Как вырастить лук: лайфгхак, благодаря которому, вам больше не придется покупать семена

Лайфхак, благодаря которому, вам больше не придется покупать семена / © Associated Press

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А что если бы вместо того, чтобы каждый год покупать семена, вы могли бы размножать лук самостоятельно и создать многолетний запас собственных семян, как это сделать рассказал садовник Jamie Walton. Это не фантастика и даже не сложная агротехнология. Это проверенный лайфхак, который уже давно используют опытные садоводы.

Лук — двухлетнее растение

Лук относится к двулетним культурам. В первый год она формирует знакомые съедобные луковицы, а во второй — зацветает и выпускает высокие цветочные стебли с эффектными шаровидными соцветиями. Именно эти цветы — настоящее сокровище для садовода, ведь они дают полноценные семена, которые можно легко собрать и использовать в следующем сезоне.

Шаг 1: собираем урожай и планируем на будущее

В завершение сезона, когда луковицы созревают, не съедайте весь сбор. Оставьте часть лучших, здоровых луковиц для хранения. Выбирайте самые крепкие, среднего размера экземпляры, без признаков болезней или гнили.

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Храните их в прохладном, сухом месте — кладовая или балкон с доступом воздуха отлично подойдут. Эти луковицы станут вашими «родительскими растениями» в следующем году.

Шаг 2: весенняя пересадка — начало нового цикла

Весной, когда земля прогреется, пересадите сохраненные луковицы в открытый грунт или большой контейнер. Выбирайте солнечное место и обеспечьте достаточное пространство между растениями — примерно 20 см. Это важно, ведь зацветающий, разветвляющийся лук выпускает несколько цветочных побегов.

Для успешного перекрестного опыления желательно взорвать 8–10 луковиц одного сорта. Так пчелы и другие опылители смогут качественно перенести пыльцу и обеспечить формирование здоровых семян.

Шаг 3: Цветение — красота и польза

Когда лук выпускает свои высокие стебли с круглыми цветами, это не только будущие семена, но и декоративный элемент сада. Белые, розовые или фиолетовые соцветия притягивают пчел, шмелей и бабочек — следовательно, способствуют общему здоровью вашего огорода.

Шаг 4: сбор семян — естественно, просто, надежно

Когда цветки отцветают и на их месте появляются зеленые коробочки с семенами, наденьте на них тканевые мешочки со шнурками или марлевые мешочки. Это защитит семена от ветра и птиц и позволит собрать их без потерь.

Подождите, пока семена почернеют и начнут легко осыпаться — это созревшие сигналы. Тогда просто снимите мешочки, высыпьте семена на бумагу, просушите в сухом, проветриваемом месте и храните в бумажном пакетике до следующей весны.

Шаг 5: повторяем цикл — самостоятельное выращивание из семян

Высевайте собранные семена в лотки или в открытый грунт, в зависимости от региона. Сеять можно как весной, так и поздним летом — для озимого лука.

Лук, выращенный собственноручно из семян, обычно имеет лучшее качество, более крепкий иммунитет и более высокую урожайность, чем выращиваемый из магазинного севка.

5 преимуществ такого способа

Экономия средств больше не нужно покупать семена каждый год.

Контроль качества — вы сами отбираете самые лучшие растения для размножения.

Устойчивость к болезням — локально выращенные семена лучше приспособлены к вашему микроклимату.

Эстетика — цветение лука украшает грядки и привлекает опылителей.

Удовольствие — ничто не сравнится с ощущением самодостаточности, когда полный цикл выращивания зависит только от вас.

Вместо ежегодного бегания по магазинам в поисках семян попробуйте сохранить луковицы, дайте им зацвести, соберите семена и начните новый сезон с полным ощущением гармонии и самостоятельности. Ведь самый вкусный лук — тот, который вырастила заботливая рука хозяйки.