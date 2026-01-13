Важные задачи, которые нужно сделать в саду и огороде в январе / © Associated Press

Издание Woman&Home рассказало, что стоит делать в начале года, чтобы растения чувствовали себя хорошо, а вы наслаждались результатом уже весной.

Холодная погода может быть обманчивой, кажется, что работа в саду отложена до более теплых месяцев, но январь — идеальное время для подготовки почвы, ухода за растениями, поддержки дикой природы и планирования будущей посадки. От подкормки птиц до мульчирования и чистки теплицы — каждая задача помогает саду оставаться здоровым и красивым.

Помощь птицам и дикой природе

Подкармливайте птиц жирными блоками, фруктами и орехами, чередуйте виды пищи для разных видов. Ставьте мисочки с водой на уровне земли и не забывайте обновлять воду, если она замерзает. Компостные кучи лучше осторожно переворачивать, чтобы не потревожить животных, которые могут там прятаться.

Защита растения от морозов

Используйте садовое агроволокно, чтобы укрывать молодые кусты и многолетники. Обернутые горшки или контейнеры с клубнями тоже можно утеплить пленкой или пузырьковой пленкой, чтобы корни не промерзли.

Убрать листья, мох и мусор

Хорошо подмятые листья и очищенная территория обеспечивают растениям доступ к солнцу и воздуху, а газонам — лучшее «проветривание». Мох можно удалить граблями, а водоросли с тропинок и патио — смесью уксуса и воды.

Проверка болезни растений

Особенно внимательно осматривайте растения на признаки грибковых заболеваний — темные пятна. Пораженные листья следует удалять и утилизировать отдельно и не добавлять в компост.

Мульчирование и подготовка грядок

Мульча (компост, кора или перегной) защищает корни, удерживает влагу и подавляет сорняки. Толщина слоя 5-7 см — оптимальная. Подготовка грядок в январе помогает почве стать пышной и готовой к весенней посадке.

Зимняя обрезка плодовых деревьев в зимний период

Яблони и груши можно обрезать, удалять сухие, больные и внутренние ветви. Цель — создать «чашевидную» форму для лучшего роста и урожая. Сливы и другие косточковые деревья обрезать не следует, ведь они подвержены болезням.

Уход за газоном

Проверяйте газон на предмет оставленных предметов или листьев, которые могут затенять траву. При «мягкой» погоде можно сделать небольшое подстригание, с помощью острых ножей на газонокосилке.

Посадка растений с открытыми корнями

Январь — идеальное время для посадки саженцев без горшка. Замочите корни перед посадкой и избегайте замерзшей почвы. Растения быстрее укореняются, когда высажены во время покоя.

Очистка патио и теплиц

Мох, водоросли и грязь можно удалять щеткой и специальными средствами. Не используйте высокое давление для очистки плитки, это может повредить поверхность и швы. Чистые теплицы пропускают больше света и снижают риск болезней растений.

Январь в саду — это не время отдыхать, а возможность подготовиться к весне. Правильный уход в этот месяц обеспечит здоровый, красивый и плодородный сад уже весной. Планируйте свои действия, и даже холодная погода не помешает вам наслаждаться результатом в будущем.