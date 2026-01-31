Винтажная стеклянная посуда снова в тренде: вот что нужно знать перед покупкой

Винтажное стекло / © Associated Press

Если вы следите за любыми энтузиастами винтажа в Instagram, вы, вероятно, заметили, что у них есть завидная коллекция винтажной стеклянной посуды. Стекло пережило большое возрождение и стало одним из самых популярных предметов винтажного декора.

Бокалы, барная посуда, вазы, миски, подсвечники, статуэтки и т.д., — все винтажное имеет возраст 100 лет или меньше, а предметы с 1950-х по 1980-е годы часто оказываются самыми популярными.

Красиво размещенная у окон, на кухонных столешницах и на вершинах буфетов и комодов середины века, винтажная стеклянная посуда в разных оттенках выглядит очень стильно.

GoodHousekeeping рассказывает, как вы можете начать коллекционировать винтажную стеклянную посуду.

Цветное стекло

Ваза из цветного стекла / © Associated Press

Есть определенные винтажные стеклянные изделия, которые являются трендовыми, и легко понять, почему. Некоторые стеклянные изделия особенно красочные или самобытные, становятся звездами шоу в пространстве. Люди наслаждаются красочными чашами ручной работы середины ХХ века из Мурано. В прошлые эпохи их использовали как чаши для твердых конфет, и они до сих пор могут служить той же цели.

Хрусталь Swarovski, вышедший на пенсию

Бренд Swarovski, штаб-квартира которого находится в Австрии, был основан еще в 1895 году и до сих пор процветает. Но винтажный хрусталь Swarovski стал коллекционным. Обратите внимание на хрустальные подсвечники, бокалы для напитков и статуэтки Swarovski, изготовленные до 1980 года.

Бокалы для коктейлей

Винтажные бокалы / © Associated Press

Вместо бокалов быстрого тренда из больших магазинов, можно проявить свою индивидуальность, тщательно подобрав коллекцию коктейльных бокалов среднего модерна для вашего домашнего интерьера, а также стаканы с золотыми деталями.

Советы по покупке и уходу