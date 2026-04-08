Ваш сад просыпается голодным: растения, которые срочно нуждаются в питательных веществах в апреле

Полив рассады удобрением / © Credits

Апрель - ключевой момент в календаре садовода. Температура почвы повышается, периоды покоя начинают нарушаться, и ваши растенияпросыпаются с огромным аппетитом. Большинство удобрений расходуется впустую, потому что оно попадает в почву в неподходящий момент сезона. Слишком рано, и земля слишком холодна, чтобы корни могли что-то впитать. Слишком поздно, и растение уже исчерпало свои запасы. Но весеннее удобрение растений может обеспечить ваших любимцев на весь год.

Когда и чем удобрять растения, рассказывает GardeningKnowHow.

Правильное весеннее удобрение на самом деле не заключается во внесении большего количества удобрений - главное - в выборе времени. Разумное удобрение заключается во внесении, когда каждое растение может действительно получить от него пользу. Апрель находится в том волшебном окне, когда почва пригодна для обработки, корни снова движутся, а растения из этого списка или только выходят из состояния покоя, или переходят в фазу высокооктанового роста. Своевременная подкормка питательными веществами сейчас не только помогает на неделю, она закладывает основу для каждого листа, почки и плода,

Почему апрель важен для подкормки

Если питательные вещества отсутствуют в почве в тот момент, когда корни начинают их искать, растение даст низкорослый, слабый побег, который более подвержен вредителям и болезням. Если вы пропустите окно для удобрения растений весной, вы не просто задерживаете рост, но и потенциально задерживаете цветение и урожай. В холодных зонах USDA апрель - это пробуждение. В более теплых зонах - это начало марафона. Без этого начального стимула ключевые декоративные растения дают меньше цветения, а популярные ягоды остаются упорно маленькими.

Во время подкормки растений весной состояние вашей почвы играет огромную роль в том, как это питание поступает. Тяжелые глинистые почвы дольше удерживают питательные вещества, но могут медленно прогреваться, тогда как песчаные почвы похожи на сито, требующее более частых, легких перекусов, а не одного большого приема пищи. Результатом часто является дефицит питательных веществ, когда растение настолько переживает из-за нехватки топлива, что ему даже трудно усваивать то, что естественно присутствует в почве.

Поэтому инвестируйте в основной арсенал подкормки в этом месяце. Вам не нужно 50 бутылок и коробок. Сбалансированное соотношение фосфор-азот-калий, специальное подкислительное удобрение и органические почвообразователи, такие как рыба, кровь и кости, удовлетворят большинство потребностей - плюс специализированные удобрения для растений высокой лиги. Также разумно использовать садовый совок для точной подкормки.

Помните, что цель состоит в том, чтобы работать с естественными ритмами растения. Подпитывая в апреле, вы гарантируете, что по мере того, как растение строит свою основу и структуру, оно будет иметь азот для зеленых листьев, фосфор для крепких корней и калий для общей силы роста и устойчивости к болезням.

Вот перечень растений и групп растений, которые необходимо подкормить в апреле.

Розы

Розы / © ТСН

Розы очень нуждаются в большом количестве удобрения. К апрелю они выпускают первую пару листьев и готовы перейти от зимних запасов к внешнему топливу. Если вы не подкормите розы сейчас, вы, вероятно, увидите слепую древесину (трости, которые не дают цветов) и повышенную склонность к черной пятнистости.

Для классических чайно-гибридных растений или энергичных вьющихся растений слегка всыпьте полстакана (120 мл) сбалансированного гранулированного удобрения для роз в почву у капельной линии. Избегайте попадания на стебли, это может вызвать химические ожоги, и немедленно полейте, чтобы активировать питательные вещества и помочь удобрению просочиться к корням.

Адаптируйте весеннюю подкормку для разных сортов. Миниатюрным розам нужно примерно вдвое меньше, тогда как массивная раскидистая роза может оценить дополнительную горсть. Рассмотрите многогранный подход, используя гранулированное удобрение для роз.

Помидоры

Помидоры / © ТСН

Независимо от того, какого ваши помидоры сорта, все еще дрожат в лотке для рассады, или вы находитесь в теплой зоне, готовы к пересадке, апрель - это месяц подготовки. Для рассады цель удобрения для помидоров - быть крепким и устойчивым, а не высоким и мягким. Используйте сбалансированное жидкое удобрение половинной концентрации каждые две недели. Если вы переудобряете комнатную рассаду с высоким содержанием азота, она будет расти слишком быстро, что приведет к тому, что растение станет длинноногим и будет трудно расти после переноса на улицу. Во время посадки положите с

Одна из самых больших ошибок, которую делают садоводы при выращивании помидоров, - это слишком длительное использование удобрения для роста (с высоким содержанием азота). После того, как растение приживется, нужно перейти на удобрение с высоким содержанием калия, чтобы стимулировать плодоношение, а не просто массивный зеленый куст. Если вы будете пренебрегать подкормкой в апреле, у ваших помидоров может развиться верхушечная гниль цветков позже в сезоне, поскольку растение не создало достаточно мощной корневой системы для транспортировки кальция. Для наилучших результатов ш

Гортензии

Гортензии / © ТСН

Апрель - это время, когда гортензии активно проталкивают новые побеги, которые несут цветения этого сезона, поэтому время является критически важным. Для крупнолистных гортензий рассыпьте примерно полстакана сбалансированного гранулированного удобрения медленного высвобождения 10-10-10 над корневой зоной и полейте. Если у вас метельчатые гортензии, они немного выносливее, но все равно ценят это апрельское усиление, которое поможет им поддерживать массивные цветочные головки позже летом. Если вы не подкормите гортензии в апреле, вы заметите, что листья выглядят бледным или жилковатым (хлор

Для сортов с голубыми цветами апрель - это именно то окно, когда нужно применить подкислитель почвы (сульфат алюминия), позволяя растению поглощать алюминий, необходимый для электрически-голубого цвета. Если у вас есть розовые сорта, и вы хотите, чтобы они оставались такими, вы можете добавить немного садовой извести. Независимо от цвета, избегайте усилителей цветения с высоким содержанием фосфора в апреле. На этом этапе растению нужно общее структурное здоровье, а не временное цветение.

Высокое содержание фосфора может препятствовать растению поглощать алюминий, поэтому некоторые садоводы обнаруживают, что их голубые гортензии розовеют, несмотря на использование подкислителя. Для сортов с голубым цветением, где целью является поддержание цвета, добавление подкислителя почвы одновременно снижает pH и поддерживает доступность алюминия там, где это необходимо для удержания голубой пигментации.

Черника

Черника / © Credits

Черника относится к немногим растениям, которым нужны кислый климат. Если pH вашей почвы слишком высок, не имеет значения, сколько вы ее подпитываете - она не сможет высвободить питательные вещества, что приведет к пожелтению листьев и жалкому урожаю. В апреле, когда почки начнут набухать, внесите смесь сульфата аммония и полейте. Это обеспечит ее необходимым азотом, сохраняя при этом кислую почву. Используйте примерно 30 мл в год возраста растения.

Варианты подкормки черники имеют значение. Карликовой чернике в стиле самшита нужна лишь крошечная доза, тогда как высококустовым сортам нужна полная доза. Если вы не подпитываете в апреле, вы жертвуете содержанием сахара в своих ягодах, поскольку растение предоставит приоритет выживанию, а не сладости плодов. Чтобы сделать дополнительную работу, мульчируйте сосновой хвоей или кислым торфом, чтобы поддерживать низкий уровень pH в течение лета.

Клематис

клематис / © ТСН

Клематис выходит из состояния покоя в апреле и растет с поразительной скоростью. Поскольку они дают так много цветов за такой короткий период, им нужна подкормка с высоким содержанием калия. Секрет суперподкормки заключается в использовании удобрения для томатов для клематиса. Высокое содержание калия поддерживает интенсивное цветение и укрепляет ломкие стебли. Вносите удобрение на расстоянии нескольких сантиметров от кроны в половинной концентрации и поливайте. Стебли клематиса чувствительны к гнили, поэтому не перекрывайте шейку растения удобрениями или мульчей. Если вы пропустите

Для клематисов 1-й группы (ранневесенние цветущие) подкармливайте их сразу после окончания цветения в конце апреля. Для 2-й и 3-й групп (летнецветущие) основным источником питания является апрельская подкормка. Дальнейшая жидкая подкормка в июне поможет позднеспелым сортам сохранить свой импульс в течение июльской жары. Вы можете использовать жидкие подкормки и удобрение для томатов половинной концентрации для калийного профиля.

Газонная трава

Газон / © Associated Press

Время подкормки газона зависит от того, где вы живете и что выращиваете. Для холоднокровных трав, таких как мятлик кентукийский или овсяница, апрель - лучшее время для применения азотной формулы с медленным высвобождением. Это способствует глубокому укоренению до наступления стресса от летней жары. Однако для теплых трав, подождите, пока температура почвы стабильно достигнет 18°C и вы дважды скосите газон. Это гарантирует, что трава действительно активна и готова к употреблению, а не просто просыпается в оцепенении.

Для газона в холодное время года стандартом является формула с медленным высвобождением азота, примерно 0,45 кг на 93 квадратных метра. Медленное высвобождение распределяет подкормку на несколько недель и предотвращает резкий рост, из-за которого вам приходится косить каждые четыре дня. Если вы не удобряете в апреле, сорняки, такие как одуванчики и росянка, переместятся в тонкие места, где трава недостаточно густая, чтобы конкурировать.

Не пренебрегайте этими 3 группами растений

Эти три огромные группы растений также нуждаются в апрельском энергичном апрельском завтраке, чтобы достичь своего полного потенциала в течение всего сезона роста. Подкормка этих групп растений сейчас гарантирует, что структура вашего ландшафта (ваши деревья, ваши бордюры и горшки вашего крыльца) будет оставаться яркой и продуктивной в течение всего года.

Фруктовые деревья

Фруктовое дерево / © Associated Press

Окно для подкормки фруктовых деревьев чрезвычайно узкое. Вы хотите принять их как раз во время распускания почек в начале апреля. Это когда почки набухают и имеют легкий цвет, но еще не полностью раскрылись. Для яблок, груш и косточковых фруктов, таких как персики, рассыпьте сбалансированное гранулированное удобрение для фруктовых деревьев из расчета примерно 450 г на 2,5 см диаметра ствола. Не забывайте поливать. Молодые деревья в возрасте до 3 лет легко обгорают от перекорма, поэтому давайте им меньше, примерно четверть 110 г.

Определенные сорта, такие как цитрусовые или карликовые патио-фруктовые деревья, имеют еще более высокие требования. Им нужны микроэлементы, такие как цинк и железо. Для них специальное удобрение для цитрусовых лучше, чем обычное удобрение для фруктовых деревьев. Если дерево в прошлом году выросло более чем на 30 см, это говорит вам, что ему достаточно азота, поэтому пропустите подкормку в этом году, чтобы избежать выращивания только листьев и отсутствия плодов. Если вы не подкормите голодное дерево в апреле, вы, вероятно, увидите, как плоды опадают в июне, когда дерево поймет, что у него нет эн

Многолетние бордюрные растения

Лилейник / © Credits

В апреле рудбекия, хосты и лилейники начинают выглядывать из-под мульчи. Большинство многолетних растений нуждаются в легкой подкормке в апреле, когда появляются первые листья, но "легкое" здесь действительно главное слово. Большинство многолетних растений предпочитают легкую подкормку, а не сильное подталкивание. Четверть стакана (60 мл) сбалансированного гранулированного удобрения медленного высвобождения, внесенного в почву вокруг основания, идеально подойдет. Однако будьте осторожны с такими растениями, как пионы. Они ненавидят попадание удобрений (или мульчи) без

Опасность перекармливания многолетних растений в апреле заключается в том, что растение растет так быстро и так мягко, что переворачивается во время дождя в июне - поэтому не переусердствуйте. Это особенно касается эхинацеи и черноглазой Сьюзен. Однако, если вы вообще не подпитываете, комки постепенно будут уменьшаться и терять свою энергию с годами. Для естественного стимулирования попробуйте подкормить хорошо перепревшим компостом или куриными гранулами в апреле, что обеспечивает медленное, органическое высвобождение питательных веществ, одновременно улучшая текстуру почвы

Контейнерные растения

Контейнерные растения / © Credits

Контейнерные растения, такие как герани (пеларгонии), фуксии и георгины, которые провели зиму в гараже или на светлом подоконнике, до апреля будут расти в истощенной почве. В почвенной смеси заканчиваются полезные питательные вещества в течение шести-восьми недель после посадки, поэтому все, что было в одном контейнере с прошлой весны, исчерпывается.

Чтобы вернуть их к жизни, ударьте их двойным ударом. Сначала, полноценным водорастворимым удобрением 20-20-20, из расчета столовая ложка (15 мл) на 4 литра воды, для немедленной подкормки. Для высокооктановой подкормки вы можете приобрести универсальное растительное удобрение. Это как порция эспрессо, которое обеспечивает мгновенное поступление азота, чтобы пробудить спящие стебли. После этого одновременно подкормите гранулированным удобрением медленного высвобождения для длительной подкормки в течение весны. Повторяйте жидкое внесение каждые две недели, пока не увидите сильный новый рост

Георгины, в частности, невероятно нуждаются в калии, когда просыпаются, поэтому не бойтесь давать им немного богаче подкормки как одноразовую. Фуксии же любят постоянную, слабую подкормку. Если вы не подкормите перезимовавшие горшки в апреле, растения часто будут оставаться низкорослыми, с желтыми нижними листьями и малым количеством цветов. Давая им этот сигнал тревоги сейчас, вы гарантируете, что они будут иметь силы перейти из комнатной пижамы на летнюю одежду для активного отдыха без шока от дефицита питательных веществ.