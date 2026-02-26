Восемь недооцененных растений, которые украсят ваш сад

Анисодонтея (капская мальва) / © Credits

Существуют определенные виды растений, которые являются бесценными в любом саду благодаря качествам, которые они привносят в клумбу или бордюр, таким как движение, фокус и цвет. Определение этих полезных видов и того, что они могут для вас сделать, выведет ваши схемы посадки на новый уровень и решит некоторые распространенные проблемы.

На какие растения стоит обратить внимание, рассказывает GardensIllustrated.

Эригерон однолетний

Эригерон однолетний / © Associated Press

Это высокие, прозрачные, легкие растения, которые придают любой посадке романтическое ощущение. Они добавляют нежный туманный слой садам, уравновешивая более объемные виды. Эригерон — идеальное однолетнее растение для этой цели. Высотой 1,5 м он хорошо подходит для середины бордюра, где вы можете увидеть сквозь его тонкий вертикальный силуэт белых стеблей с ромашками на верхушках. Эти цветы появляются в течение лета и осени, давая начало нежному разрастанию семян в солнечных местах.

Вербовидное просо

Вербовидное просо / © Credits

Это растения, которые предлагают движение, гарантируя, что ваши посадки не будут выглядеть неподвижными и статичными. Высокие декоративные травы оживляют сад. Этот супервертикальный сорт представляет собой настоящую колонну листьев средне-зеленого цвета в течение лета, которая осенью приобретает золотистые оттенки. Высотой 2 м, он может служить часовым, разбросанным по бордюру или сезонной живой изгородью.

Пуйя Чиленсис

Пуйя Чиленсис / © Credits

Каждому саду нужны удивительные растения, которые привлекают внимание и создают немного драматического эффекта. Смелая форма, масштаб, текстура и цвет являются ключевыми при создании фокусной точки. Пуйя чиленсис имеет эти качества в массовом порядке она образует огромные розетки из привлекательных, колючих, серебристых листьев, она имеет дополнительное преимущество в том, что иногда выпускает высокие цветоносы. В нашем климате ее выращивают в контейнерах, а зимой переносят в помещение.

Питтоспорум тонколистный

Питтоспорум тонколистный / © Credits

Многие наши любимые вечнозеленые кустарники и хвойные деревья имеют темный, насыщенный зеленый цвет, который может казаться угнетающим без баланса бледных вечнозеленых растений, развеивающих зимнюю хмурость. Родом из Новой Зеландии, питтоспорум тонколистный — это прямостоячий овальный кустарник, который круглый год имеет мелкие, волнистые, округлые, блестящие бледно-зеленые листья. Его можно подстригать или обрезать и оставлять на высоте до 2 м, или оставить в естественной форме. Зимой нуждается в укрытии.

Анизодонтея (капская мальва)

Анизодонтея (капская мальва) / © Credits

Хорошо иметь определенную высоту в задней части бордюра, но для достижения этого нужны быстрые кустарники и многолетние растения. Легко вырастает до 2 м в первый год, анизодонтея — это настоящее чудо, которое цветет круглый год насыщенно-розовыми цветами с темным центром. Она не любит холода, поэтому требует утепления или контейнерного выращивания.

Камнеломка тенистая

Камнеломка тенистая / © Credits

Многолетние растения, которые сохраняют свои компактные, нежные листья в течение года, чрезвычайно полезны для обеспечения цвета и структуры в разгар зимы. Одним из чрезвычайно малоиспользуемых многолетних растений является лондонская гордость, камнеломка тенистая, которая образует розетки лопатообразных листьев с зубчатым краем и просто продолжает украшать ваш сад. Добавьте к этому множество цветов белого цвета с розовой серединкой.

Мелиантус

Мелиантус / © Credits

Замечательный мелиантус, который лучше подходит для бордюров или гравийных садов, создает значительный курган из сине-серых листьев. Он идеально подходит для смешанных и травянистых бордюров, где он выделяет почти каждый цвет, который вы размещаете рядом. Цветы появляются не всегда, но когда они появляются, кирпично-красный оттенок сверкает.

Флокс метельчатый

Флокс метельчатый / © Associated Press

Это очаровательные растения среднего уровня, которые соединяют низкие растения спереди и высокие травы, кустарники или многолетние растения в задней части бордюра. Эти переходные растения необходимы, чтобы отвлечь внимание от призраков на уровне земли до высотных видов, создающих основу для бордюра. Чтобы выполнять свою функцию, этот набор растений должен иметь объемный, блочный вид, и флокс метельчатый обеспечивают именно это.