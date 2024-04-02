Весенние работы в саду: что нужно сделать в первую очередь

Весенние работы в саду несколько различаются от региона к региону, но, как только почва немного прогреется и высохнет, у всех садоводов начнется сезон активности.

Весенние работы в саду включают общий уход, посев, удобрение и борьбу с вредителями и сорняками. Весна - также прекрасное время для посадки деревьев и растений с голыми корнями.

О том, что необходимо сделать в саду в первую очередь, рассказывает Gardening know how.

Когда начинать работы в саду

В зависимости от региона земля в вашем саду может быть сильно заболоченной. В этом случае рекомендуется не копаться в грязи, так как вы рискуете уплотнить ее, а подождать, пока почва станет влажной. Если вы не готовы откладывать начало работ, используйте для ходьбы ступеньки или подстелите доски и приступайте.

Уберите мусор

Уборка сада / Фото: Credits

Начните сезон с генеральной уборки мусора. Почти всегда в саду после зимы будут ветки, ветки, листья или иголки, которые нужно убрать. При этом помните о том, что практически весь садовый мусор можно компостировать.

Наведите порядок в инструментах

Навести порядок в садовых инструментах перед началом сезона просто необходимо. Очистите, заточите, продезинфицируйте, а затем слегка смажьте секаторы маслом, чтобы подготовить их к одной из самых первых весенних задач в саду - обрезке.

Почистите водоемы

Еще одним пунктом контрольного списка весеннего сада должно быть устранение стоячей воды и очистка водных объектов. Это означает выбрасывание цветочных горшков, наполненных водой, очистку водных объектов, фонтанов, декоративных прудов, озер, резервуаров с водой и купелей для птиц.

Мульчируйте или мойте дорожки

Как избавиться от сорняков / Фото: Credits

Также необходимо отремонтировать или повторно мульчировать дорожки. Если у вас мощеные дорожки, самое время их помыть и побороться с сорняками на них. Это обеспечит вам чистый проход, и вы не будете разносить грязь.

Проверьте полив

Осмотрите свою ирригационную систему. Нужны ли ему вам новые распылители, есть ли утечки, требующие устранения. Проверьте также, не нужно ли перенести полив в связи с тем, что какие-то растения слишком разрослись.

Позаботьтесь о рано цветущих растениях

После того, как вы собрали все сломанные ветки, слегка прогрейте граблями участки цветущих луковиц. В это же время вычищайте мусор вокруг рано цветущих растений, таких как пионы и лилейники.

Займитесь обрезкой

Весенняя обрезка / Фото: Credits

Сильная обрезка уже должна была быть сделана, но, скорее всего, останутся сломанные ветки и ветки, с которыми придется разобраться. Сейчас также хорошее время, чтобы произвести обрезку роз.

Обрезайте декоративные травы до высоты 8-12 дюймов (20-30 см) до начала нового роста.

Посадите и посейте цветы и овощи

Рассада / Фото: Credits

Самое время выращивать цветы и овощи на рассаду и сеять в грунт то, что этого не требует.

Удобряйте растения

Удобряйте розы. Другие весенние цветы, такие как азалии, камелии и рододендроны, удобряйте после того, как они отцветут.

Нанесите компост или другой богатый азотом органический корм вокруг деревьев, кустарников и многолетних растений, что поможет замедлить рост сорняков и сохранить воду, когда весенние дожди утихнут. Держите мульчу подальше от стволов растений, чтобы избежать грибковых заболеваний.

Уничтожьте сорняки и вредителей

Более высокие температуры выводят вредителей и способствуют росту сорняков. Сейчас имеет смысл выдергивать сорняки до того, как они успеют дать семена, и собирать вручную улиток и слизней.

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