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Весной тюльпаны будут как на картинке: хитрость посадки в корзины
Чтобы весной любоваться красивыми тюльпанами и не потерять ни одной луковицы, попробуйте сажать их в специальные корзины.
Блогер Екатерина Мазурец рассказала об удобном способе посадки тюльпанов в специальные корзинки для луковиц. Такой метод помогает хранить сорта отдельно друг от друга и облегчает их выкапывание после цветения. Таким образом, вы сможете легко привести в порядок цветник и защитить посадочный материал от повреждений при выкапывании.
Как сажать тюльпаны в корзины
Екатерина советует выкопать ямку глубиной примерно в три высоты луковицы плюс 5 см для песчаной подушки.
На дно внести фосфорно-калийные удобрения — суперфосфат и сульфат калия, а сверху насыпать 5 см песка.
Разложите луковицы в корзины так, чтобы они не соприкасались друг с другом и со стенками.
Корзины с луковицами поставьте в ямы и хорошо прижмите к песку.
Для дополнительной защиты от мышей блогерша советует посыпать сверху острый красный перец и горчицу.
Остается засыпать корзину садовой почвой, полить и дождаться весеннего цветения.
Посадка в корзины помогает сохранить сортовое разнообразие, облегчает уход за тюльпанами и делает осенние садовые работы более организованными.