Весеннее обновление дома

Весной мы интуитивно хотим перемен, например, в гардеробе, настроении или ритме жизни. Однако чаще всего забываем о пространстве, в котором проводим больше всего времени. Издание Real Simple рассказало о советах, которые помогут буквально «вдохнуть» в дом новый воздух. И главный секрет здесь в том, чтобы сделать интерьер светлее, нужно не покупать, а избавляться.

Интерьер, как и природа за окном, должен меняться вместе с сезонами. Весна — это про свет, пространство и легкость. И достичь этого можно простыми, но очень эффективными решениями.

Тяжелые шторы

Начинать стоит с окон, именно они задают тон всему пространству. Дизайнер Джастин Стерлинг советует тщательно вымыть окна и открыть шторы или заменить их на более легкие.

Плотные ткани могут буквально «воровать» дневной свет. Зато легкие занавески из хлопка или льна пропускают больше солнечного света и сразу меняют атмосферу комнаты.

Бархатные подушки

Бархат ассоциируется с теплом и глубиной — именно тем, что хорошо работает зимой, но не весной. Дизайнер Кристин Татл рекомендует заменить бархатные подушки и текстиль на более легкие материалы, например, лен или хлопок. Кроме того, темные, насыщенные оттенки стоит убрать до осени, отдав предпочтение светлым и нейтральным.

Теплые пледы

Шерстяные одеяла и пушистые пледы — почти обязательный элемент холодных вечеров. Однако весной они выглядят слишком тяжело. Первыми «уходят в шкаф» массивные покрывала, мохеровые пледы и искусственный мех. Их заменяют легкий кашемир и хлопковые варианты. Это небольшая деталь, но именно она создает ощущение сезонности.

Загроможденный журнальный столик

Весна не добавляет, а освобождает пространство. Зимой журнальный столик часто становится центром декора, там лежат книги, свечи, журналы и мелкие аксессуары. Но весной, как объясняет Кристин Татл, важно уменьшить «визуальную массу». Лучшим решением будет оставить поверхность почти пустой и добавить только вазу со свежими цветами.

Кстати, нарциссы — один из любимых вариантов дизайнеров для создания весеннего настроения.

Темная посуда

Весеннее обновление касается не только гостиной. Дизайнер Сара МакДэниелз советует убрать посуду «ценных» глубоких оттенков и темные сервировочные элементы. Вместо этого выберите белый, нежно-желтый, светло-розовый и легкие сезонные принты. Светлые цвета лучше отражают свет и делают пространство визуально больше и свежее.

Искусственные и сухие цветы

Зимой искусственные композиции — практичное решение, однако весной они теряют свою актуальность. Сухие цветы накапливают пыль, темные вазы «утяжеляют» пространство и такие композиции визуально затемняют углы.

Альтернатива очевидна — живые цветы, зелень и даже одна ветка из сада. Сезонный декор может быть очень простым, главное, чтобы в доме было что-то «живое».

Весеннее обновление дома — это не про масштабный ремонт и большие расходы, а про внимательность к деталям и готовность отпустить то, что больше не работает. Иногда достаточно убрать тяжелые ткани, впустить больше света и оставить немного «пустоты», чтобы пространство начало дышать вместе с вами.