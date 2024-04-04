Весенний разбор вещей: 6 простых шагов по наведению порядка в доме

Свободное время на выходных может стать идеальной возможностью навести порядок в доме и сменить зимний гардероб, чтобы встретить весну.

Уборка иногда может показаться невыносимой, однако в конечном итоге она может принести невероятные преимущества, включая облегчение тревоги и депрессии, обеспечивая чувство контроля и выполненного долга.

Если вы не знаете, с чего начать, прислушайтесь к экспертным советам, опубликованным в Еxpress.co.uk.

Осознайте, что вам нужно навести порядок

Большинство из нас ведут занятую жизнь и/или имеют детей и домашних животных, которые тут и там создают беспорядок. Это нормально, так что нет смысла стыдиться того, что у вас беспорядок.

Немногие из нас любят наводить порядок, поэтому очень легко откладывать это на потом, но беспорядок может быстро накапливаться, если мы не будем следить за вещами. Как только вы заметите, что ваше жилое пространство становится захламленным, лучше сразу вмешаться, прежде чем все выйдет из-под контроля.

6 простых шагов по наведению порядка в доме / Фото: Credits

Спросите себя, нужны ли вам все ваши вещи

Эксперты советуют спрашивать, вызывают ли конкретные предметы радость, чтобы определить, следует ли их оставить или выбросить. Они также рекомендуют достать все из мест хранения, чтобы вы могли все увидеть визуально. Например, перебирая шкаф, выньте всю свою одежду, это поможет вам легче обнаружить вещи, от которых можно избавиться.

Когда вы пытаетесь контролировать свои накопления, первое, что вам нужно сделать, - это спросить себя, какие вещи вам действительно нужны, а какие просто занимают место.

Распределите свои вещи по стопкам: сохраните, продайте или пожертвуйте

Когда вы перебираете свои вещи, эксперт советует разделить все на три категории: оставить себе, продать или подарить.

Эксперты обычно рекомендуют перепродать более дорогую одежду, а остальную часть раздать. Это экологически безопасный способ дать одежде и другим вещам вторую жизнь.

Составьте план продажи своих вещей

Два важнейших вопроса, которые следует задать себе в ходе этого процесса: есть ли у меня время? Нужны ли мне дополнительные деньги?

Первый вопрос особенно важен, и его следует честно задать себе, поскольку процесс перепродажи может оказаться длительным и трудоемким. Тем не менее это может быть отличным способом сэкономить дополнительные деньги.

Если вы хотите продать предмет, всегда смотрите, за сколько были проданы аналогичные вещи.

6 простых шагов по наведению порядка в доме / Фото: Credits

Составьте план раздачи своих вещей

Если у вас нет времени на перепродажу своих вещей, пожертвование — отличный способ отдать им должное и подарить вторую жизнь. Если у вас мало времени и вы стремитесь к хорошей карме, то раздача ненужных вещей — отличный способ почувствовать, что вы делаете что-то хорошее.

Но, прежде чем нести вещи в ближайший пункт сбора, внимательно к ним присмотритесь и отложите те, которые слишком сильно поношены, имеют пятна или другие дефекты. Такие вещи лучше просто выбросить.

Инвестируйте в функциональное хранилище, чтобы уменьшить беспорядок

Высокофункцинальная мебель с местами для хранения или легко убираемые контейнеры — это отличный способ поддерживать порядок в доме.

Пересмотрите способы хранения ваших вещей и максимально их модернизируйте. Сейчас есть много специальных приспособлений и лайфхаков, которые значительно увеличат возможности ваших шкафов и полок.

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