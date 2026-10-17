- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 10
- Время на прочтение
- 1 мин
Весеннее цветение крокусов: необычные способы посадки осенью
Если вы хотите любоваться яркими крокусами, как только наступит весна, попробуйте посадить луковицы одним из двух способов, о которых мы вам расскажем.
Блогер Катерина Мазурец рассказала о двух интересных способах посадки крокусов, которые помогут создать красивые цветочные композиции и украсить подоконник весной.
Первый способ
Для первого способа возьмите глиняный горшок и осторожно разбейте его пополам.
Погрузите половинку в землю разбитым краем вниз.
Внутри, как бы визуальным ручейком, выкопайте ямку.
Добавьте в нее почву, удобрение и песок.
Расположите крокусы так, чтобы луковицы не соприкасались друг с другом.
Весной они образуют красивую цветочную композицию.
Второй способ
Этот способ посадки подойдет тем, кто хочет вырастить крокусы в горшке.
Насыпьте на дно дренаж, добавьте почвенную смесь, сформируйте горку, уплотните её и полейте.
Затем плотно разложите луковицы по спирали, двигаясь к центру.
Сверху их не нужно присыпать почвой.
После посадки поставьте горшок в темное прохладное место на зимовку.
Когда придет время, перенесите его на подоконник и сможете наслаждаться весенней красотой дома.
Крокусам необходим период прохлады. Однако просто поставить горшок в темное место недостаточно — важно поддерживать соответствующую температуру и не допускать ни пересыхания, ни переувлажнения почвы.
Эти простые способы посадки помогут по-новому взглянуть на выращивание крокусов, ведь, проделав небольшую подготовительную работу осенью и весной, можно получить яркое цветочное украшение для сада или дома.