Возможно, вы делаете что-то не так: где следует размещать увлажнитель воздуха для максимального эффекта

Увлажнитель воздуха / © Associated Press

В самое холодное время года вы можете задаваться вопросом, где лучшее место для вашего увлажнителя воздуха зимой и стоит ли вам вообще его использовать.

Чтобы понять, что можно и что нельзя делать при использовании зимнего увлажнителя воздуха и как найти лучшее место для вашего удобного прибора, TheSpruce поговорили на эту тему с экспертами. Вот что они сказали о том, где лучше разместить увлажнитель воздуха

Где разместить увлажнитель воздуха зимой

Как общее правило, домашние эксперты советуют держать его подальше от вентиляционных отверстий и на расстоянии не менее одного метра от вашей кровати.

Поток воздуха из вентиляционных отверстий может нарушить распыление и снизить его эффективность, а расположение слишком близко к кровати может привести к чрезмерному воздействию влаги, что может раздражать дыхание во время сна.

Цель использования увлажнителя воздуха — сбалансировать идеальные условия для вашего дома с идеальными условиями для комфортного самочувствия, поэтому все зависит от того, в какой комнате вы хотите его использовать.

Также следует держать портативные увлажнители подальше от окон, поскольку влага может конденсироваться на холодных поверхностях или неравномерно сдуваться потоком воздуха.

Если у вас деревянные полы или антикварная деревянная мебель, увлажнитель воздуха может помочь с усадкой и растрескиванием, которые усиливаются с сухим воздухом, но под ним нужно иметь поддон или водонепроницаемый коврик. Это предотвратит любые деформации и разливов или конденсата, которые вызывают другие виды повреждений.

Идеальный диапазон процентов для увлажнителя воздуха зимой составляет от 30% до 50%. В значительной степени это будет зависеть от климата, в котором вы живете, типа вашего дома или квартиры и ваших потребностей.

Если этот процент ниже, вы можете повредить деревянные элементы и конструкции, такие как балки, а также повредить гипсокартон. Скорее всего, вы заметите сухой воздух, и также в помещении будет больше статического электричества.

Более высокий процент может привести к появлению плесени и грибка. Эксперты рекомендуют иметь гигрометр, чтобы следить за уровнями влажности. Однако гигрометр, встроенный в увлажнитель, способен самостоятельно управлять уровнем влажности.

Стоит ли использовать увлажнитель воздуха зимой

Да, увлажнитель воздуха может быть чрезвычайно полезным инструментом, чтобы сделать ваш дом более комфортным и сохранить интерьеры без повреждений зимой.

Использование увлажнителя воздуха может решить эти проблемы и сделать ваш дом теплее, даже при несколько более низких температурах, помогая вам сэкономить на счетах за электроэнергию.

Увлажнитель воздуха чрезвычайно полезен, но к нему также следует подходить с осторожностью.

Чрезмерное увлажнение может вызвать конденсацию на окнах, просачивание в стены и способствовать росту плесени.

Внимательное наблюдение и правильные настройки являются ключом к бесперебойной работе.

Другие советы по использованию увлажнителя воздуха

Теперь, когда вы знаете лучшие настройки и расположение увлажнителя воздуха, вот еще несколько советов по обеспечению бесперебойной работы увлажнителя и улучшения качества воздуха в течение зимы:

Подумайте о комнате. Если вы покупаете новый увлажнитель воздуха, подумайте о размере комнаты, в которой он будет находиться, поскольку вам нужно будет приобрести увлажнитель с нужной мощностью.

Регулярно очищайте его. Важно регулярно чистить увлажнитель воздуха, чтобы уменьшить накопление бактерий. Старайтесь делать это каждую неделю.

Поддерживайте чистоту. Лучше использовать дистиллированную или фильтрованную воду в портативных увлажнителях воздуха, чтобы уменьшить накопление минералов и белой пыли.

Рассмотрите другие средства для улучшения воздуха. Подумайте о приобретении очистителя воздуха для вашего дома, который будет работать вместе с увлажнителем; они могут избавить вас от бактерий, вирусов, плесени и пыли, которые часто встречаются чаще зимой.

Запланируйте техническое обслуживание увлажнителей для всего дома. Если у вас есть увлажнитель для всего дома, необходимо планировать ежегодное техническое обслуживание вместе с техником, чтобы убедиться, что все работает должным образом. Лучше всего делать это до того времени года, когда вам это больше всего понадобится.