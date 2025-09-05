Влияет ли цвет шерсти на характер кота / © Associated Press

В соцсетях и среди владельцев часто можно услышать мнение, что белые коты спокойные и отстраненные, трехцветные — капризные, черные — магические, а рыжие — жизнерадостные и бесстыжие. Но действительно ли оттенок шерсти влияет на темперамент вашего любимца рассказало издание centralna.vet.

Популярные стереотипы о цвете кошек

Белые кошки — якобы тихие, малоактивные и немного отчужденные, но способны решительно защищать свою территорию.

Двухцветные (бело-черные или бело-рыжие) — дружественные, но порой демонстрируют отстраненность.

Трехцветные и черепаховые — считаются упрямыми и нетерпеливыми, хотя часто именно эти кошки самые харизматичные.

Черные коты — веками ассоциировались с магией и сверхъестественными силами. В то же время их описывают как активных и дружелюбных.

Рыжие коты — обычно воспринимаются как веселые, игривые и откровенные в общении.

Такие представления часто передаются из поколения в поколение и формируют определенные ожидания от животного еще до того, как мы с ним познакомимся.

Мнения ветеринаров

Ветеринарные эксперты и этологи, специалисты по поведению животных, неоднократно изучали этот феномен и обнаружили, что научных доказательств четкой зависимости между цветом шерсти и характером кота нет.

Характер пушистого питомца формируется под влиянием совсем других факторов:

генетики, некоторые породы имеют склонность к определенным поведенческим чертам

среды, атмосфера в доме, отношение владельцев

социализации, как кот рос и был ли контакт с людьми и другими животными с раннего возраста

опыта, например, животные с улицы могут быть более осторожными

Другими словами, две кошки с одинаковым окрасом могут иметь абсолютно противоположные характеры.

Цветные мифы

Психологи объясняют это явление эффектом подтверждения, мы склонны замечать только те черты, которые подтверждают наши ожидания. Если мы верим, что черные коты активны, то каждая их игривая выходка кажется «доказательством» этой теории.

К тому же цвета и суеверия часто переплетались в истории. Например, черных котов в средневековой Европе считали «помощниками ведьм», а в Японии, наоборот, они символизируют удачу.

Что стоит помнить

Каждый кот уникален, не стоит делать выводы о его поведении по цвету шерсти.

Обращайте внимание на темперамент во время знакомства. Уже в первые дни можно заметить, игривый ли кот игривый, осторожный, ласковый или независимый.

Создавайте комфортные условия: любовь, безопасность и правильный уход формируют характер значительно сильнее, чем внешность.

Помните о здоровье. Например, у белых кошек чаще случается глухота, а у некоторых рыжих — генетические предрасположенности к определенным заболеваниям. Это влияет на поведение больше, чем цвет шерсти сам по себе.

Цвет шерсти — лишь визитная карточка вашего любимца, но отнюдь не «код его характера». Черный, рыжий, белый или трехцветный — все коты могут быть ласковыми, упрямыми, смелыми или застенчивыми. Поэтому вместо ориентироваться на стереотипы, лучше присмотритесь к конкретному коту, именно его индивидуальность и станет настоящей «магией».