Вашим животным это не нужно: вещи, которые кинологи не советуют покупать в зоомагазине

На странице DOGSCHOOL рассказали о товарах, которые лучше оставить на полках зоомагазина, чтобы не рисковать здоровьем и комфортом собаки.

Рулетка

На первый взгляд рулетка кажется удобной для выгула, ведь позволяет собаке отходить от вас немного дальше и одновременно обеспечивает контроль. Однако основная проблема рулетки состоит в том, что она в постоянном натяжении, из-за чего собака привыкает постоянно тянуться. Это противоречит основам воспитания послушания, ведь на обычном поводке собака должна научиться ходить рядом с владельцем, не чувствуя натяжения. Для правильной дрессировки лучше использовать мягкий, неэластичный поводок, не провоцирующий натяжных движений.

Шлейка

Шлейка также является популярным аксессуаром, который выглядит привлекательным и кажется удобным. Но у многих шлеек, которые продаются в зоомагазинах, неправильная анатомическая форма, что может привести к дискомфорту и даже травмам у собак. Если шлейка давит на мышцы или суставы, это может привести к дискомфорту, натиранию или даже к травмам. Кроме того, шлейка мешает контролировать собаку во время дрессировки: если нужно остановить ее или дать определенную команду, влияние на нее через шлейку менее эффективно, чем через ошейник.

Препараты, витамины и средства от паразитов

Безопасность домашних животных – не только выбор правильной пищи или места для сна, но и внимательное отношение к их здоровью. Сейчас в зоомагазинах можно найти множество препаратов от блох, клещей, глистов, а также витаминов и минералов для собак. Однако самостоятельный выбор этих средств может быть рискован. У каждой собаки могут быть особые потребности, которые учтет только ветеринар. Он сможет подобрать эффективный препарат, который не приведет к побочным эффектам и посоветует соответствующие дозы и продолжительность курса.

Соблюдайте ответственный подход

Перед покупкой новых аксессуаров, стоит обратиться к специалисту, он поможет подобрать то, что подойдет именно вашему питомцу.

Всегда читайте отзывы на товары, узнайте об их производителе и избегайте дешевых заменителей.

Для маленьких пород и молодых собак лучше выбирать мягкие ошейники, тогда как большим собакам может подойти более надежный для дрессировки.

Самовольное использование антигельминтных средств или препаратов от паразитов может привести к интоксикации или развитию аллергической реакции.

Внимание к выбору товаров для вашего четырехлапого друга поможет не только сохранить его здоровье, но и создать комфортные условия для дрессировки, прогулок и отдыха.

Читайте также: