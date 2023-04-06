Весенняя обрезка деревьев и кустов: эксперты назвали пять самых распространенных ошибок

Весенняя обрезка деревьев - важный этап работы в саду. Она проводится для того, чтобы стимулировать новый рост и сохранить растения здоровыми. Однако при обрезке часто допускают некоторые распространенные ошибки, которых следует избегать любой ценой.

Обрезка — это простая работа, целью которой является удаление нежелательных ветвей для улучшения структуры дерева или куста, а также для создания нового здорового роста. Тем не менее эксперты по садоводству говорят, что даже самая маленькая ошибка при обрезке может иметь катастрофические последствия.

Эксперты по садоводству назвали Еxpress.co.uk самые распространенные ошибки, которые совершают при обрезке.

Не переусердствуйте

Если проводить обрезку слишком агрессивно, это может навсегда повредить растение, остановить рост и сделать его восприимчивым к болезням.

Хотя каждое растение и куст необходимо обрезать по-разному, цель состоит в том, чтобы удалить больные и поврежденные ветки, чтобы стимулировать новый рост.

Если растение или дерево выглядит угнетенным или поврежденным во время или после обрезки, это может быть связано с тем, что его обрезали слишком сильно.

Не стоит также обрезать слишком сильно листья, которые необходимы растению для производства "пищи". Чрезмерная обрезка листьев вашего растения означает, что оно не сможет ее производить.

Правильно выберете время

Обрезайте растение, когда оно находится в состоянии покоя. Обрезка различных кустарников, деревьев или цветов, когда они активно растут, может повредить их.

Режьте под углом

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При обрезке важно обрезать ветки и стебли под углом. Это делается для того, чтобы на нижней части ветки не скапливалась вода, которая потенциально может привести к заболеваниям.

Неправильно делать срез слишком близко к стволу или слишком далеко от ствола, если вы подрезаете дерево.

Старайтесь избегать неправильного среза при обрезке, так как это может привести к повреждению растения. Правильная обрезка сводит к минимуму ущерб, наносимый дереву, и позволяет ему быстро восстановиться.

Держите секатор в чистоте

Производите обрезку обязательно чистым секатором и дезинфицируйте его в процессе работы при переходе от одного растения к другому. Чистые секаторы важны для предотвращения болезней, которые могут убить растение.

Не трогайте верхушку

Одна из самых больших ошибок для любого садовника при обрезке — это обрезать верхушку дерева. Такая обрезка создает гораздо больше проблем, чем решает, утверждают эксперты.

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