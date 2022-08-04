Десять самых распространенных болезней помидоров: как с ними бороться и меры профилактики

Если ваши помидоры здоровы, вы можете собрать урожай до поздней осени, но, если на томаты что-то "напало", урожая может и не быть.

Как бы тщательно мы ни ухаживали за своими растениями, иногда - по независящим от нас причинам - на них нападают болезни.

Gardening know how составил список 10 наиболее распространенных болезней, поражающих помидоры, а также советы по их лечению и профилактике.

Профилактика болезней помидоров

Многие заболевания можно предотвратить с помощью правильных методов посадки и ухода:

сажайте томаты на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха;

не поливайте помидоры сверху;

уничтожайте все зараженные растения в конце вегетационного периода;

не компостируйте зараженные растения, так как они могут повторно заразить ваш сад в следующем году;

дезинфицируйте свои инструменты между использованиями.

Очень важно распознать, чем болеют ваши помидоры. Вот десять самых распространенных заболеваний.

Ранняя гниль

Ранняя гниль обычно сначала появляется на нижних листьях растения в виде пятен на листьях, которые могут быть либо коричневыми, либо черными. Затем поражения образуют концентрические кольца, как мишень. Пятна на листьях со временем мигрируют на стебель и даже на плоды помидора.

Ранняя гниль обычно возникает в жаркую погоду, когда было значительное количество дождя и влажности.

Фунгицид может помочь уменьшить ущерб, но он только уменьшит, а не устранит проблему.

Лучшее лечение – это профилактика.

Фитофтороз

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Фитофтороз очень разрушителен и обычно возникает, когда температура в конце сезона низкая, а роса обильная. На стеблях, листьях или плодах появляются небольшие повреждения, напоминающие темные, пропитанные водой пятна.

Как только фитофтора будет обнаружена, вам нужно убрать весь мусор и опавшие плоды с участка, чтобы предотвратить перезимовку болезни.

Повторные обработки фунгицидами в течение вегетационного периода могут помочь защитить от фитофтороза.

Если в вашем саду возник фитофтороз, не сажайте в этом районе другие томаты или представителей семейства пасленовых в течение как минимум одного года.

Южный упадок

Южный упадок чаще всего возникает в летние месяцы, когда почва теплая и влажная. Обесцвеченные нижние листья, увядшая листва и опадение растения — симптомы этого заболевания, которое обычно приводит к гибели растения.

Хорошая санитария - лучшее лечение. Это включает в себя дезинфекцию любых используемых садовых инструментов, удаление и уничтожение больных растений вместе с любым садовым мусором или мульчей, которые соприкасались с ними. Сама почва также может нуждаться в дезинфекции.

Фузариозное увядание

Фузариозное увядание характерно тем, что по мере прогрессирования болезни листья желтеют, увядают, а новый рост замедляется. Во многих случаях болезнь поражает только одну половину листа или одну половину растения, прежде чем перейти на другую.

Вертициллезное увядание

Вертициллезное увядание проявляется теми же симптомами, что и фузариозное увядание, но поражает обе стороны растения одновременно. Листья скручиваются, увядают, обесцвечиваются, а затем отмирают и опадают. Вертициллезное увядание не лечится. Как только оно попало на листья, растения необходимо удалить и уничтожить. Болезнь останется в почве после того, как вы удалите растение, поэтому обязательно выбирайте устойчивые сорта для будущих посадок.

Антракноз

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Антракноз можно заметить, когда на кожуре как зеленых, так и спелых фруктов появляются небольшие круглые пятна в виде кровоподтеков, которые заражают и внутреннюю часть плода. По мере прогрессирования заболевания очаги становятся больше, глубже и темнее.

Обычно влажная погода, плохой дренаж или разбрызгивание воды создают идеальные условия для развития болезни, но грибок может также выжить в старых растительных остатках или в семенах.

Чтобы предотвратить эту плодовую гниль, поливайте растения у основания, чтобы предотвратить разбрызгивание и намокание листьев, собирайте плоды, как только они созреют, и убирайте растительные остатки предыдущего сезона.

Фунгициды на основе меди можно применять, когда растения образуют первую гроздь плодов, в качестве еще одной меры профилактики.

Плесень и грибок

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Эти заболевания обычно возникают, когда растения расположены слишком близко друг к другу, что приводит к плохой циркуляции воздуха. Их легко диагностировать, так как на поверхности листьев появляется белое или серое порошкообразное вещество, как будто его присыпали мукой. Со временем беловатые листья могут буреть, сморщиваться, становиться сухими и ломкими.

Это заболевание можно контролировать, если начать обработку фунгицидами при первых признаках плесени. Полезны масло нима, спреи с серой и продукты, содержащие бикарбонат калия.

Курчавость листьев помидоров

Курчавость листьев томатов проявляется так же, как и звучит - листья скручиваются и деформируются. Хотя могут пройти недели, прежде чем появятся какие-либо симптомы, наиболее распространенным признаком является пожелтение и скручивание листьев вверх. Рост растения также может замедлиться, приняв кустовидную форму роста. Цветы не разовьются, а те, что развились, просто опадут.

Септориоз листьев

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Септориоз листьев – это заболевание, которое проявляется на самых старых листьях растения. Его легко отличить от других заболеваний листьев по его вдавленным водяным пятнам с коричневыми краями и более светло-коричневыми центрами. После заражения растение теряет силу.

Болезнь может распространяться ветром или дождем и процветает при температуре15-26 градусов. Лечение можно проводить в течение 7-10 дней, начиная после опадения цветков, когда видны первые плоды.

Бактериальная пятнистость

Это менее распространенное заболевание неприглядно, но не смертельно для растения. Симптомы проявляются в виде небольших коричневых пятен с внешним желтым кольцом. Пятна небольшие, но часто могут накладываться друг на друга, из-за чего они выглядят еще больше и имеют неправильную форму. В тяжелых случаях пятна распространяются на плоды.

Как и в случае с большинством болезней, после начала болезни лечения не существует. Если вы можете справиться с уродливыми пятнами, вы можете оставить растения в саду до конца сбора урожая. В конце сезона выбрасывайте и уничтожайте все пораженные растения и меняйте почву, чтобы предотвратить заражение в следующем году.

Как лечить болезни помидоров

Если вы считаете, что на вашем растении развилась вирусная инфекция, необходимо удалить зараженные кусты, чтобы предотвратить дальнейшую передачу инфекции.

Для простого, доступного и эффективного лечения попробуйте самодельный фунгицид, используя ингредиенты, которые у вас уже могут быть под рукой, включая пищевую соду, мыло для мытья посуды и кулинарные масла. Другой вариант борьбы с этими распространенными болезнями — выращивание гибридов, устойчивых к болезням.

Если в последние годы в вашем саду были проблемы с болезнями, выберите сорт, устойчивый к этому конкретному заболеванию. Вы можете найти список кодов на обратной стороне заводской этикетки. Например, буква "V" обозначает устойчивость к вертициллезному увяданию, в то время как "EB" - устойчивость к альтернариозу.

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