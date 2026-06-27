Ванная комната, которую хочется показать гостям: стильные идеи для оформления стен

Ванная комната, которую хочется показать гостям / © Associated Press

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Современный интерьер уже давно вышел за рамки стандартных решений. Сегодня даже самая маленькая ванная комната может выглядеть как страница из глянцевого журнала или номер в бутик-отеле.

Дизайнеры всё чаще призывают относиться к этому пространству так же внимательно, как к гостиной или спальне. И лучшее место для начала перемен — стены. Зеркала, произведения искусства, полки, декоративное освещение и даже коллекции тарелок могут кардинально изменить атмосферу помещения, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Используйте зеркала в качестве элемента декора . В ванной каждый сантиметр важен, поэтому зеркала могут выполнять сразу две функции — практическую и декоративную. Большое зеркало над умывальником визуально расширяет пространство, усиливает естественное освещение и становится центральным акцентом комнаты. Дополнительные декоративные зеркала на других стенах помогут сделать интерьер более многослойным.

Украсьте открытые полки, ведь это не только место для хранения. Стильные корзины, декоративные банки, свечи или небольшие комнатные растения придают пространству характер и в то же время помогают поддерживать порядок.

Создавайте многослойность . Ванная комната заслуживает такого же продуманного декора, как и любая другая комната. Сочетание искусства, освещения, винтажных аксессуаров и современных деталей создает ощущение завершенного интерьера.

Винтажные и старинные зеркала способны мгновенно придать интерьеру атмосферу. Особенно эффектно они смотрятся в темных интерьерах, словно добавляя нотки драматизма и благородства.

Не бойтесь цвета. Яркие акценты способны полностью изменить настроение пространства. Красочные обои, небольшие картины или цветной декор создают тёплую и жизнерадостную атмосферу даже в компактной ванной комнате.

Добавьте личные истории. Почему бы не украсить ванную фотографиями, семейными портретами или любимыми иллюстрациями? Именно такие детали делают интерьер по-настоящему индивидуальным и придают ему душу.

Размещайте декор выше. Коллекция картин или иллюстраций, подвешенных ближе к потолку, визуально поднимает его уровень. Этот дизайнерский приём особенно полезен для небольших ванных комнат.

Выбирайте красивые бра. Освещение — один из важнейших декоративных элементов. Элегантные настенные светильники не только обеспечивают комфортный свет, но и делают интерьер визуально более дорогостоящим.

Играйте на контрастах . Тёмные стены прекрасно сочетаются с яркими картинами или постерами. Контраст цветов придаёт пространству глубину и делает его более выразительным.

Используйте обои как произведение искусства. Иногда дополнительный декор не нужен вовсе. Обои с выразительным рисунком могут сами по себе стать главным украшением комнаты, особенно если дополнить их сдержанными светильниками и текстилем.

Вдохновляйтесь расположением комнаты. Если ванная находится рядом с кухней, можно продолжить декоративную тему. Например, украсить стену декоративными тарелками — решение, которое всё чаще встречается в дизайнерских проектах.

Создайте богемную атмосферу . Макраме, ротанг, деревянные полки и натуральные материалы помогут создать расслабленную атмосферу в стиле бохо. Такой интерьер ассоциируется со спокойствием и отдыхом.

Превратите крючки в декор . Даже обычная настенная вешалка может стать частью дизайна. Помимо полотенец, на крючках можно разместить декоративные корзины, маленькие зеркала или подвесные растения.

Добавьте деревянные полки — они придают тепла даже самому современному интерьеру. Особенно красиво они смотрятся в сочетании со свечами, растениями и красивыми баночками для косметики.

Обустройте нишу . Встроенная арочная ниша может стать главным акцентом ванной комнаты. Свечи, картины в рамках и зелень в таком оформлении выглядят особенно эффектно.

Повесьте абстрактные картины . Даже небольшая гостевая ванная комната может выглядеть смело и современно. Абстрактные работы прекрасно сочетаются с яркими обоями и цветной сантехникой.

Выберите один основной цвет. Стоит определить ключевой оттенок и повторять его в различных деталях интерьера. Например, розовый может присутствовать в ванне, картинах и обоях, создавая целостный образ.

Выбирайте влагостойкие произведения искусства . Если картины расположены рядом с душем или ванной, стоит обратить внимание на материалы, которые не боятся влаги. Акрил, металл и стекло считаются самыми практичными вариантами для таких условий.

Создайте галерейную стену. Картины не обязательно вешать по одной. Можно комбинировать две-три работы разного размера и располагать меньшие над большими. Такой приём придаёт интерьеру динамики.

Используйте декоративные тарелки в морском стиле . Коллекции тарелок, блюд и декоративной посуды помогают создать атмосферу побережья. Особенно эффектно они смотрятся на фоне голубой плитки или обоев в морских оттенках.

Не забывайте о цветных полках. Если обычные полки кажутся слишком простыми, обратите внимание на цветные модели. Например, зеленые полки могут стать ярким акцентом в нейтральном интерьере и красиво подчеркнуть керамику или декоративные предметы.

Времена, когда ванная комната была исключительно функциональным помещением, давно прошли. Сегодня это полноценная часть интерьера, которая может рассказать о вашем стиле не меньше, чем гостиная или спальня. Иногда достаточно всего одного удачного акцента, чтобы она стала любимым местом в доме.

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