Весенние интерьерные тренды, которые будут популярны в этом году / © Associated Press

Реклама

От романтических деталей в спальнях до необычных металлических акцентов, интерьер весны 2026 года сочетает классику и новаторство. Даже если вы не планируете полный ремонт, несколько трендовых идей помогут вашему дому выглядеть свежо, уютно и стильно. Издание Real Simple предоставило советы относительно того, что станет главным трендом в домашнем дизайне этой весной.

Балдахины над кроватью

Можно оживить спальню с помощью балдахинов. Они возвращают романтическую нотку и мгновенно делают комнату особенной. Не обязательно покупать дорогую четырехстолпную кровать, можно установить потолочные карнизы или тонкие рейки и красиво задрапировать ткань.

Контрастные швы на мебели

Если вам нравятся узорчатые диваны, но пока трудно решиться на полный эксперимент, попробуйте контрастные швы. Эта хитрость для подушек или мебельных обивок добавляет стильный акцент без лишней помпезности.

Реклама

Металлические акценты

Золотые детали господствовали десятилетиями, но в этом сезоне им на смену приходит компьютер и серебро. Декораторы советуют вводить эти металлики через мелкие акценты, например, вазы, подставки и подсвечники. Компьютер идеально сочетается с теплыми металлами, такими как медь и латунь, и создает мягкий, теплый свет в комнате.

Свет

Стоит уделить внимание освещению, лампы, меняющие интенсивность света от восхода до заката солнца, помогают лучше спать и поддерживать концентрацию дома. Современные лампы без мерцания и с низким уровнем ЕМ-излучения создают комфортную и безопасную среду.

Художественный пол

Деревянные доски остаются классикой, но весной в моде сложные узоры паркета, мозаики и терракота. Такой пол добавляет интерьеру характера и делает даже самую простую комнату элегантной.

Секретные двери и скрытая мебель

Скрытые двери и мебель становятся популярными. Они добавляют одновременно практичности и интриги. Можно использовать их для создания дополнительного хранения или секретного прохода, который не нарушает целостности дизайна комнаты.

Реклама

Персональные акценты

В этом году тренд — личные, исторические предметы, а не безликие вещи из масс-маркета. Окружайте себя вещами, которые имеют для вас значение, например, различные коллекции, аксессуары и сувениры из путешествий. Такой подход делает пространство живым и искренним, а дизайн уникальным.

Весна — период, когда можно оживить пространство, добавить цвета, текстур и деталей, которые делают дом личностным. В этом сезоне дизайн объединяет романтику, современные технологии и внимание к деталям.