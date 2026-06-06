Витраж возвращается: как цветное стекло становится главным декоративным трендом современного интерьера

Витраж / © Associated Press

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У искусства витража глубокие исторические корни, от средневековых европейских соборов до эстетики модерна и работ Луи Комфорта Тиффани, который сделал цветное стекло частью домашнего интерьера. Сегодня этот материал снова в центре внимания дизайнеров, но уже в совершенно другом контексте, а именно, как способ добавить дому индивидуальности, света и характера, об этом рассказало издание Real Simple

Сегодня растет запрос на тактильность и «подлинность». Именно поэтому витраж возвращается как объект, который невозможно полностью воспроизвести или скопировать, потому что каждый элемент в нем создан вручную, от выбора стекла до резки, компоновки и соединения.

Актуальность витража

Дизайнеры объясняют популярность витражей желанием людей вернуть в свое пространство ощущение уникальности и ремесленной работы. Каждое изделие из цветного стекла несет в себе след человеческой руки, и именно это делает его особенным в мире массового производства.

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Еще один фактор — способность витража изменять пространство в течение дня. Когда свет, проходит сквозь цветное стекло, оно создает динамические оттенки и узоры, которые постоянно меняются в зависимости от времени суток. Таким образом интерьер становится «живым» и эмоциональным.

Как ввести витраж в современный интерьер

Сегодня дизайнеры предлагают десятки способов адаптировать цветное стекло к современному жилью, но не перегружать пространство.

Входные двери как акцент. Они создают выразительное первое визуальное впечатление от дома, добавляют приватности и одновременно пропускают свет. Такой элемент позволяет сделать входную зону архитектурной и выразительной без изменения планировки.

Боковые вставки . Еще один вариант — использование витража в верхних или боковых частях дверных проемов. Это решение очень уместно, если полностью стеклянная дверь кажется слишком открытой или нежелательной из соображений приватности или безопасности.

Внутренние двери как арт-объект. Витражные межкомнатные двери становятся самостоятельным дизайнерским жестом. Они добавляют цвета, глубины и характера даже минималистическому пространству, превращают функциональный элемент в декоративный центр интерьера.

Окна как функциональное искусство. Классическое применение витража — в окнах. Они могут быть как масштабными архитектурными элементами, так и небольшими вставками в верхней части стены. В любом случае витраж сочетает свет и приватность, создает постоянно меняющийся визуальный эффект. Свет, который проходит сквозь цветное стекло, меняется в течение дня, формирует новые оттенки и тени. Это превращает интерьер в пространство, которое «живет» вместе с естественным освещением.

Декоративные акценты в окнах. Даже небольшие витражные элементы на обычных окнах могут существенно изменить вид пространства. Цветные вставки или геометрические фрагменты создают акцент, который добавляет индивидуальности без полной замены конструкции.

Витражные фасады шкафов . Цветное стекло постепенно входит и в мебельный дизайн. Дверцы шкафов с витражными вставками становятся альтернативой массивным фасадам или открытым полкам. Они позволяют скрыть содержимое, но при этом сохранить легкость и визуальную прозрачность.

Визуальные рифмы в интерьере . Дизайнеры часто используют витраж не как изолированный элемент, а как часть общей композиции пространства. Например, цвета стекла могут перекликаться с полом или текстильными элементами и создавать ощущение целостности интерьера без чрезмерной симметрии.

Светильники с витражом. Один из самых простых способов интегрировать тренд — освещение. Витражные светильники не требуют ремонта или перестройки пространства, но сразу становятся визуальным центром комнаты. Они работают как днем, так и вечером, добавляют цветовые акценты даже когда выключены.

Витраж возвращается в интерьеры не как ностальгия, а как ответ на современные потребности, а именно, желание видеть в пространстве больше ручной работы, уникальности и эмоционального света. Это материал, который сочетает историю и современность, функцию и искусство, и именно поэтому снова становится важной частью дизайнерского видения.

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