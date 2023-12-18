Вместо елки: три комнатных растения, которые украсят дом к праздникам и создадут новогоднее настроение

Есть много причин, чтобы отказаться от елки на новогодние и рождественские праздники. Кто-то не может решить, какая елка экологичнее - настоящая или искусственная, и решает не покупать никакую, кто-то опасается, что его коты, собаки, маленькие дети или нетрезвые гости уронят елку и разобьют игрушки, а некоторые просто не хотят тратить много времени и денег на установку и демонтаж.

В таких случаях комнатные растения могут стать идеальной альтернативой. Кроме того, их можно дарить в качестве рождественского или новогоднего подарка, независимо от опыта садоводства человека.

Дэвид Домони, знаменитый британский садовник, поделился с Еxpress.co.uk лучшими комнатными растениями, которые можно купить, чтобы отпраздновать Рождество и Новый год.

Рождественский кактус

Рождественский кактус / Фото: Credits

Рождественский кактус, также известный как шлюмбергера, представляет собой небольшой цветок с розовыми или красными цветками, популярный в это время года, поскольку цветет с конца ноября до конца января, что делает его идеальным растением для новогодних праздников. Это растение прекрасно тем, что оно неприхотливо и при правильном уходе будет с вами много лет и поможет украсить не одно Рождество.

Рождественский кактус любит влажность и идеально подходит для размещения в ванной или на кухне, чтобы избежать сырости и появления плесени, которая может возникнуть в это время года.

В дикой природе они, как правило, растут в тропических лесах, поэтому их лучше размещать вдали от прямых солнечных лучей и регулярно опрыскивать водой. Заставить их цвести ежегодно легко, если вы дадите им два периода отдыха. Один раз сразу после цветения, другой - осенью. Просто переместите их в прохладную комнату и поливайте нечасто в течение нескольких недель.

Пуансеттия

Рождественская звезда пуансеттия / Фото: Credits

Пуансеттия известна как самый рождественский цветок, поскольку ее ярко-красные листья распускаются, когда дневной свет уменьшается, что обычно происходит в декабре. Спросите кого-нибудь, какое растение лучше всего символизирует Рождество, и ответом обычно будет "Пуансеттия".

По возможности они предпочитают жаркий и влажный климат, поэтому их лучше держать подальше от холодных окон или мест, куда может проникнуть сквозняк. Самый важный совет по уходу за пуансеттией — поддерживать постоянную среднюю температуру, то есть держать ее вдали от прямых солнечных лучей, но следить за тем, чтобы она получала много воды.

Не покупайте цветы с увядшими листьями, поскольку это обычно означает, что они хранились в слишком холодных условиях, что может их повредить. Регулярно опрыскивайте листья, поскольку пуансеттия любит влажную среду, и это поможет ей дольше сохранять красный цвет листьев.

При наступлении Нового года начните подкармливать растение раз в месяц удобрением с высоким содержанием калия. В апреле обрежьте растение примерно до 10 см в высоту и держите в прохладном помещении при температуре около 15°C, вдали от прямых солнечных лучей.

Амариллис

Амариллис

Амариллисы, также известные как гиппеаструмы, являются идеальным подарком на праздник благодаря своей яркой розовой или красной окраске, на которой обычно имеется красивый белый узор. Известно, что этот цветок цветет с конца декабря до конца июня в течение семи-десяти недель за раз.

Чтобы они зацвели до Рождества, амариллис необходимо посадить в горшок в октябре, но, если посадить его сейчас, он начнет цвести ранней весной.

Это комнатное растение следует поместить в теплую часть дома под непрямым солнечным светом до тех пор, пока не появятся всходы, а затем поместить в более прохладную комнату и регулярно поливать. Полезно регулярно поворачивать горшок, так как это поможет цветоносу не наклоняться к свету.

Когда цветок распускается, еженедельно подкармливайте растение удобрением с высоким содержанием калия. Продолжайте регулярно поливать луковицу, пока листья не начнут отмирать. Это важно, если вы хотите, чтобы луковица снова зацвела. На этом этапе луковица будет накапливать запасы пищи для цветения в следующем году. Прекратите подкармливать и поливать, когда листья начнут вянуть и желтеть. Затем оставьте луковицу в контейнере в этом состоянии покоя. Поместите ее в прохладное и сухое место до осени, когда вы снова сможете поливать луковицу.

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