Ветеринары против: человеческие лекарства, смертельные для животных

Существует список препаратов, которые нельзя применять для животных.
Некоторые медикаменты из человеческой аптечки могут привести к органной недостаточности, интоксикации и даже летальным исходам у домашних животных. Чтобы предотвратить трагедию, ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина делится перечнем опасных препаратов.
Нестероидные противовоспалительные препараты:
- Аспирин (ацетилсалициловая кислота)
- Ибупрофен, Нурофен
- Кетанов, Кетофен, Кетотифен, Кетопрофен
- Парацетамол (ацетаминофен)
- Анальгин
Обладают похожим действием, вызывая внутренние кровотечения, развитие острой почечной и печеночной недостаточности, необратимый лизис (разрушение) эритроцитов и анемию, что приводит к летальному исходу, особенно у кошек.
- Но-шпа – известный спазмолитик, который при парентеральном введении (инъекции) вызывает рвоту, парез тазовых конечностей, особенно у кошек.
- Имодиум (лоперамид) – крайне токсичен для собак. При диарее есть более эффективные и безопасные средства (Энтеросгель, Смекта).
- Нафтизин – сосудосуживающие капли от насморка. Действующее вещество нафазолин является сильным симпатомиметиком, часто приводящим к спазму сосудов головы у кошек и собак.
- Сульфацил (Альбуцид) – глазные капли, которые у животных вызывают ожоги, слепоту, особенно у кошек.
- Кортикостероиды (Преднизолон, Дексаметазон, Дексафорт) – вызывают желудочно-кишечные кровотечения, поэтому назначаются исключительно врачом.
- Человеческие успокаивающие препараты следует применять крайне осторожно, индивидуально просчитывая концентрацию и дозировку. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.
- Антибиотики должны назначаться только в ветеринарных дозах. Для лечения лучше применять ветеринарные антибиотики. При передозировке у животных возникают анемия, поражение печени, почек и нервной системы.
- Бензилбензоат – мази и эмульсии от чесоточных клещей с ним токсичны для кошек.
- Перметрин – вещество, которое содержится в собачьих каплях против блох и клещей. Перметрин очень токсичен для кошек. Могут наблюдаться повышенное слюноотделение, нарушение поведения, судороги и смерть. Всегда читайте инструкцию.
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