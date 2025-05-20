Виды помидоров: как выбрать сорта, оптимальные для ваших условий выращивания

Помидоры / © Associated Press

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С таким количеством разных видов помидоров у садоводов большой выбор. Существуют широкие категории, которые разделяют все помидоры, например, являются ли они детерминантными или индетерминантными, органическими или гибридными. Но в каждой группе существует огромный диапазон форм, размеров, вкусов и цвета плодов, а также разные размеры растений и сроки сбора урожая.

Как узнать, какие сорта лучше выращивать именно в ваших условиях, рассказывает GardeningKnowHow.

Если вы решаете, какие помидоры посадить в своем огороде, вам сначала нужно ответить на несколько важных вопросов:

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Вы хотите иметь помидоры для салатов, консервирования, приготовления соусов или просто для того, чтобы иметь свежие овощи из собственного сада?

Вы живете в районе с коротким вегетационным периодом, лучше подходящим для ранних помидоров, или вам нужны лучшие помидоры для жаркого климата?

Вы ищете традиционный красный помидор, хотите ли попробовать что-то новое, дающее черные или даже зеленые полосатые плоды?

У вас неограниченное пространство или вам нужен компактный сорт, пригодный для выращивания в помещении?

Есть так много факторов, которые следует учитывать, выбирая виды растений томатов для выращивания. Независимо от того, вы новичок, который ищет самые простые для выращивания помидоры, или опытный садовник, который ищет следующий шаг, эти советы помогут вам выбрать лучшие варианты для ваших нужд.

Детерминантные и индетерминантные сорта

В зависимости от способа роста все помидоры можно классифицировать как детерминантные или индетерминантные. Каждый тип имеет свои достоинства, потому учитывайте свое место и то, как вы желаете использовать свои помидоры.

Детерминантные помидоры также называют кустовыми. Они носят компактный, кустистый характер роста и редко достигают высоты выше 1-1,2 м. Это делает их идеальными для выращивания контейнеров и небольших помещений. Самое главное, что все помидоры созревают одновременно в течение нескольких недель. Вместо того чтобы плодоносить непрерывно в течение всего сезона, они дают весь урожай за один раз, что делает их хорошо приспособленными для консервирования и для соусов, а также для коротких вегетационных периодов.

Индетерминантные помидоры быстро растут и могут достигать высоты от 2 до 6 м, хотя обычно их обрезают, чтобы поддерживать управляемый размер. Им нужна опора и несколько больше места, чем детерминантным растениям. Плоды индетерминантных сортов можно собирать непрерывно в течение всего вегетационного периода, часто до первых сильных заморозков. Если вы хотите собирать несколько помидоров каждые несколько дней для нарезки и перекуса, это лучший вариант.

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Старинные помидоры

Старинные помидоры — это передающиеся сорта, часто из поколения в поколение, в течение по меньшей мере 50 лет. Они доступны в различных формах и цветах — от зеленого до розового и черного — и могут быть полосатыми, пятнистыми или даже окрашенными в тай-дай.

Кроме того, что эти помидоры славятся своим разнообразием внешнего вида, их часто хвалят за отличный вкус и текстуру. Они также богаты ликопином, антиоксидантом. Поскольку они опыляются открытым способом, семена старинных помидоров можно собирать и высаживать, а значит, их потомство будет точной копией родительского растения. Если вы научитесь хранить семена помидоров, вам больше никогда не придется покупать семена.

С другой стороны, старинные помидоры более подвержены распространенным заболеваниям помидоров, таким как грибковые и бактериальные инфекции. Они также не всегда дают такой же хороший урожай, как гибриды, и имеют более короткий срок хранения, часто всего от 1 до 7 дней.

Гибридные помидоры

Томаты / © Associated Press

Гибридные помидоры были селективно выведены, чтобы включить лучшие сорта своих родительских растений. помидоры, поэтому они также имеют более длительный срок хранения.

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Недостатком гибридных помидоров является то, что их семена нельзя хранить. Таким образом, новые семена нужно покупать каждый год. Гибриды часто имеют менее выраженный вкус, чем старинные помидоры, и бывают меньше цвета и форм.

Круглые (шаровидные) помидоры

Когда вы покупаете помидоры в супермаркете, вы, вероятно, покупаете круглые помидоры. Это классические помидоры, идеально подходящие для бутербродов. Они, как следует из названия, имеют округлую шаровидную форму, которая является рыхлой и сочной.

Шаровидные помидоры — это гибридные помидоры, выведенные благодаря своей толстой кожуре, мягкому вкусу и возможности употреблять их свежими или приготовленными.

Помидоры черри и виноградные томаты

Помидоры черри / © Associated Press

Как виноградные, так и черри — это мелкие сорта. Черри обычно круглые, в то время как виноградные помидоры немного меньшие и продолговатые. Виноградные помидоры более мясистые, чем сладкие и сочные чери. Оба часто едят свежими, хотя их можно готовить.

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Еще один вид помидоров, на который вы можете наткнуться, исследуя черри, — это грушевый помидор. Существует несколько старинных сортов, все с характерной грушевидной формой. Они обладают сладким, мягким вкусом и прекрасно дополняют салаты или гарнир. Самым известным сортом является желтая груша.

Сливовые помидоры

Сливовые помидоры идеально подходят для приготовления соуса и консервирования. Эти овальные помидоры имеют насыщенный, терпкий вкус и мясистую текстуру.

Помидоры сорта « бифштекс »

Томаты / © Associated Press

Помидоры сорта «бифштекс» — самый большой сорт помидоров. Они отличаются не только размером, но и вкусом. Они обладают ярким, сбалансированным вкусом и наиболее востребованы как помидоры для нарезки бутербродов и бургеров или для приготовления сальсы. Они могут быть гибридными или старинными и созревают позже, чем многие другие сорта помидоров.

Цветные помидоры

© Associated Press

С таким множеством сортов помидоров не удивительно, что они доступны во всех оттенках радуги. Традиционные красные помидоры известны тем, что богаты антиоксидантом ликопен, но как насчет помидоров других цветов, имеют ли они также пользу для здоровья? Ответ — да!

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Например, желтые помидоры содержат больше фолиевой кислоты и ниацина, зеленые помидоры имеют высокий уровень витамина С, а фиолетовые помидоры особенно богаты антиоксидантами. По сути, если вы включите в свой рацион разнообразные цвета помидоров, вы увеличите потребление широкого спектра витаминов и минералов.

Преимущества здесь длинные, но если коротко, употребление помидоров укрепляет вашу иммунную систему, помогает бороться со свободными радикалами, а следовательно, и раком, помогает поддерживать здоровое кровяное давление и уровень холестерина, способствует пищеварению и даже улучшает зрение.

Карликовые и патио помидоры

Томаты

Как карликовые, так и патио помидоры — это компактные растения, идеально подходящие для небольших помещений и контейнерного садоводства. Эти небольшие сорта, достигающие высоты от 60 до 150 см, нуждаются в меньшей опоре, чем большие виды, плодоносят в течение длительного периода времени и часто устойчивы к болезням.

Дикие помидоры

Дикие помидоры являются предками современных культурных помидоров и дают крошечные плоды.

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Это неприхотливый к уходу, устойчивый к болезням вид, дающий съедобные плоды. Дикие помидоры неприхотливы к почве и отлично адаптируются. Но не бегите и не покупайте случайные растения. Ищите легально выращенные сорта, чтобы попробовать их в своем ландшафте.