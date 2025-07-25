Важно для будущего цветения: как ухаживать за розами в середине лета

Роза / © ТСН

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Если не принять меры в этом месяце, это может повредить цветению роз в следующем году. Эксперты рассказали Ехргеѕѕ.co.uk, почему этот месяц является критическим моментом для ухода за розами и пренебрежение вашими растениями сейчас может привести к долгосрочным последствиям для их здоровья и способности к цветению.

Июль — это время, когда розы действительно демонстрируют себя, но они также упорно работают, а это значит, что им нужно больше внимания, чем обычно, пояснил садовник. Хотя розы выносливые и могут перенести определенную небрежность, ненадлежащий уход за ними в этот решающий период может привести к слабому росту и плохому цветению в следующем году. Поэтому необходимо сделать пять необходимых дел.

Регулярно обрезайте отцветшие цветы

Срезайте увядшие цветы чуть выше здоровых листьев. Эта простая задача предотвращает расходование энергии вашими розами на производство семян, стимулируя их к большему количеству цветения и продлевая сезон цветения до конца лета.

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Как только первая волна цветения пройдет, пришло время подкормить ваши розы. Специальное удобрение для роз или удобрение с высоким содержанием калия поможет подпитать следующий раунд бутонов, поддерживая крепкие стебли и здоровые листья. Это особенно важно для сортов, цветущих повторно.

Розы / © ТСН

Обильно поливайте

Розы нуждаются в большом количестве влаги летом, особенно в жаркие, сухие условия. Обильно поливайте растения один или два раза в неделю у основания, чтобы стимулировать глубокие корни. Избегайте увлажнения листьев, поскольку это может привести к грибковым заболеваниям, таким как мучнистая роса и черная пятнистость.

Следите за вредителями

Следите за распространенными летними вредителями, такими как тля, черная пятнистость, ржавчина и мучнистая роса. Ранние признаки включают деформированные листья или черные пятна. Немедленно лечите пораженные растения, чтобы избежать широкого повреждения.

При необходимости слегка обрезайте

Обрежьте неравномерно или перекрещенные стебли, чтобы улучшить поток воздуха и сохранить форму растения. Обрезка также помогает предотвратить болезни и способствует более густому росту, что приведет к появлению большего количества цветов в последующие недели.

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Мульчируйте, если этого еще не сделали

Нанесение щедрого слоя органической мульчи, такой как компостированная кора или хорошо перепревший навоз, помогает удерживать влагу, подавлять сорняки и регулировать температуру почвы. Это особенно важно во время жарких периодов, поскольку это сохраняет корни прохладными и способствует долгосрочному здоровью растений.