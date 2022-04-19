Витамины для домашних животных: кому они нужны и в каких продуктах содержатся

Витамины для домашних животных: кому они нужны и в каких продуктах содержатся

Источником витаминов для животных служат готовый корм, натуральная еда и витамины, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Если в рационе питомца только корм, то он сбалансирован, и добавки не требуются. При натуральном рационе витамины необходимо давать на постоянной основе. При смешанном типе питания витамины добавляются только при дефиците того или иного витамина. Кроме типа питания важно учитывать физиологические особенности, возраст, породу и имеющиеся заболевания.

Витаминные добавки необходимы:

1. Во время беременности и лактации. Вынашивание и выкармливание потомства требуют больших затрат организма. Для того чтобы беременность и лактация проходили нормально, а щенки и котята получали все необходимое для развития и роста, необходимо поддерживать организм матери витаминами, даже если она питается готовым сбалансированным кормом.

2. Щенки и котята, как и все растущие организмы, могут нуждаться в витаминах. Основные признаки гиповитаминоза - рахит, хрупкие зубы, тусклая шерсть и ее выпадение. Особенно чувствительны к нехватке витаминов щенки крупных и гигантских пород, состояние их опорно-двигательного аппарата напрямую зависит от качества пищи.

3. Пожилые животные также нуждаются в витаминах с содержанием глюкозамина и хондроитина, которые принимают активное участие в биосинтезе соединительной ткани, стимулируют регенерацию хрящевой ткани и замедляют потерю кальция в костной ткани.

4. Иногда в послеоперационный период животным также необходимы витаминно-минеральные добавки для интенсивной регенерации тканей и восстановлении организма.

5. Животным с хроническими заболеваниями. Например, при заболеваниях сердца дополнительно требуется аминокислота таурин.

Собакам оптимально давать витамины утром.

Кошкам оптимально давать витамины вечером.

Перед тем как добавлять витамины и минералы в рацион питомца, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром по поводу суточной дозы и длительности терапии. Помните, что переизбыток витаминов и минералов опаснее, чем недостаток.

Виды витаминов и для чего они нужны

1. Витамин А (ретинол) - антиоксидант, поддерживает зрение, обменные процессы организма, состояние кожи, шерсти и опорно-двигательного аппарата. Содержится в рыбьем жире, печени, сливочном масле, яичных желтках, моркови, болгарском перце.

2. Витамины группы В включают витамины В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (РР, никотиновая кислота), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В7 (Н, биотин), В9 (Вс, М, фолиевая кислота), В12 (цианокобаламин), поддерживают работу пищеварительного тракта, иммунной, кровеносной и нервной системы, а также здоровье кожи и шерсти, процесс работы желез и образования ферментов. Содержится в субпродуктах (печени, почках, сердце), злаках, яйцах, молочных продуктах, дрожжах.

3. Витамины РР (никотиновая кислота) и Н (биотин) поддерживают здоровье кожи, шерсти и когтей. Необходимы при дерматологических проблемах.

4. Витамин С (аскорбиновая кислота) поддерживает иммунную систему. В рацион собак его необходимо добавлять в холодное время года. У здоровых кошек витамин вырабатывается в печени и нужен только при заболеваниях печени. Содержится в сладком перце, томате, картофеле, яблоках.

5. Витамин D (холекальциферол) нужен для поддержания иммунитета и для усваивания кальция и фосфора, что необходимо для опорно-двигательной системы и здоровья зубов. Синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. У котят и щенков предотвращает рахит, а у взрослых - остеопороз. Содержится в мясокостной муке, яйцах, молочных продуктах, тунце

6. Витамин Е (токоферол) участвует в липидном обмене, процессе регенерации клеток, является антиоксидантом, поддерживает репродуктивную систему и мышечный аппарат. Содержится в растительном и сливочном масле, злаках, молочных продуктах, яйцах, печени.

7. Витамин К1 (филлохинон) поддерживает кровообращение, окислительно-восстановительные процессы, свертывание крови в печени, формирование костной ткани, функцию почек. Витамин поступает с пищей, а в небольшом количестве синтезируется у собак, у кошек - в достаточном количестве. Содержится в мясе, печени, яйцах, молочных продуктах, растительном масле.

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