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Дата публикации
Категория
Дом
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Весеннее цветение крокусов: необычные способы посадки осенью

Если вы хотите любоваться яркими крокусами, как только наступит весна, попробуйте посадить луковицы одним из двух способов, о которых мы вам расскажем.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Крокусы

Крокусы / © Associated Press

Блогер Катерина Мазурец рассказала о двух интересных способах посадки крокусов, которые помогут создать красивые цветочные композиции и украсить подоконник весной.

Первый способ

  1. Для первого способа возьмите глиняный горшок и осторожно разбейте его пополам.

  2. Погрузите половинку в землю разбитым краем вниз.

  3. Внутри, как бы визуальным ручейком, выкопайте ямку.

  4. Добавьте в нее почву, удобрение и песок.

  5. Расположите крокусы так, чтобы луковицы не соприкасались друг с другом.

  6. Весной они образуют красивую цветочную композицию.

/ © Associated Press

© Associated Press

Второй способ

Этот способ посадки подойдет тем, кто хочет вырастить крокусы в горшке.

  1. Насыпьте на дно дренаж, добавьте почвенную смесь, сформируйте горку, уплотните её и полейте.

  2. Затем плотно разложите луковицы по спирали, двигаясь к центру.

  3. Сверху их не нужно присыпать почвой.

  4. После посадки поставьте горшок в темное прохладное место на зимовку.

  5. Когда придет время, перенесите его на подоконник и сможете наслаждаться весенней красотой дома.

Крокусам необходим период прохлады. Однако просто поставить горшок в темное место недостаточно — важно поддерживать соответствующую температуру и не допускать ни пересыхания, ни переувлажнения почвы.

Эти простые способы посадки помогут по-новому взглянуть на выращивание крокусов, ведь, проделав небольшую подготовительную работу осенью и весной, можно получить яркое цветочное украшение для сада или дома.

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