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Волотистая или крупнолистная гортензия: какую выбрать и в чем между ними разница
Гортензии уже давно завоевали сердца садоводов — от профессионалов до любителей. Их эффектные, пышные цветы, способные украсить любую клумбу, стали символом элегантного сада.
Но когда возникает вопрос выбора: волотистая или великолистая гортензия, многие теряются. На странице yaskravaklumba рассказали, какая гортензия вам подходит больше и почему это важно знать еще до покупки.
Гортензия волотистая
Описание: это настоящая красавица, цветущая на побегах текущего года, поэтому даже суровая зима не испортит вам цветение следующим летом.
Соцветия:
Имеют конусообразную форму, более широкие у основания и заостренные на конце — напоминают метелку (отсюда и название).
Сначала цветы белые или кремовые, но со временем приобретают розовый, красноватый или даже сиреневый оттенок.
Цветение длительное — с июля до октября.
Листья: овальные, удлиненные, немного шершавые на ощупь из-за мягких ворсинок.
Уход:
Неприхотлива к почвам, хотя на щелочной может появиться легкий хлороз.
Нуждается в минимальном поливе: раз в неделю, в жару — дважды.
Хорошо переносит зиму без укрытия.
Обрезать можно осенью или весной — стимулирует обильное цветение.
Плюс: отлично подходит для наших климатических условий, в частности Северной и Центральной Украины.
Гортензия крупнолистая
Описание: это гортензия с классическими «шариками» цветов, которую часто видим на фото из южных садов Франции, Италии или Японии.
Соцветия:
Большие, шаровидные, похожие на шляпки — часто имеют голубой, розовый или белый цвет.
Важно: окраска зависит от pH почвы (на кислых — синие, на щелочных — розовые).
Листья: крупные, темно-зеленые, с четко выраженными жилками, шире метельчатой гортензии.
Уход:
Чувствительна к pH почвы, идеальная среда — 4,5-5.
При щелочной почве может не выжить.
Нуждается в регулярном поливе.
Не зимует без укрытия, особенно в регионах с морозами — нужно утепление (агроволокно, еловые ветки).
Обрезать не стоит слишком коротко, потому что цветет на прошлогодних побегах.
Плюс: роскошный, яркий вид — прекрасно украсит миксадбордеры и клумбы возле дома.
Что вам выбрать
Если вы хотите неприхотливое растение, которое радует длительным цветением и не боится морозов, — ваш выбор метельчатая гортензия.
Если хотите красочной палитры и готовы уделить больше ухода, — смело сажайте крупную гортензию (но позаботьтесь о кислотности почвы).
Совет: если вы живете в зоне с морозными зимами — лучше не рисковать с крупнолистной. А вот метельчатая гортензия станет надежным украшением сада на долгие годы.
Как подготовить гортензию к зиме
Волотистая: осенью обрезать старые побеги, окучить немного мульчи и можно оставлять зимовать.
Великолистная: аккуратно пригнуть к земле, укрыть агроволокном или построить над ней воздушный «домик» из коробки и листьев.
Оба вида гортензий — очаровательны. Но они носят разные характеры и потребности. Как и в выборе подруг или платья, главное выбрать то, которое подходит именно вам.