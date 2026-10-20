ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

Весной тюльпаны будут как на картинке: хитрость посадки в корзины

Чтобы весной любоваться красивыми тюльпанами и не потерять ни одной луковицы, попробуйте сажать их в специальные корзины.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Тюльпаны

Тюльпаны / © Associated Press

Блогер Екатерина Мазурец рассказала об удобном способе посадки тюльпанов в специальные корзинки для луковиц. Такой метод помогает хранить сорта отдельно друг от друга и облегчает их выкапывание после цветения. Таким образом, вы сможете легко привести в порядок цветник и защитить посадочный материал от повреждений при выкапывании.

Как сажать тюльпаны в корзины

  1. Екатерина советует выкопать ямку глубиной примерно в три высоты луковицы плюс 5 см для песчаной подушки.

  2. На дно внести фосфорно-калийные удобрения — суперфосфат и сульфат калия, а сверху насыпать 5 см песка.

  3. Разложите луковицы в корзины так, чтобы они не соприкасались друг с другом и со стенками.

  4. Корзины с луковицами поставьте в ямы и хорошо прижмите к песку.

  5. Для дополнительной защиты от мышей блогерша советует посыпать сверху острый красный перец и горчицу.

  6. Остается засыпать корзину садовой почвой, полить и дождаться весеннего цветения.

Посадка в корзины помогает сохранить сортовое разнообразие, облегчает уход за тюльпанами и делает осенние садовые работы более организованными.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie