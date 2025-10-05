Вещи из секондхенда, которые можно использовать по новому и интересному назначению

Чайник / © Associated Press

Реклама

Вещи, которые, на первый взгляд, кажутся ненужными, могут получить новую жизнь, если немного пофантазировать. К тому же это тренд в стиле «sustainable living» — это «устойчивый образ жизни», который предусматривает удовлетворение нынешних потребностей людей без ущерба для будущих поколений, то есть повторное использование предварительно применяемых вещей позволяет не только экономить, но и заботиться об экологии и уменьшать количество отходов, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Чайники

В каждом секондхенде найдется хотя бы один старинный чайник. Если вы не любитель чая, это не беда. Такой предмет прекрасно подходит как ваза для цветов или даже как декоративный фонарик со свечой внутри. А немного краски или декупаж сделают его стильным элементом интерьера.

Банки для консервации

Обычные стеклянные банки — настоящее сокровище для ценителей хендмейда. Их можно превратить в:

Реклама

минивазы для цветов,

органайзеры для канцелярии,

стильные фонарики со свечами,

маленькие террариумы с суккулентами.

Стеклянные бутылки

Прозрачные или цветные бутылки легко становятся декантерами для вина, мыльницами с дозатором или стильными вазами. Если добавить гирлянду внутрь, то получите очаровательный ночник. А если есть навыки работы со стеклом, бутылку можно превратить в плафон для лампы.

Рамки для фото

Даже старые и поцарапанные рамки не стоит игнорировать, они могут стать:

подносом для подачи кофе,

декоративным органайзером для украшений,

доской для записей с натянутыми веревками,

основой для мини-зеркал в прихожей.

Ящики и деревянные коробки

Деревянные ящики — это настоящие трансформеры, они легко превращаются в полочки, тумбочки у кровати или даже кофейные столики. А несколько ящиков, сложенных вместе, образуют стильный стеллаж в стиле лофт.

Фарфоровые чашки

Наборы из чашек и блюдец из секондхенда можно превратить в нечто особенное:

Реклама

подсвечники,

мини-вазочки для цветов,

держатели для украшений,

необычные подарочные наборы с чайными пакетиками и сладостями.

Бижутерия

Старая бижутерия может стать новым арт-объектом, например:

броши и серьги превращаются в магниты или закладки для книг,

бусы можно использовать как декор на подсвечники или зеркала,

большие кулоны становятся оригинальными ручками для ящиков.

Одежда и ткань

В секондхенде часто можно найти уникальные ткани или вещи, которые легко перешить:

из старой джинсовой куртки сделать стильный фартук,

из свитера — чехол для подушки,

из шарфов — экосумку,

из кружева — салфетки или декоративные вставки для одежды.

Старые журналы и книги

Глянцевые страницы становятся прекрасным материалом для:

коллажей и скрапбукинга,

подарочных упаковок,

папье-маше изделий,

экогорщиков для рассады.

А старые книги можно превратить в стильные «секретные ящички» для хранения мелочей.

Реклама

Лестницы и старые мебельные элементы

Старая деревянная лестница — это трендовый элемент декора. Она может стать полкой для книг, вешалкой для полотенец в ванной или держателем для одеял в гостиной. Даже старую дверь можно превратить в изголовье для кровати.

Горшки и контейнеры

Керамические и металлические горшки — это не только для растений. Они могут быть контейнерами для кухонных приборов, корзинами для мелких игрушек или даже крышками для блюд на пикнике.

Дверные ручки и фурнитура для дверей

Красивые винтажные ручки легко превратить в крючки для ключей, декоративные держатели для полотенец или даже на «ножки» для коробочек и шкатулок.

Мебель

Не спешите отказываться от старой тумбочки или стула. Немного краски и новая обивка и они становятся современным акцентом в комнате. Стул без сиденья может стать оригинальной подставкой для цветов, а старый шкафчик — домашним баром.

Реклама

Секондхенд — это не о «старом», а о возможности создавать что-то новое и уникальное. Сегодня это еще и модный способ жить в стиле zero waste («без отходов») — дать вещам второй шанс, а себе — пространство для креатива.