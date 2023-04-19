Вертикальный огород: как вырастить урожай овощей на балконе

Хотите вырастить огород, но чувствуете, что у вас нет места? Живете в городе, но мечтаете о домашних помидорах и огурцах? Попробуйте обустроить вертикальный огород, это возможно при наличии даже очень небольшого балкона и, конечно, большого желания.

При небольшом планировании и воображении огороды можно выращивать где угодно, независимо от места. Подумайте о выращивании вертикального огорода. Вы сможете получить довольно много свежих овощей на очень ограниченной территории.

Как создать вертикальный огород, рассказывает Gardening know how.

Как выбрать место для вертикального огорода и какие культуры выращивать

Первый шаг — определить, насколько подходят для вертикального огорода условия в том месте, где вы хотите его разместить, например, на балконе. Количество солнечного света будет главным фактором, определяющим, каким растениям отдать предпочтение. Например, если вы живете в районе, окруженном другими зданиями, балкон или патио большую часть времени могут находиться в тени; поэтому вы должны выбирать растения соответственно. Листовые овощи, такие как салат, капуста и зелень, хорошо растут при ограниченном солнечном свете, что делает их хорошим выбором для тенистых мест.

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Если вам повезло с обилием солнечного света, ваш выбор растений будет больше, так как овощи лучше всего растут на полном солнце. Выбор здесь может включать: помидоры, перец, картофель, фасоль, морковь, редис. Даже такие культуры, как кабачки, тыквы и огурцы, можно выращивать, если емкость достаточно глубокая, чтобы вместить их, и имеются надлежащие опоры. Заполните контейнеры торфяным мхом и подходящей почвенной смесью с добавлением компоста или навоза.

В чем выращивать растения вертикального огорода

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Почти любой овощ, который можно выращивать в саду, также хорошо подойдет для выращивания в контейнерах. Практически любой тип контейнера можно использовать для выращивания овощных растений. Старые кастрюли, деревянные ящики, банки из-под кофе объемом 3,5 л и даже ведра объемом 19 л можно использовать для выращивания сельскохозяйственных культур, если организовать достаточный дренаж.

Как организовать вертикальный огород

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Поскольку большинство овощей можно легко выращивать в контейнерах, полки позволяют выращивать различные виды овощей настолько высоко, насколько вы можете дотянуться или насколько позволяет пространство. Вы можете расположить вертикальный огород так, чтобы все растения получали достаточное количество солнечного света одновременно. Хотя можно использовать любой тип стеллажей, лучший тип — с планками. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха, а при поливе лишняя вода с верхних полок будет стекать на нижние.

Если вам не подходят полки, контейнеры можно расположить на ярусах, также образуя вертикальный вид. Кроме того, овощи можно выращивать в подвесных корзинах или на шпалерах.

Как выращивать овощи в подвесных корзинах

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Подвесные корзины можно разместить на балконе или на подходящих вешалках. В подвесных корзинах можно выращивать множество видов овощей, особенно ампельные. Перец и помидоры черри не только хорошо смотрятся в подвесных корзинах, но и прекрасно растут в них.

Поливайте их ежедневно, так как подвесные корзины более склонны к высыханию, особенно во время жарких периодов.

Как выращивать овощи на шпалерах

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Шпалеры можно использовать для поддержки стелющихся или виноградных культур. Шпалеры также может служить поддержкой для бобов, гороха, помидоров и вьющихся культур, таких как кабачки и огурцы. Использование стеблей кукурузы или подсолнечника — еще один отличный способ воспользоваться вертикальным пространством и сделать интересные опоры для бобов и других вьющихся овощей. Используйте стремянку в качестве импровизированной решетки для поддержки вьющихся растений, таких как тыква. Ступени лестницы можно использовать для лоз, а также размещать овощи на ее ступенях для дополнительной поддержки — это также хорошо работает с растениями помидоров.

Будьте изобретательны и найдите то, что подходит вам и вашей уникальной ситуации. Выращивание вертикального огорода — это идеальный способ наслаждаться обильным урожаем свежевыращенных овощей на ограниченном пространстве.

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