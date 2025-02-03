Вещи, которые лучше не компостировать: полезные советы для садоводов

Создание собственного компоста – это отличный способ уменьшить количество отходов и возможность превратить их в питательную почву для вашего сада. Однако, как и в любом ремесле, здесь есть определенные правила.

Ключ к созданию действительно качественного компоста состоит в том, чтобы знать, что именно можно, а что лучше не добавлять в кучу компоста. Неверно подобранные ингредиенты могут замедлить процесс разложения, но и привлечь нежелательных насекомых или даже создать вредные химические вещества. Издание Martha Stewart рассказало о 9 удивительных вещах, которые стоит компостировать и 10, которых лучше избегать.

Вещи, которые нельзя компостировать

Чтобы ваш компост оставался чистым и полезным, важно избегать добавления некоторых продуктов.

Некоторые чайные пакетики : некоторые из них содержат пластик, который не разлагается и может испачкать компост микропластиком.

: некоторые из них содержат пластик, который не разлагается и может испачкать компост микропластиком. Одноразовые тарелки и посуда : не все типы посуды подходят для домашнего компостирования. Многие не реагируют на высокую температуру, необходимую для полного разложения, что может привести к накоплению нежелательных материалов.

: не все типы посуды подходят для домашнего компостирования. Многие не реагируют на высокую температуру, необходимую для полного разложения, что может привести к накоплению нежелательных материалов. Кошачьи или собачьи отходы : хотя это органический материал, он может содержать паразитов и патогены, опасные для людей и растений, даже после компостирования.

: хотя это органический материал, он может содержать паразитов и патогены, опасные для людей и растений, даже после компостирования. Мясо, рыба и кости : эти продукты разлагаются очень медленно и могут привлечь вредителей, поэтому их лучше не использовать.

: эти продукты разлагаются очень медленно и могут привлечь вредителей, поэтому их лучше не использовать. Химически обработанные растения и обрезки : если растения обработаны пестицидами, их обрезки могут содержать остаточные химикаты, это вредит полезным микроорганизмам, которые могут попасть в почву.

: если растения обработаны пестицидами, их обрезки могут содержать остаточные химикаты, это вредит полезным микроорганизмам, которые могут попасть в почву. Обработанная древесина: древесина, обработанная химикатами (например, содержащая мышьяк или медь), может вымываться в компост и загрязнять его, что может негативно повлиять на растения.

древесина, обработанная химикатами (например, содержащая мышьяк или медь), может вымываться в компост и загрязнять его, что может негативно повлиять на растения. Уголь или угольная зола: эти материалы могут повысить уровень pH компоста, сделать его непригодным для многих растений, предпочитающих слабокислую среду.

эти материалы могут повысить уровень pH компоста, сделать его непригодным для многих растений, предпочитающих слабокислую среду. Масло и смазочное масло: жиры и масла могут задушить процесс разложения, уменьшить доступ кислорода к органическим материалам и создать неудобства при обработке компоста.

жиры и масла могут задушить процесс разложения, уменьшить доступ кислорода к органическим материалам и создать неудобства при обработке компоста. Хлеб : хотя хлеб легко разлагается, высокое количество крахмала в нем может привлечь грызунов и повлечь за собой появление плесени. Если же остатки хлеба появляются, лучше добавлять их в небольших количествах или тщательно порвать и закопать в кучу.

: хотя хлеб легко разлагается, высокое количество крахмала в нем может привлечь грызунов и повлечь за собой появление плесени. Если же остатки хлеба появляются, лучше добавлять их в небольших количествах или тщательно порвать и закопать в кучу. Токсические растения: перед добавлением обрезок из сада убедитесь, что они не относятся к токсичным видам, ведь некоторые растения, как, например, определенные сорта болиголова, могут не разложиться полностью и повредить другим растениям и животным.

Вещи, которые можно компостировать

Компостирование – это искусство превращения органических отходов в питательную почву. Вот несколько неожиданных, но очень полезных материалов, которые могут послужить удобрением для вашего сада:

Винные пробки: натуральные винные пробки способствуют аэрации и улучшению структуры компоста. Однако, поскольку их разложение может занять достаточно много времени, рекомендуется предварительно измельчить их. Будьте внимательны – синтетические пробки, внешне выглядящие подобно натуральным, не подлежат компостированию.

натуральные винные пробки способствуют аэрации и улучшению структуры компоста. Однако, поскольку их разложение может занять достаточно много времени, рекомендуется предварительно измельчить их. Будьте внимательны – синтетические пробки, внешне выглядящие подобно натуральным, не подлежат компостированию. Кофейная гуща и фильтры : многие садоводы уже знают, что кофейная гуща – отличный источник азота, однако не менее важно, что можно компостировать и использовать фильтры. Они способствуют привлечению микробов, ускоряющих разложение органических материалов.

: многие садоводы уже знают, что кофейная гуща – отличный источник азота, однако не менее важно, что можно компостировать и использовать фильтры. Они способствуют привлечению микробов, ускоряющих разложение органических материалов. Шерсть домашних животных : вместо того, чтобы выбрасывать лишнюю шерсть, добавляйте ее в компост. Этот материал медленно разлагается, обеспечивает постоянное поступление азота и улучшает аэрацию кучи.

: вместо того, чтобы выбрасывать лишнюю шерсть, добавляйте ее в компост. Этот материал медленно разлагается, обеспечивает постоянное поступление азота и улучшает аэрацию кучи. Использованные салфетки и бумажные полотенца : если на них нет жира или химических примесей, они могут стать отличным дополнением к компоста. Такие материалы добавляют углеродный компонент, что помогает создать баланс в смеси.

: если на них нет жира или химических примесей, они могут стать отличным дополнением к компоста. Такие материалы добавляют углеродный компонент, что помогает создать баланс в смеси. Старые травы и специи: даже остатки использованных трав или специй быстро разлагаются, они добавляют питательные вещества и стимулируют активность полезных микроорганизмов в компосте.

даже остатки использованных трав или специй быстро разлагаются, они добавляют питательные вещества и стимулируют активность полезных микроорганизмов в компосте. Натуральные ткани: хлопок, шерсть и другие 100% натуральные материалы не только добавляют азот, но и способствуют улучшению структуры и аэрации вашей компостной кучи. Важно избегать синтетических волокон, не разлагаемых естественным путем.

хлопок, шерсть и другие 100% натуральные материалы не только добавляют азот, но и способствуют улучшению структуры и аэрации вашей компостной кучи. Важно избегать синтетических волокон, не разлагаемых естественным путем. Дрожжи : если у вас остались дрожжи от выпечки, не выбрасывайте их – посыпьте в компост. Дрожжи выступают в качестве природного ускорителя разложения, стимулируют активность микробов.

: если у вас остались дрожжи от выпечки, не выбрасывайте их – посыпьте в компост. Дрожжи выступают в качестве природного ускорителя разложения, стимулируют активность микробов. Аквариумные растения: зеленые аквариумные растения богаты азотом и идеально подходят для сбалансирования компостной кучи. Главное – убедитесь, что они натуральны и не содержат пластиковых примесей.

Компостирование – действительно эффективный способ превратить отходы в ценное удобрение, но успех зависит от тщательного подбора ингредиентов. Следуя простым рекомендациям, вы сможете создать питательный компост, который станет основой для здорового и цветущего сада. Знание того, что можно, а что нельзя добавлять в компостную кучу, поможет избежать проблем и обеспечит долговременную пользу для растений и почвы.

Мы также писали о том, как определить тип почвы и какие растения на ней выращивать.

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