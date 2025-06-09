Волотистая или крупнолистная гортензия: какую выбрать и в чем между ними разница

Волотиста чи великолита гортензія: яку обрати та у чому між ними різниця / © Associated Press

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Но когда возникает вопрос выбора: волотистая или великолистая гортензия, многие теряются. На странице yaskravaklumba рассказали, какая гортензия вам подходит больше и почему это важно знать еще до покупки.

Гортензия волотистая

Описание: это настоящая красавица, цветущая на побегах текущего года, поэтому даже суровая зима не испортит вам цветение следующим летом.

Соцветия:

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Имеют конусообразную форму, более широкие у основания и заостренные на конце — напоминают метелку (отсюда и название).

Сначала цветы белые или кремовые, но со временем приобретают розовый, красноватый или даже сиреневый оттенок.

Цветение длительное — с июля до октября.

Листья: овальные, удлиненные, немного шершавые на ощупь из-за мягких ворсинок.

Уход:

Неприхотлива к почвам, хотя на щелочной может появиться легкий хлороз.

Нуждается в минимальном поливе: раз в неделю, в жару — дважды.

Хорошо переносит зиму без укрытия.

Обрезать можно осенью или весной — стимулирует обильное цветение.

Плюс: отлично подходит для наших климатических условий, в частности Северной и Центральной Украины.

Гортензия крупнолистая

Описание: это гортензия с классическими «шариками» цветов, которую часто видим на фото из южных садов Франции, Италии или Японии.

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Соцветия:

Большие, шаровидные, похожие на шляпки — часто имеют голубой, розовый или белый цвет.

Важно: окраска зависит от pH почвы (на кислых — синие, на щелочных — розовые).

Листья: крупные, темно-зеленые, с четко выраженными жилками, шире метельчатой гортензии.

Уход:

Чувствительна к pH почвы, идеальная среда — 4,5-5.

При щелочной почве может не выжить.

Нуждается в регулярном поливе.

Не зимует без укрытия, особенно в регионах с морозами — нужно утепление (агроволокно, еловые ветки).

Обрезать не стоит слишком коротко, потому что цветет на прошлогодних побегах.

Плюс: роскошный, яркий вид — прекрасно украсит миксадбордеры и клумбы возле дома.

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Что вам выбрать

Если вы хотите неприхотливое растение, которое радует длительным цветением и не боится морозов, — ваш выбор метельчатая гортензия.

Если хотите красочной палитры и готовы уделить больше ухода, — смело сажайте крупную гортензию (но позаботьтесь о кислотности почвы).

Совет: если вы живете в зоне с морозными зимами — лучше не рисковать с крупнолистной. А вот метельчатая гортензия станет надежным украшением сада на долгие годы.

Как подготовить гортензию к зиме

Волотистая : осенью обрезать старые побеги, окучить немного мульчи и можно оставлять зимовать.

Великолистная: аккуратно пригнуть к земле, укрыть агроволокном или построить над ней воздушный «домик» из коробки и листьев.

Оба вида гортензий — очаровательны. Но они носят разные характеры и потребности. Как и в выборе подруг или платья, главное выбрать то, которое подходит именно вам.