, зелень за окном и ощущение приватного спа прямо у вас дома.

Прозрачная шторка. Если отдельный душ — не вариант, прозрачная шторка спасает ситуацию. Она позволяет пользоваться ванной как душем и не «съедает» дизайн пространства.

Чистая, классическая палитра. Минимализм и ванна на ножках — неожиданно и очень стильно. Светлые стены, лаконичная плитка и минимум декора позволяют ванне стать главной звездой интерьера.

Ванна в спальне. Для тех, кто мечтает об атмосфере бутик отеля: ванна на ножках в спальне — смело, красиво и очень гедонистично. Особенно эффектно она выглядит возле камина или панорамного окна.

Ванна на ножках — это больше, чем тренд. Это о настроении, о замедлении, об удовольствии от простых вещей. Она может быть романтичной, минималистичной, драматичной или совсем сдержанной, всё зависит от того, как вы её подадите.

В современном доме такая ванна становится акцентом, который не кричит, а говорит на языке стиля, истории и личного комфорта.