Вертикальное выращивание цуккини и кабачков: как сэкономить место и получить богатый урожай / © Associated Press

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Это не только модный тренд в садоводстве, но и настоящая находка для всех, кто хочет эффективно использовать ограниченное пространство. Как правильно обустроить такую систему и что следует знать об особенностях ухода, рассказали на странице sandra.urbangarden.

Кабачки и цукини - это теплолюбивые овощи из семейства тыквенных, которые обычно растут горизонтально и занимают значительную площадь. Но если вы ограничены в пространстве, например, имеете маленький огород, подоконник, балкон или высокую грядку, вертикальный метод станет настоящим спасением.

Основные преимущества:

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Растения растут вверх, а не расползаются по земле.

Лучшая циркуляция воздуха, что помогает уменьшить вероятность грибковых заболеваний, особенно таких как мучнистая роса, которая часто поражает листья кабачков во влажные месяцы.

Доступность для пчел и других опылителей. Цветы легче найти и опылить.

Удобство сбора урожая. Плоды видны, их легко сорвать - не надо наклоняться или рыться в листьях.

Более чистые овощи. Плоды не лежат на земле, следовательно, не гниют и не загрязняются.

Что нужно для вертикального выращивания

Опора: прочные деревянные колья, металлические сетки, сетки для огурцов или даже томатные клетки.

Веревки или хомуты для подвязывания.

Солнечное место, желательно южная сторона - кабачки очень любят свет.

Питательная почва, богатая органикой.

Как выращивать кабачки вертикально

Высадка. Посейте семена в контейнеры или грядку, оставьте по 40-50 см между растениями. Как только появятся первые настоящие листья, установите опоры рядом. Когда растение подрастет, начинайте мягко подвязывать его к опоре, осторожно фиксируйте стебель веревкой. Регулярная подвязка. Увеличивайте высоту, время от времени подвязывайте новые участки стебля. Формирование. Можно обрезать избыточные боковые побеги или листья, которые затеняют другие части растения. Полив. Поливайте под корень, не заливайте листья - это еще один способ избежать мучнистой росы. Подкормка. 1 раз в 10-14 дней добавляйте компостный настой или комплексное удобрение.

Лайфхаки

Используйте естественную мульчу (солому или опилки) у корня, чтобы сохранить влагу.

Обрабатывайте листья настоем из пищевой соды и мыла для профилактики болезней.

Для контейнерного выращивания выбирайте низкорослые или компактные сорта кабачков.

Первые плоды появляются через 40-50 дней после посадки, а при правильном уходе цуккини дают урожай до осени. Собирайте молодые плоды длиной 15-20 см - они самые нежные и вкусные.

Вертикальное выращивание кабачков и цукини - это современное, компактное и эффективное решение для любого садовода, который мечтает иметь домашний урожай, даже если живет в квартире. Это красиво, удобно, а главное - вкусно.