Весенние работы в саду: шесть растений, которые нужно обрезать прямо сейчас

Весной у садоводов очень много работы: уборка, посадка, удобрение, борьба с сорняками и обрезка. Весна — идеальное время для обрезки тех растений, которые не обрезают осенью и зимой.

Весна – время привести сад в порядок после зимы и подготовить его к новому сезону. Одним из этапов подготовки является обрезка растений. Многие цветущие весной кустарники становятся бесформенными и огромными, если их не обрезать каждый год. Обрезка мертвой древесины дает растению больше места для дыхания и позволяет свету проникать внутрь кроны для более здорового роста и профилактики грибковых и бактериальных инфекций.

Эксперт поделился с Express.co.uk списком из шести растений, которые следует обрезать сейчас или до конца весны.

Обрезка необходима для обеспечения здорового роста, улучшения внешнего вида ваших растений и является отличным методом профилактики болезней растений.

Фруктовые деревья

По словам специалиста по садоводству, фруктовые деревья нуждаются в обрезке сейчас, поскольку это помогает стимулировать плодоношение, предотвращает болезни и улучшает здоровье деревьев.

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Вы должны уделять первоочередное внимание обрезке абрикосовых, персиковых и вишневых деревьев из-за их быстрого роста. Обрезка плодовых деревьев заключается в удалении больных и поврежденных побегов.

Те ветви, которые делают крону слишком густой и конкурируют с опорными ветвями, также следует удалить, а молодые однолетние побеги следует слегка подрезать.

Садоводам необходимо аккуратно подрезать растения, чтобы не задеть острым инструментом ни одной почки.

Изгороди

По словам эксперта, обрезку живых изгородей из бука и вишневого лавра, а также кустарничков из самшита лучше проводить ранней весной. Обрезка придаст им форму на весь сезон и будет способствовать равномерному росту без проплешин.

Обрежьте растения с плохо сформированной кроной до половины длины их ветвей. Ветки хорошо сформированных взрослых растений обрежьте на треть.

Используйте ручные инструменты, такие как секаторы, для обрезки небольших и молодых живых изгородей, поскольку они наносят меньше вреда растению и оставляют здоровую листву нетронутой.

Для старых растений и больших живых изгородей рекомендуются электрические инструменты, такие как кусторез, бензопила и электрические ножницы.

Многолетние травы

Многолетние травы, такие как розмарин, тимьян, шалфей и лаванда, также нуждаются в весенней обрезке. По мере роста многолетних трав их побеги удлиняются и одревесневают.

Весенняя обрезка поможет предотвратить это и удалить сухие ветви растений.

Не нужно сильно обрезать многолетние травы, просто укоротите побеги не более чем на четверть их длины, а затем дайте растениям достаточно времени для восстановления.

Хвойные

Весной рекомендуется обрезать хвойные деревья, такие как можжевельник, тис, туя и ель, чтобы сохранить их форму и предотвратить грибковые инфекции. Лучшее время для обрезки хвойных — ранняя весна, до начала активного роста.

При обрезке хвойных деревьев садоводы должны использовать острые секаторы и делать ровные срезы, не оставляя сломанных концов.

Обрежьте кончики побегов, чтобы стимулировать боковое ветвление и добиться плотной компактной формы. Не срезайте больше одной трети длины побега за раз, чтобы не повредить растение.

Цветущие кустарники

Есть много садовых кустарников, которые цветут весной и нуждаются в обрезке. Обрезайте их сразу после цветения, чтобы растения испытали наименьший стресс от этого процесса и вознаградили садоводов обильным цветением в течение следующего сезона.

Сирень, рододендроны и форзиция — одни из самых популярных растений этой категории. Если садоводы обрежут их в любое другое время года, они рискуют потерять цветение следующей весной.

Розы

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Розы также нуждаются в весенней обрезке, потому что зимой они часто страдают от переохлаждения и замерзания. Весной садоводы могут осматривать свои растения и удалять поврежденные и отмирающие побеги до тех пор, пока не останется только зеленая здоровая ткань.

При обрезке роз нужно также обрезать тонкие, слабые и растущие внутрь побеги — это эффективный способ предотвратить грибковые поражения и придать розовым кустам более привлекательный вид.

При обрезке роз делайте срез на 0,5 см выше почки под углом. Когда вы закончите обрезку розового куста, обработайте срезы средством для обрезки, чтобы они не заразились.

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