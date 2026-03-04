Вертикальные грядки: метод садоводства, который экономит место и гарантирует урожай

Вертикальные грядки / © Credits

Независимо от того, покупаете ли вы набор для вертикального садоводства или создаете его самостоятельно из предметов, которые у вас уже есть, вертикальное выращивание имеет много преимуществ и особенно полезно для городских жителей, у которых нет достаточной площади для грядок.

Специалисты по растениям поделились с TheSpruce своими советами по вертикальному садоводству в любом пространстве, лучшими растениями для такого типа обустройства и простыми хитростями, которые помогут вам начать дело.

Что такое вертикальное садоводство

Вертикальные сады бывают всех форм и размеров и могут быть как простыми, с несколькими подвесными корзинами на крыльце, или более сложной системой шпалер, арок или полок, заполненных горшками с растениями.

Независимо от стиля, вертикальные сады разумно используют пространство для выращивания, и позволяют садоводам выращивать растения в местах, где они иначе не поместились бы.

Вертикальное садоводство — это своего рода неотъемлемая вещь для городских садоводов или тех, кто имеет ограниченное пространство. Оно помогает поднять растения над землей, защитить растения от солнца, повышает уровень солнечного освещения и является отличным способом максимально использовать небольшое садовое пространство.

Преимущества и недостатки вертикального садоводства

Как и любой стиль садоводства, вертикальное садоводство имеет свои преимущества и недостатки и может не подходить для каждого пространства и каждого типа растений. Вот некоторые основные преимущества и недостатки вертикального выращивания, чтобы вы могли оценить, подходит ли вам этот тип сада.

Плюсы

Экономия места. Вертикальное садоводство использует вертикальное пространство для выращивания и позволяет разместить больше растений на небольшой площади.

Эстетическая привлекательность. Хорошо ухоженные вертикальные сады могут быть достаточно привлекательными и обеспечивать дополнительную приватность открытым пространствам.

Вертикальное выращивание растений также увеличивает циркуляцию воздуха и солнечный свет, что помогает растениям лучше расти и может уменьшить риск мучнистой росы и вредителей .

Легкий сбор урожая. Сбор растений, выращенных на шпалерах, требует меньше наклонов и растяжений и может быть легче для вашей спины. Урожай также обычно чище.

Вертикальные грядки / © Credits

Минусы

Более высокие начальные затраты. Вертикальные сады потенциально могут быть дорогими для начала, но это также зависит от материалов, которые вы используете. Если вы создаете вертикальный сад из переработанных материалов, он может быть бюджетным или даже бесплатным.

Более частый полив. Растения, выращенные вертикально, нужно поливать чаще, чем растения в грунтовых грядках.

Не подходит для всех растений. Многие цветы, травы и овощи можно выращивать в вертикальных садах, но вертикальные грядки могут подходить не для всех растений.

Учет веса. Почва, растения и контейнеры для выращивания могут быть тяжелыми и создавать слишком большой вес на верандах и балконах.

Как начать вертикальное садоводство

Существует множество вертикальных садов на выбор, и правильное расположение для вас будет зависеть от растений, которые вы выращиваете, и вашего доступного пространства для выращивания. Вот лишь несколько типов вертикальных садов, которые вы можете попробовать, и как начать создавать свои собственные.

Шпалеры

Простой вариант вертикального садоводства для больших помещений, панели, которые можно устанавливать горизонтально или согнуть, чтобы создать арку. Эти конструкции достаточно прочные чтобы выдерживать большие многолетние растения, такие как виноград, а также раскидистые кабачки, дыни и т.д.

После установки шпалер в уже существующем саду используйте крепления для растений или шпагат, чтобы стимулировать рост, а затем посадите меньшие съедобные растения или цветы, которые любят легкую тень, в тени, отбрасываемой системой шпалер.

Живые стены

Что вам понадобится: подвесные корзины, вертикальные карманные кашпо, сетка или полки, заполненные горшками.

Живые стены можно построить возле существующей стены или забора, или вы можете подвесить сетчатую шпалеру над горшками и с помощью креплений для растений подтягивать растения, чтобы они росли по сетке.

Эти конструкции особенно хорошо подходят для небольших цветов в горшках и съедобных растений, а также могут обеспечить значительную приватность в открытых пространствах.

Бамбуковые обои

Шатер для цветов / © Credits

Что вам понадобится: 4 бамбуковые шеста и шпагат.

Если вам нужно только поддержать несколько вьющихся растений в саду или контейнере, вы можете создать простую шпалеру, связав несколько бамбуковых жердей вместе наверху и расставив жерди, чтобы создать прочную конструкцию.

Подходят для фасоли, ипомеи и других вьющихся растений, эти конструкции можно разместить над горшком, а затем хранить в конце вегетационного периода.