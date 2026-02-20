Вещи, которые стоит убрать с кухонного стола перед сном / © Associated Press

Многие думают, что уборка кухни — это лишь вопрос эстетики, но на самом деле польза гораздо глубже. Чистые поверхности вечером помогают предотвратить распространение бактерий, отпугивать непрошеных «гостей» и снижают уровень стресса утром, об этом рассказало издание Real Simple.

Просыпаться среди хаоса на кухонном столе — это почти гарантированное ощущение стресса и спешки. Чистые поверхности создают ощущение контроля и спокойствия, а день начинается намного легче.

Гигиена и безопасность

Борьба с вредителями. Крошки и остатки пищи — настоящий магнит для муравьев, тараканов и даже мышей.

Предупреждение бактерий. Остатки пищи за 2 часа начинают активно размножать микробы.

Предотвращение запахов. Даже небольшой остаток пищи или мусора может создать неприятный запах до утра.

Даже 10-15 мин вечерней уборки может полностью изменить ваше утро.

Что убирать с кухонного стола

Чтобы ваша кухня оставалась свежей и опрятной, стоит выделить пять ключевых зон внимания.

Грязная посуда и остатки пищи. Прежде всего убираем все, что касается еды. Грязная посуда — это не только неприятно, но и опасно, ведь она привлекает бактерии и вредителей, создает запахи и затрудняет утреннюю уборку. Не забывайте убрать остатки фруктов, хлеба, перекусы и контейнеров с доставкой. Мусор и компост. Даже если посуда убрана, кухня не будет чистой без уборки мусора. Оставленный мусор — это источник запахов и дополнительный магнит для насекомых. Используйте эту рутину как сигнал «день окончен». Использованные губки и полотенца. Влажная губка или полотенце — настоящий рассадник бактерий. Выжимайте их и оставляйте сушиться, или отправляйте в стирку, чтобы избежать неприятных запахов. Небольшие приборы. Миксер, тостер или блендер, которыми вы пользовались вечером, собирают крошки и жир во время использования. Уберите их на хранение или хотя бы протрите после использования, чтобы ничего не портилось и легче было убирать столовые поверхности. Некухонные вещи. Письма, ключи, пакеты — это мелкие, но назойливые «агрессоры» чистоты. Они не только мешают уборке, но и со временем накапливают пыль и грязь. Проще переместить их на свое место сейчас, чем тратить время на большой хаос позже.

Вечерняя уборка кухонного стола — это маленький ритуал, который делает вашу жизнь легче и приятнее. Чистые поверхности помогают избежать бактерий, неприятных запахов и вредителей, а главное — создают психологический эффект спокойствия.

Даже 10 мин каждый вечер способны сделать ваше утро более организованным, вашу кухню — красивой, а дом — уютным. Попробуйте уже сегодня и завтра ваш кофе на чистом столе будет еще вкуснее.