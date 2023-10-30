Важная деталь: когда и как нужно расчищать сад от опавших листьев

Зима уже не за горами, а садовые работы не думают заканчиваться.

Садоводам в ноябре рано расслабляться. Почти весь месяц им предстоит ликвидировать последствия октябрьских листопадов.

Эксперт по газонам рассказал Еxpress.co.uk о том, почему так важно своевременно собрать и вывезти из сада опавшие листья.

Почему важно убрать листья до больших дождей

Справиться с последствиями листопада важно до того, как наступит по-настоящему влажная погода. Хотя осенние цвета опавших листьев выглядят красиво, когда листья намокают, это очень плохо для травы и клумб. Дождь впитывается в листья, и они добавляют дополнительный слой влаги на газон. Вода может затем пропитать траву под слоем листвы, предотвращая попадание к ней кислорода и повреждая ее рост.

Это может также означать, что в благоприятной среде начинают формироваться грибковые заболевания. В идеале вы должны дать траве возможность хорошо вентилироваться, а это означает, что она должна быть очищена от листьев, мха и мусора.

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Когда можно очищать траву от листьев

Садоводы рекомендуют регулярно очищать газон граблями, чтобы убрать листья и мусор, но не делать этого, пока трава мокрая. Эксперт по газонам также посоветовал не рыхлить газон, пока он мокрый, так как это может повредить траву.

Подождите, пока на несколько дней установится сухая погода, под ногами не высохнет, и вы сможете убрать все, что покрывает вашу траву и клумбы.

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