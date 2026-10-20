Весной тюльпаны будут как на картинке: хитрость посадки в корзины

Тюльпаны / © Associated Press

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Блогер Екатерина Мазурец рассказала об удобном способе посадки тюльпанов в специальные корзинки для луковиц. Такой метод помогает хранить сорта отдельно друг от друга и облегчает их выкапывание после цветения. Таким образом, вы сможете легко привести в порядок цветник и защитить посадочный материал от повреждений при выкапывании.

Как сажать тюльпаны в корзины

Екатерина советует выкопать ямку глубиной примерно в три высоты луковицы плюс 5 см для песчаной подушки. На дно внести фосфорно-калийные удобрения — суперфосфат и сульфат калия, а сверху насыпать 5 см песка. Разложите луковицы в корзины так, чтобы они не соприкасались друг с другом и со стенками. Корзины с луковицами поставьте в ямы и хорошо прижмите к песку. Для дополнительной защиты от мышей блогерша советует посыпать сверху острый красный перец и горчицу. Остается засыпать корзину садовой почвой, полить и дождаться весеннего цветения.

Посадка в корзины помогает сохранить сортовое разнообразие, облегчает уход за тюльпанами и делает осенние садовые работы более организованными.

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