Весенняя уборка / © Credits

Каждый хоть раз мечтал об идеально чистом доме без усилий, но часто мы воспринимаем уборку как марафон, а не как процесс, требующий стратегии. Даже небольшие ошибки, от неправильной последовательности уборки до переизбытка моющих средств, могут свести на нет все усилия.

Издание RTÉ рассказало, какие ошибки чаще всего совершают хозяева и как их избежать.

Начинать снизу вместо верха. Пыль падает, как снег. Поэтому, если вы начнете с пола или мебели, часть грязи с полок и люстр опустит обратно вниз. Начинайте уборку от самых высоких точек, например, люстры, полки, шкафы, и постепенно двигайтесь к полу. Чрезмерное использование моющих средств. Многие считают, что чем больше средства, тем чище. На самом деле оно оставляет липкие разводы и пыль, которая «прилипнет» к поверхностям. Используйте рекомендованное количество и, при необходимости, мерные колпачки или специальные шарики-дозаторы. Пылесосить только в одном направлении. Если водите пылесосом только вперед-назад, загрязнения остаются между волокнами ковра. Нужно пылесосить в направлениях «север-юг» и «восток-запад», особенно в зонах с высокой проходимостью. Смешивать неправильные средства. Сочетание некоторых моющих средств может быть опасным. Например, отбеливатель и аммиак образуют токсичные испарения. Сначала смывайте одно средство, а затем добавляйте другое. Всегда читайте этикетку и следуйте инструкциям. Мыть окна в солнечную погоду. На первый взгляд, солнечный день идеален для мытья окон, но раствор высыхает слишком быстро и оставляет разводы. Выбирайте пасмурный день или утро или вечер, когда стекло холоднее, чтобы раствор высыхал равномерно. Не давать средству подействовать. Многие распыляют средство и сразу вытирают. Но, например, дезинфекторы требуют 5-10 мин для эффективного действия. Читайте инструкцию и давайте средству время, чтобы убить микробы и грязь.

Весенняя уборка — это не марафон с лишними движениями, а продуманный процесс. Когда вы начинаете сверху, используете точное количество средства и придерживаетесь правильных техник, то получите настоящую чистоту, а не временный эффект.