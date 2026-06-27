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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
52
Время на прочтение
4 мин

Ванная комната, которую хочется показать гостям: стильные идеи для оформления стен

Мы тщательно подбираем картины для гостиной, обои для спальни и декор для кухни, однако ванная комната часто остается без внимания. А зря, ведь именно она может стать настоящим пространством для отдыха, отражающим ваш вкус.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Ванная комната, которую хочется показать гостям

Ванная комната, которую хочется показать гостям / © Associated Press

Современный интерьер уже давно вышел за рамки стандартных решений. Сегодня даже самая маленькая ванная комната может выглядеть как страница из глянцевого журнала или номер в бутик-отеле.

Дизайнеры всё чаще призывают относиться к этому пространству так же внимательно, как к гостиной или спальне. И лучшее место для начала перемен — стены. Зеркала, произведения искусства, полки, декоративное освещение и даже коллекции тарелок могут кардинально изменить атмосферу помещения, об этом рассказало издание Martha Stewart.

  • Используйте зеркала в качестве элемента декора. В ванной каждый сантиметр важен, поэтому зеркала могут выполнять сразу две функции — практическую и декоративную. Большое зеркало над умывальником визуально расширяет пространство, усиливает естественное освещение и становится центральным акцентом комнаты. Дополнительные декоративные зеркала на других стенах помогут сделать интерьер более многослойным.

  • Украсьте открытые полки, ведь это не только место для хранения. Стильные корзины, декоративные банки, свечи или небольшие комнатные растения придают пространству характер и в то же время помогают поддерживать порядок.

  • Создавайте многослойность. Ванная комната заслуживает такого же продуманного декора, как и любая другая комната. Сочетание искусства, освещения, винтажных аксессуаров и современных деталей создает ощущение завершенного интерьера.

  • Винтажные и старинные зеркала способны мгновенно придать интерьеру атмосферу. Особенно эффектно они смотрятся в темных интерьерах, словно добавляя нотки драматизма и благородства.

  • Не бойтесь цвета. Яркие акценты способны полностью изменить настроение пространства. Красочные обои, небольшие картины или цветной декор создают тёплую и жизнерадостную атмосферу даже в компактной ванной комнате.

  • Добавьте личные истории. Почему бы не украсить ванную фотографиями, семейными портретами или любимыми иллюстрациями? Именно такие детали делают интерьер по-настоящему индивидуальным и придают ему душу.

  • Размещайте декор выше. Коллекция картин или иллюстраций, подвешенных ближе к потолку, визуально поднимает его уровень. Этот дизайнерский приём особенно полезен для небольших ванных комнат.

  • Выбирайте красивые бра. Освещение — один из важнейших декоративных элементов. Элегантные настенные светильники не только обеспечивают комфортный свет, но и делают интерьер визуально более дорогостоящим.

  • Играйте на контрастах. Тёмные стены прекрасно сочетаются с яркими картинами или постерами. Контраст цветов придаёт пространству глубину и делает его более выразительным.

  • Используйте обои как произведение искусства. Иногда дополнительный декор не нужен вовсе. Обои с выразительным рисунком могут сами по себе стать главным украшением комнаты, особенно если дополнить их сдержанными светильниками и текстилем.

  • Вдохновляйтесь расположением комнаты. Если ванная находится рядом с кухней, можно продолжить декоративную тему. Например, украсить стену декоративными тарелками — решение, которое всё чаще встречается в дизайнерских проектах.

  • Создайте богемную атмосферу. Макраме, ротанг, деревянные полки и натуральные материалы помогут создать расслабленную атмосферу в стиле бохо. Такой интерьер ассоциируется со спокойствием и отдыхом.

  • Превратите крючки в декор. Даже обычная настенная вешалка может стать частью дизайна. Помимо полотенец, на крючках можно разместить декоративные корзины, маленькие зеркала или подвесные растения.

  • Добавьте деревянные полки — они придают тепла даже самому современному интерьеру. Особенно красиво они смотрятся в сочетании со свечами, растениями и красивыми баночками для косметики.

  • Обустройте нишу. Встроенная арочная ниша может стать главным акцентом ванной комнаты. Свечи, картины в рамках и зелень в таком оформлении выглядят особенно эффектно.

  • Повесьте абстрактные картины. Даже небольшая гостевая ванная комната может выглядеть смело и современно. Абстрактные работы прекрасно сочетаются с яркими обоями и цветной сантехникой.

  • Выберите один основной цвет. Стоит определить ключевой оттенок и повторять его в различных деталях интерьера. Например, розовый может присутствовать в ванне, картинах и обоях, создавая целостный образ.

  • Выбирайте влагостойкие произведения искусства. Если картины расположены рядом с душем или ванной, стоит обратить внимание на материалы, которые не боятся влаги. Акрил, металл и стекло считаются самыми практичными вариантами для таких условий.

  • Создайте галерейную стену. Картины не обязательно вешать по одной. Можно комбинировать две-три работы разного размера и располагать меньшие над большими. Такой приём придаёт интерьеру динамики.

  • Используйте декоративные тарелки в морском стиле. Коллекции тарелок, блюд и декоративной посуды помогают создать атмосферу побережья. Особенно эффектно они смотрятся на фоне голубой плитки или обоев в морских оттенках.

  • Не забывайте о цветных полках. Если обычные полки кажутся слишком простыми, обратите внимание на цветные модели. Например, зеленые полки могут стать ярким акцентом в нейтральном интерьере и красиво подчеркнуть керамику или декоративные предметы.

Времена, когда ванная комната была исключительно функциональным помещением, давно прошли. Сегодня это полноценная часть интерьера, которая может рассказать о вашем стиле не меньше, чем гостиная или спальня. Иногда достаточно всего одного удачного акцента, чтобы она стала любимым местом в доме.

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Дата публикации
Количество просмотров
52
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