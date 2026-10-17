Весеннее цветение крокусов: необычные способы посадки осенью

Крокусы / © Associated Press

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Блогер Катерина Мазурец рассказала о двух интересных способах посадки крокусов, которые помогут создать красивые цветочные композиции и украсить подоконник весной.

Первый способ

Для первого способа возьмите глиняный горшок и осторожно разбейте его пополам. Погрузите половинку в землю разбитым краем вниз. Внутри, как бы визуальным ручейком, выкопайте ямку. Добавьте в нее почву, удобрение и песок. Расположите крокусы так, чтобы луковицы не соприкасались друг с другом. Весной они образуют красивую цветочную композицию.

© Associated Press

Второй способ

Этот способ посадки подойдет тем, кто хочет вырастить крокусы в горшке.

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Насыпьте на дно дренаж, добавьте почвенную смесь, сформируйте горку, уплотните её и полейте. Затем плотно разложите луковицы по спирали, двигаясь к центру. Сверху их не нужно присыпать почвой. После посадки поставьте горшок в темное прохладное место на зимовку. Когда придет время, перенесите его на подоконник и сможете наслаждаться весенней красотой дома.

Крокусам необходим период прохлады. Однако просто поставить горшок в темное место недостаточно — важно поддерживать соответствующую температуру и не допускать ни пересыхания, ни переувлажнения почвы.

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Эти простые способы посадки помогут по-новому взглянуть на выращивание крокусов, ведь, проделав небольшую подготовительную работу осенью и весной, можно получить яркое цветочное украшение для сада или дома.

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