Вещи, которые лучше не покупать в секонд-хенде: полезные советы

Атмосфера секонд-хенда имеет особую магию, здесь легко потерять бдительность, влюбиться в вещь и представить, как она «идеально впишется» в ваш дом. Но за красивым фасадом могут скрываться проблемы, от сложного ухода до реальных рисков для здоровья, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Помните о простом правиле, если вещь требует много времени, денег и усилий на восстановление, стоит честно спросить себя, не проще ли купить новую.

Декоративные подушки без съемных чехлов. Подушки — одна из спорных категорий. Без возможности снять чехол и постирать его риски слишком велики. Лучше покупайте только варианты с молнией, где можно заменить наполнитель или тщательно почистить ткань.

Некоторые текстильные изделия. Полотенца, постель, коврики для ванны — вопрос комфорта и личных границ. Если ткань имеет сильные пятна, затертости или неприятный запах, никакая стирка не спасет ситуацию. Исключение — белые изделия, которые можно безопасно отбеливать.

Детская мебель и автокресла. Старые кроватки, колыбели или манежи могут не соответствовать современным стандартам безопасности и даже содержать свинец в краске. То же касается автокресел и детского оборудования, поэтому здесь рисковать не стоит.

Разделочные доски и кухонные поверхности. Деревянные доски невозможно полностью продезинфицировать без агрессивной химии. Для кухни лучше выбирать новые и безопасные материалы.

Ковры массового производства. Машинные ковры часто не стоят затрат на профессиональную чистку. К тому же запахи, пятна от животных и скрытые дефекты могут проявиться уже дома. Исключение — винтаж, но он редко встречается в обычных секонд-хендах.

Плетеная мебель. Даже небольшой разрыв в плетеной поверхности — дорогой и сложный ремонт. Если вы не мастер, лучше пройти мимо.

Вещи с пятнами. Никотин, плесень, следы воды — это те пятна, которые почти невозможно вывести. Если вещь оказалась в секонд-хенде с такими дефектами, скорее всего, ее уже пытались спасти.

Мебель со следами жуков. Мелкие отверстия в древесине — признак вредителей. Такая находка может стать проблемой не только для мебели, но и для всего дома.

Мягкая мебель в плохом состоянии. Перетяжка — удовольствие недешевое. Если диван или кресло сильно изношены, ремонт может обойтись дороже нового.

Непроверенная электроника. Лампы и технику нужно обязательно тестировать в магазине. Если это невозможно, лучше не рисковать. Единственное исключение — светильники, которые легко починить.

Флис . Флисовые одеяла, куртки и детские вещи быстро теряют вид, они кашлатятся, тускнеют и имеют изношенный вид. В таком случае, новое — почти всегда лучше.

Некоторая деревянная мебель. МДФ, ДСП и мебель с тонким шпоном сложно реставрировать. Если поверхность отслаивается или конструкция неустойчива — это плохой знак.

Винтажные вентиляторы. Они имеют стильный вид, но могут быть опасными, так как металлические лопасти и широкие защитные решетки не соответствуют современным нормам безопасности.

Ржавая металлическая мебель. Ржавчина — не просто декоративный дефект. Она разрушает металл и делает конструкцию опасной, а краска проблему не решает.

Мраморные столы с пятнами. Мрамор пористый, так что пятна въедаются навсегда. Единственный вариант — перевернуть столешницу, если это возможно.

Мебель с шаткими ножками. Если вы не планируете ремонт, неустойчивые конструкции — это риск травм и дополнительных расходов.

Винтажные украшения без экспертизы. Качественная бижутерия легко маскируется под драгоценные материалы. Без знаний и опыта здесь легко ошибиться.

Стеклянная и столовая посуда. Некоторые винтажные тарелки и хрусталь могут содержать свинец. Такие вещи лучше использовать только как декор.

Серебрянка. Серебряное покрытие со временем темнеет, стирается и покрывается пятнами, которые невозможно полностью убрать. Если вам не по душе винтажная патина — лучше выбирать стерлинговое серебро или оставить находку в магазине.

Секонд-хенд — это искусство терпения и внимательности. Не каждая красивая вещь стоит того, чтобы забрать ее домой. Покупайте с умом, доверяйте не только сердцу, но и здравому смыслу и тогда каждая находка действительно станет сокровищем.