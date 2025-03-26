Вешенки, шиитаке и эноки: как вырастить грибы в своем саду

Мода на садоводство и выращивание овощей растет каждый год. Уже никого не удивишь собственноручно выращенными яркими помидорами, поэтому, возможно, стоит попытаться вырастить что-то более интересное, например, грибы.

Грибы являются культурой, которую вполне реально вырастить собственноручно. Они отлично подходят для выращивания в маленьких домах, даже в квартирах.

Эксперт Джонни Брюс объяснил Gardens Illustrated, как вырастить собственные грибы, и назвал типы, идеально подходящие для выращивания в саду.

Как самостоятельно вырастить грибы

Большинство диких видов грибов невероятно чувствительны к своему непосредственному окружению, имеют быстротечный сезон и зависят от определенных симбиозов, чтобы преуспевать, что сводит на нет много попыток культивирования. Но есть несколько видов, которые легче одомашнить, и они хорошая альтернатива.

Вот три гриба, которые можно вырастить дома с помощью ряда простых методов.

Вешенки

Вешенки / Фото: Associated Press

Вешенки – это разнообразный и крепкий род грибов, которые одновременно вкусны и легко выращиваются, что делает их одними из лучших грибов для выращивания для начинающих. Обычная вешенка (Pleurotus ostreatus) широко распространена в умеренных лесах, но ее можно выращивать на разных субстратах, включая солому и отработанную кофейную гущу. Доказано, что этот удивительный гриб растет даже на окурках. В городах часто есть большое количество отработанного кофе, который является отличным субстратом. Оно должно быть свежим – процесс варки способствует стерилизации гущи, которая быстро заражается конкурентными грибками.

Чтобы вырастить вешенки смешайте влажную, но не мокрую землю с более грубым материалом, таким как солома или кокосовое волокно, чтобы облегчить аэрацию субстрата.

Герметически закройте инокулированный субстрат в контейнере в теплом темном месте, где колонизация мицелия Pleurotus может занять 1-3 недели. Когда белые нити полностью покроют субстрат, можно сделать отверстия, чтобы кислород стимулировал образование грибов. Вешенкам нужно немного света, чтобы расти, и они получают преимущества от высокой влажности в течение 7-10 дней, необходимых для созревания грибов.

Грибы шиитаке

Грибы шиитаке / Фото: Associated Press

Шиитаке – это уникальный гриб из Восточной Азии, культивируемый на протяжении тысяч лет. Еще один крепкий вид, который можно легко выращивать на кофейной гуще, но традиционно культивировать на свежесрубленных бревнах. Этот внешний метод является эффективным, но занимает гораздо больше времени, когда инокулированные бревна дают грибы только через год, но затем обычно дают больше урожая в течение более длительного периода — в зависимости от размеров бревна.

Для выращивания грибов шиитаке: подходит целый ряд деревьев твердых пород, но часто предпочитают дуб, поскольку он может давать больше урожая – бревно длиной 1 м и диаметром 20 см дает урожай до 7 лет по сравнению с 3 годами для тополя.

Инокулированные гранулы опилок являются обычным способом прививки бревна, которую можно забить в предварительно просверленные отверстия на расстоянии 10 см друг от друга. Полено следует оставить в слегка затененном месте, где оно не будут высыхать. Шиитаке достаточно прочные, чтобы отверстия оставались открытыми, но другие виды запечатываются воском, чтобы предотвратить загрязнение и сохранить влагу.

Грибы эноки

Грибы Эноки / Фото: Credits

Этот причудливый с виду гриб с его тонкими белыми скоплениями ножек и миниатюрными шляпками является хорошим выбором для выращивания живущим в маленьких квартирах, поскольку эти грибы можно успешно выращивать в темноте в большой стеклянной банке. В дикой природе эти грибы образуют темно-коричневые скопления на гнилой древесине, но при выращивании в темноте с высоким уровнем углекислого газа они образуют удлиненные хрупкие стебли, популярные в восточной кулинарии из-за их вкуса и питательной ценности.

Для выращивания грибов эноки можно использовать опилки лиственных пород, которые следует хорошо смешать со спорами перед тем, как поместить в хорошо стерилизованные стеклянные банки и закупорить. Их следует хранить в теплом месте, например в проветриваемом шкафу, пока субстрат полностью не колонизируется, прежде чем перенести в более прохладную среду, стимулирующую производство грибов.

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