Воспитание щенка: кинолог рассказал как, когда и за что его можно ругать

Вместо применения традиционных методов наказания следует использовать техники, которые поощряют хорошее поведение через вознаграждение.
Кинолог Will Atherton поделился ценными советами по воспитанию щенков, акцентируя внимание, что понятие "наказание" может содержать положительные стратегии. Эксперт отметил, что важно помочь щенку понять, чего от него хотят, а также чего не нужно делать, общаясь с ним на "мягком" языке.
Можно использовать звуки или жесты, указывающие на нежелательное поведение. Will отметил, что многие собаки становятся тревожными и даже агрессивными, если их никогда не учили, что нельзя делать, а потом хозяева начинают жестко за что-то ругать.
Ругать щенка следует осторожно и мягко во избежание негативных последствий.
- Используйте голос: Вместо криков используйте спокойный, но решительный тон, чтобы дать понять собаке, что поведение неприемлемо.
- Будьте конкретными: Вместо общих замечаний указывайте на конкретный проступок, который нужно изменить, например: "Не грызи мебель".
- Используйте отвлечение: Если щенок делает что-то плохое, обратите его внимание на игрушку или определенную команду.
- Не используйте физические наказания: Это может привести к страху и агрессии. Вместо этого фокусируйтесь на положительном подкреплении.
Кинолог отметил важность четкого общения с собакой, чтобы она чувствовала, что вы ее понимаете и ощущала себя уверенно. Это не только улучшает отношения между владельцем и собакой, но и делает их более счастливыми.
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