- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 3 мин
Винтажная стеклянная посуда снова в тренде: вот что нужно знать перед покупкой
Эксперты советуют, как создать коллекцию винтажной стеклянной посуды, которую вы будете лелеять долгие годы.
Если вы следите за любыми энтузиастами винтажа в Instagram, вы, вероятно, заметили, что у них есть завидная коллекция винтажной стеклянной посуды. Стекло пережило большое возрождение и стало одним из самых популярных предметов винтажного декора.
Бокалы, барная посуда, вазы, миски, подсвечники, статуэтки и т.д., — все винтажное имеет возраст 100 лет или меньше, а предметы с 1950-х по 1980-е годы часто оказываются самыми популярными.
Красиво размещенная у окон, на кухонных столешницах и на вершинах буфетов и комодов середины века, винтажная стеклянная посуда в разных оттенках выглядит очень стильно.
GoodHousekeeping рассказывает, как вы можете начать коллекционировать винтажную стеклянную посуду.
Цветное стекло
Есть определенные винтажные стеклянные изделия, которые являются трендовыми, и легко понять, почему. Некоторые стеклянные изделия особенно красочные или самобытные, становятся звездами шоу в пространстве. Люди наслаждаются красочными чашами ручной работы середины ХХ века из Мурано. В прошлые эпохи их использовали как чаши для твердых конфет, и они до сих пор могут служить той же цели.
Хрусталь Swarovski, вышедший на пенсию
Бренд Swarovski, штаб-квартира которого находится в Австрии, был основан еще в 1895 году и до сих пор процветает. Но винтажный хрусталь Swarovski стал коллекционным. Обратите внимание на хрустальные подсвечники, бокалы для напитков и статуэтки Swarovski, изготовленные до 1980 года.
Бокалы для коктейлей
Вместо бокалов быстрого тренда из больших магазинов, можно проявить свою индивидуальность, тщательно подобрав коллекцию коктейльных бокалов среднего модерна для вашего домашнего интерьера, а также стаканы с золотыми деталями.
Советы по покупке и уходу
Рассмотрите практическое использование. Хотя красиво демонстрировать винтажную стеклянную посуду — это весело, помните о ее утилитарном использовании, чтобы регулярно взаимодействовать с ней. Начальный этап — подумать, какие предметы принесут вам радость и почему.
Лучшее место для поиска качественных изделий — это винтажные и антикварные магазины. Вам также может повезти на распродажах недвижимости, в секонд-хендах и гаражных распродажах. Также можно воспользоваться услугами интернет-магазинов, таких как eBay, Etsy, Facebook, Instagram и другие, но стоимость доставки начинает расти, и меня расстраивает, когда удивительные вещи ломаются во время доставки.
Практикуйте «медленный» уход. Винтажная стеклянная посуда, хотя и долговечна, требует более медленного ухода. Мытье и сушка изделий вручную занимает больше времени, но продлевает срок службы предмета для будущих поколений. Важно быть осторожным с изделиями с цветными деталями, такими как карнавальное стекло с его переливающимся напылением, которое может быть испорчено чистящими средствами или высокой температурой.
Сделайте свою домашнюю работу - проведите исследование. Собирайте книги и веб-сайты, которые можно использовать в качестве справочников.
Ищите ценные изделия. Если вы найдете старинную стеклянную посуду за бесценок на гаражной распродаже, вам может быть приятно узнать, что она стоит гораздо больше, чем вы заплатили. Некоторые цвета, такие как красный, оранжевый или жадеит, могут стоить больше, поскольку их иногда было дороже производить или их реже использовали. Так же расписные изделия часто встречаются реже, поскольку они изготовлены вручную.