Лавовая лампа / © Associated Press

В 2026 году дизайнеры призывают нас смело смешивать прошлое и современное. То, что когда-то выглядело «противно», теперь становится яркой деталью, несколько хаотичной, немного ностальгической, но в то же время уютной. Тренд называют «дизайн-ремиксом», ведь он позволяет оживить пространство, добавляет глубину и уникальность, а также делает винтажные находки желанными и доступными, об этом рассказало издание Martha Stewart

Лавовые лампы

Когда-то их считали «бабушкиными» или китчевыми, а сейчас лавовые лампы — это настоящий акцент комнаты.

Где ставить: на тумбочке, столе или комоде.

Как комбинировать: простая мебель или нейтральные тона, чтобы лампа оставалась главным акцентом.

Идеально для: медитационного уголка, уютного читательского места или вечернего настроения.

Яркие рамки для фото

Рамки в насыщенных цветах, пастельных оттенках или различных материалах возвращают игру и экспрессию на стены.

Совет: смешивайте размеры, цвета и текстуры, но не стремитесь к симметрии.

Главное правило: если рамки вызывают улыбку, когда вы проходите мимо, все сделано правильно.

Средневековый декор

Железные подсвечники, тяжелые шторы из льна или бархата, арочные зеркала, деревянные и каменные текстуры — все это создает атмосферу «замка» в современном доме.

Секрет стиля: контраст старины и современности добавляет тепла, веса и подлинности.

Рюши

Мягкие рюши возвращаются как акцент для подушек, диванов, штор или скатертей.

Совет: не переборщить и использовать языковую деталь, сочетать с современной мебелью.

Яркие обои

Полоски, крупные флористические мотивы и выразительные цвета становятся центральным элементом комнаты.

Совет: сочетайте с минималистичной мебелью или пастельными текстилями, чтобы балансировать интерьер.

Необычные коллекционные предметы

Малые фигурки, сувениры или антикварные вещи становятся акцентами, а не хаотичным загромождением.

Совет: размещайте на книжных полках среди современных элементов, дайте каждому предмету «дышать».

Подвесные тарелки

Тарелки на стене — отличная альтернатива картине.

Совет: сочетайте с современной кухней или средневековыми элементами, чтобы они стали «звездой» интерьера.

Лоскутные одеяла и пледы

Одеяла добавляют цвета, текстуры и ощущение уюта.

Где использовать: на кровати, диване или вешать как декоративный элемент.

Совет: пусть они имеют немного «употребленный» вид, чтобы создавать теплое домашнее настроение.

Латунная и бронзовая фурнитура

Матовый черный и серебряный металл уступают теплым оттенкам латуни и бронзы.

Где начать: ручки шкафов, ящиков или сантехника.

Совет: прекрасно сочетается с деревом, камнем и льном, придает интерьеру тепла и «винтажного» шарма.

Старые элементы не нужно отбрасывать, их можно современно обыграть. Сочетайте странное и милое, ностальгическое и минималистичное, старинное и современное. Тогда даже лавовая лампа или рюши станут частью стильного и комфортного дома, который будет и модным, и уютным.