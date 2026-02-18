- Дата публикации
Винтажный шик — как старые предметы оживают в современном интерьере
Лавовые лампы, рюши и яркие обои — все то, что когда-то казалось странным или устаревшим, снова возвращается в современные интерьеры. Главное — знать, как сочетать старое и новое, чтобы получить стильный и уютный результат.
В 2026 году дизайнеры призывают нас смело смешивать прошлое и современное. То, что когда-то выглядело «противно», теперь становится яркой деталью, несколько хаотичной, немного ностальгической, но в то же время уютной. Тренд называют «дизайн-ремиксом», ведь он позволяет оживить пространство, добавляет глубину и уникальность, а также делает винтажные находки желанными и доступными, об этом рассказало издание Martha Stewart
Лавовые лампы
Когда-то их считали «бабушкиными» или китчевыми, а сейчас лавовые лампы — это настоящий акцент комнаты.
Где ставить: на тумбочке, столе или комоде.
Как комбинировать: простая мебель или нейтральные тона, чтобы лампа оставалась главным акцентом.
Идеально для: медитационного уголка, уютного читательского места или вечернего настроения.
Яркие рамки для фото
Рамки в насыщенных цветах, пастельных оттенках или различных материалах возвращают игру и экспрессию на стены.
Совет: смешивайте размеры, цвета и текстуры, но не стремитесь к симметрии.
Главное правило: если рамки вызывают улыбку, когда вы проходите мимо, все сделано правильно.
Средневековый декор
Железные подсвечники, тяжелые шторы из льна или бархата, арочные зеркала, деревянные и каменные текстуры — все это создает атмосферу «замка» в современном доме.
Секрет стиля: контраст старины и современности добавляет тепла, веса и подлинности.
Рюши
Мягкие рюши возвращаются как акцент для подушек, диванов, штор или скатертей.
Совет: не переборщить и использовать языковую деталь, сочетать с современной мебелью.
Яркие обои
Полоски, крупные флористические мотивы и выразительные цвета становятся центральным элементом комнаты.
Совет: сочетайте с минималистичной мебелью или пастельными текстилями, чтобы балансировать интерьер.
Необычные коллекционные предметы
Малые фигурки, сувениры или антикварные вещи становятся акцентами, а не хаотичным загромождением.
Совет: размещайте на книжных полках среди современных элементов, дайте каждому предмету «дышать».
Подвесные тарелки
Тарелки на стене — отличная альтернатива картине.
Совет: сочетайте с современной кухней или средневековыми элементами, чтобы они стали «звездой» интерьера.
Лоскутные одеяла и пледы
Одеяла добавляют цвета, текстуры и ощущение уюта.
Где использовать: на кровати, диване или вешать как декоративный элемент.
Совет: пусть они имеют немного «употребленный» вид, чтобы создавать теплое домашнее настроение.
Латунная и бронзовая фурнитура
Матовый черный и серебряный металл уступают теплым оттенкам латуни и бронзы.
Где начать: ручки шкафов, ящиков или сантехника.
Совет: прекрасно сочетается с деревом, камнем и льном, придает интерьеру тепла и «винтажного» шарма.
Старые элементы не нужно отбрасывать, их можно современно обыграть. Сочетайте странное и милое, ностальгическое и минималистичное, старинное и современное. Тогда даже лавовая лампа или рюши станут частью стильного и комфортного дома, который будет и модным, и уютным.