Вещи, которые надо убрать из ванной комнаты, чтобы снизить стресс

Вещи, которые надо убрать из ванной комнаты / © Credits

Реклама

Ванная комната давно перестала быть лишь местом для утренних сборов и вечернего ухода. Для многих она незаметно превращается в склад косметики, полотенец, аптечки, случайных мелочей и вещей «на всякий случай». В результате даже самый красивый интерьер начинает иметь перегруженный вид, а мозг получать дополнительный стресс от постоянного визуального хаоса.

Издание Real Simple собрало советы профессиональных организаторов пространства о том, каких вещей в ванной комнате лучше не держать вообще, и кое-что вас может удивить.

Миниатюры косметики из отелей . Мы все это делаем, забираем шампуни и лосьоны «на потом». Но большинство этих баночек годами лежит без дела. Они занимают место, создают визуальный шум и редко используются повторно. Если не планируете брать их в путешествие в ближайшее время, смело избавляйтесь.

Одежда на полу и «стул для вещей». Вещи, которые вы «еще раз оденете», быстро превращают ванную в хаотичное пространство. К тому же влажность плохо влияет на ткани. Поэтому, не оставляйте грязную одежду в ванной и перенесите корзину для белья в другое место, а чистые вещи сразу верните в шкаф.

Старые зубные щетки рекомендуется менять каждые 3-4 месяца или раньше, если щетина повреждена. После простуды или гриппа щетку тоже стоит заменить.

Избыток полотенец в ванной не добавляет уюта, а только занимает пространство. Оставьте только те полотенца, которыми вы пользуетесь сейчас, а остальные перенести в шкаф для текстиля. Из старых полотенец можно сделать тряпки для уборки или отдать их на благотворительность.

Детские игрушки для ванны. Если ребенок давно вырос, пришло время попрощаться и с уточками. Очень важно не хранить старые резиновые игрушки, в которых накапливается влага и плесень.

Украшения . Многие оставляют кольца или серьги возле умывальника, но постоянная влажность вредит металлам и камням, к тому же украшения легко уронить в слив.

Просроченная косметика и кремы . Высокая влажность в ванной ускоряет порчу косметики. Поэтому регулярно проверяйте ее на запах, текстуру, цвет и расслоение продукта. А старую косметику без сожаления выбрасывайте.

Просроченные лекарства. Аптечка в ванной — привычная вещь, но именно здесь годами лежат таблетки «на всякий случай». Как минимум дважды в год проверяйте сроки годности лекарств и избавляйтесь от ненужного.

Журналы и книги. Читать в ванной приятно, но хранить там кипы журналов — нет. Влага портит бумагу, а лишние вещи создают ощущение захламленности.

Старые фены и плойки. Если вы купили новый стайлер, а старый оставили «а вдруг понадобится», то именно так накапливается беспорядок. Ненужную технику лучше отдать, продать или утилизировать.

Избыточный декор. Свеча — хорошо, а пять корзин, декоративные баночки и случайные вазоны — уже нет. Чем меньше предметов на поверхностях, тем легче поддерживать чистоту и тем спокойнее выглядит пространство.

Агрессивная бытовая химия. Не храните в ванной большое количество средств для уборки. Во-первых, они занимают ценное место, во-вторых, могут создавать резкие запахи в небольшом пространстве. Многие поверхности в ванной можно очищать простыми средствами, например, содой, уксусом, жидким мылом или натуральными эфирными маслами.

Косметички «на всякий случай». Одна-две косметички для путешествий — достаточно. Остальные лучше хранить вместе с чемоданами или сумками, а не под раковиной.

Запасы всего на свете. Пять зубных паст, семь шампуней и «резервная» косметика создают ощущение переполненного пространства. Держите в ванной только открытые продукты, а запасы перенесите в отдельное место для хранения.

Идеально организованная ванная — это не минимализм ради картинки в соцсетях, в ощущение спокойствия в пространстве, где вы начинаете и завершаете свой день. Поэтому иногда достаточно убрать несколько лишних вещей, чтобы комната буквально «выдохнула», а вместе с ней и вы.

Реклама

Новости партнеров