Ваза в интерьере: 5 красивых идей из Instagram

Ваза в современном интерьере играет не столько функциональную роль, сколько декоративную.

Подходить к выбору вазы для интерьера нужно творчески. Она необязательно должна повторять цвета штор или кресел, да и стилистика может быть отличной от общей, ведь сейчас в моде эклектика, смешение стилей, и можно позволить себе любой смелый эксперимент.

Вазы теперь используют не только для свежих или сухих цветов. Очень эффектно выглядят вазы с перьями или металлическими конструкциями либо же пластиковыми трубками ярких цветов.

Кроме того, в вазу совершенно не обязательно, в принципе, что-то ставить. Красивая ваза прекрасна сама по себе.

Минимализм и монохром

Если вы любите монохромные интерьеры в стиле минимализм, то эта идея вам точно понравится. Снежно-белое пространство и такая же ваза, сделанная из покрашенного белой краской металлического бидона. Вместо букета в такую вазу можно поставит веточку дерева.

В современном стиле

Еще один практически монохромный вариант интерьера в современном стиле. Ваза повторяет цвет и даже линии картины на стене. Обратите внимание, как эффектно выглядит двухцветная композиция из перьев вместо цветов.

Семья ваз разных цветов и размеров

Вазы в интерьере могут группироваться "семьями" и создавать гармоничную композицию. Две округлых гладких вазы и три продолговатых фактурных прекрасно сочетаются между собой.

Причудливая форма в ритме интерьера

Ваза необычной формы призвана подчеркнуть круглые формы светильника, который является главным смысловым акцентом в этом интерьере. Засохшая гортензия в вазе тоже имеет форму шара.

Яркий акцент

В интерьере нейтральных тонов ваза, текстиль и другие аксессуары могут стать ярким акцентом. Ваза из красного стекла отлично поддерживает яркие цвета подушки и абажура лампы на окне.

Читайте также: